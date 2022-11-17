Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан придает важное значение отношениям с Россией, заявил Асадов - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/otnosheniya-1832286384.html
Азербайджан придает важное значение отношениям с Россией, заявил Асадов
Азербайджан придает важное значение отношениям с Россией, заявил Асадов - РИА Новости, 17.11.2022
Азербайджан придает важное значение отношениям с Россией, заявил Асадов
Баку придает важное значение взаимоотношениям с Москвой, заявил глава правительства Азербайджана Али Асадов. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:18
2022-11-17T18:18
михаил мишустин
азербайджан
россия
баку
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733156730_0:919:2047:2070_1920x0_80_0_0_944ed0dd420a0ee833f3b23fa0855d67.jpg
БАКУ, 17 ноя - РИА Новости. Баку придает важное значение взаимоотношениям с Москвой, заявил глава правительства Азербайджана Али Асадов."Азербайджан придает важное значение взаимоотношениям с Россией… За прошедшие десятилетия благодаря усилиям президентов Ильхама Гейдаровича Алиева и Владимира Владимировича Путина наши межгосударственные отношения достигли уровня стратегического партнерства", - сказал Асадов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Асадов выразил уверенность, что визит Мишустина в Баку станет успешным и придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.Логическим результатом активной плодотворной работы станет подписание ряда документов по итогам переговоров, добавил он и выразил уверенность, что эти документы откроют новые возможности для наращивания сотрудничества.Приоритетное значение имеет международный транспортный коридор "Север-Юг", добавил глава правительства Азербайджана.
https://ria.ru/20221117/sotrudnichestvo-1832252200.html
https://ria.ru/20221117/argentina-1832265830.html
азербайджан
россия
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733156730_0:701:2048:2236_1920x0_80_0_0_beb489ab247f938aa501552af06bc70c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, азербайджан, россия, баку
Михаил Мишустин, Азербайджан, Россия, Баку
18:18 17.11.2022
 
Азербайджан придает важное значение отношениям с Россией, заявил Асадов

Премьер Азербайджана Асадов: Баку придает важное значение отношениям с Россией

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПремьер-министр Азербайджана Али Асадов
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 17 ноя - РИА Новости. Баку придает важное значение взаимоотношениям с Москвой, заявил глава правительства Азербайджана Али Асадов.
"Азербайджан придает важное значение взаимоотношениям с Россией… За прошедшие десятилетия благодаря усилиям президентов Ильхама Гейдаровича Алиева и Владимира Владимировича Путина наши межгосударственные отношения достигли уровня стратегического партнерства", - сказал Асадов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время посещения центра Гейдара Алиева в Баку. 17 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 16:39
Мишустин назвал сотрудничество Москвы и Баку по-настоящему союзническим
Асадов выразил уверенность, что визит Мишустина в Баку станет успешным и придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.
Логическим результатом активной плодотворной работы станет подписание ряда документов по итогам переговоров, добавил он и выразил уверенность, что эти документы откроют новые возможности для наращивания сотрудничества.
Приоритетное значение имеет международный транспортный коридор "Север-Юг", добавил глава правительства Азербайджана.
Аргентинская полиция в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 17:18
Посольство прокомментировало информацию о задержании россиян в Аргентине
 
Михаил МишустинАзербайджанРоссияБаку
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала