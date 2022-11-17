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Азербайджан придает важное значение отношениям с Россией, заявил Асадов
Азербайджан придает важное значение отношениям с Россией, заявил Асадов - РИА Новости, 17.11.2022
Азербайджан придает важное значение отношениям с Россией, заявил Асадов
Баку придает важное значение взаимоотношениям с Москвой, заявил глава правительства Азербайджана Али Асадов. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:18
2022-11-17T18:18
2022-11-17T18:18
михаил мишустин
азербайджан
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баку
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БАКУ, 17 ноя - РИА Новости. Баку придает важное значение взаимоотношениям с Москвой, заявил глава правительства Азербайджана Али Асадов."Азербайджан придает важное значение взаимоотношениям с Россией… За прошедшие десятилетия благодаря усилиям президентов Ильхама Гейдаровича Алиева и Владимира Владимировича Путина наши межгосударственные отношения достигли уровня стратегического партнерства", - сказал Асадов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Асадов выразил уверенность, что визит Мишустина в Баку станет успешным и придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.Логическим результатом активной плодотворной работы станет подписание ряда документов по итогам переговоров, добавил он и выразил уверенность, что эти документы откроют новые возможности для наращивания сотрудничества.Приоритетное значение имеет международный транспортный коридор "Север-Юг", добавил глава правительства Азербайджана.
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михаил мишустин, азербайджан, россия, баку
Михаил Мишустин, Азербайджан, Россия, Баку
Азербайджан придает важное значение отношениям с Россией, заявил Асадов
Премьер Азербайджана Асадов: Баку придает важное значение отношениям с Россией