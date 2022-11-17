https://ria.ru/20221117/nato-1832207331.html

В Сети осудили "пустое заявление" НАТО о падении ракет в Польше

В Сети осудили "пустое заявление" НАТО о падении ракет в Польше - РИА Новости, 17.11.2022

В Сети осудили "пустое заявление" НАТО о падении ракет в Польше

Пользователи Twitter резко отреагировали на заявление представителей НАТО о падении ракет на территории Польши. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:34

2022-11-17T14:34

2022-11-17T14:39

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter резко отреагировали на заявление представителей НАТО о падении ракет на территории Польши."Союзники НАТО выражают твердую солидарность с Польшей, а также глубокие соболезнования, и дают понять, что продолжат поддерживать право Украины на самозащиту", — сообщается в публикации организации.Однако комментаторы осудили продолжение помощи Киеву."Сейчас все выглядит так, будто бы Украина атаковала Польшу… Когда пятая статья применится против Украины?" — поинтересовался Fulatti."Россия сделала это — третья мировая война. Украина сделала это — всего лишь случайность, все нормально. Пятая статья есть пятая статья. Не я придумал эти правила", — написал Alexandro."Польша — член НАТО. Украинская ракета убила двух невинных людей. Мы должны остановить поддержку страны, которая опасна для членов НАТО. Хватит высылать Украине оружие!" — возмутился Antilibtard."Так значит, пятая статья для Украины?" — спросила M Tee."Клоуны. Так в этом суть НАТО — выражать соболезнования?" — съязвил Peter Valkov."Кто вообще просит НАТО влезать? Это не была атака", — заявил пользователь."Что вообще это значит? Это буквально пустое заявление", — отметил RedGuyFromHell."Так, никакой третьей мировой?" — с иронией поинтересовался Mack.Во вторник вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — это провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 , предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/duda-1832034008.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221117/zelenskiy-1832188749.html

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832172197.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221117/rakety-1832158446.html

украина

польша

варшава

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