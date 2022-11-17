https://ria.ru/20221117/moskva-1832109692.html

Собянин назвал южную часть Московского скоростного диаметра самой сложной

Собянин назвал южную часть Московского скоростного диаметра самой сложной - РИА Новости, 17.11.2022

Собянин назвал южную часть Московского скоростного диаметра самой сложной

Южный участок Московского скоростного диаметра - самый сложный, он практически весь висит в воздухе, рассказал в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:05

2022-11-17T08:05

2022-11-17T09:41

общество

сергей собянин

москва

санкт-петербург

казань

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Южный участок Московского скоростного диаметра - самый сложный, он практически весь висит в воздухе, рассказал в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Он напомнил, что крупные проекты Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды были реорганизованы в скоростной диаметр, где не будет ни одного светофора, который пересекает огромное количество дорог Москвы, вылетных магистралей."Юго-Восточная хорда - это будет, по сути дела, южный участок скоростной магистрали, который уйдет на Симферопольское направление – Варшавка, Симферополька, на юг Москвы. Это, конечно, самое сложное из всего, что мы делали в Москве, потому что она практически вся висит в воздухе. Огромное количество пересечений железных дорог, автомобильных дорог, но тем не менее, она соединит весь юг и север. С севера на юг можно будет проехать без единого светофора", - рассказал Собянин.Мэр подчеркнул, что скоростной диаметр создается для того, чтобы разгрузить МКАД, ТТК, а также объединить крупные трассы М-11 и М-12."Самое главное, чтобы люди не ехали в центр города и отсюда потом разъезжались по другим магистралям, чтобы вывести поток за границы центра. И плюс к тому - соединение двух магистралей. Это М-11 - Санкт-Петербург, и М-12, которая ведет на Казань, новая дорога. Там М-11 с Бусиновской развязкой превращается дальше в платную дорогу, М-12, надеюсь, что в следующем году тоже подойдет уже к нашему скоростному диаметру, и таким образом эти две магистрали объединятся", - рассказал Собянин.

https://ria.ru/20221023/moskva-1826020560.html

https://realty.ria.ru/20220822/svyazka-1811202635.html

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санкт-петербург

казань

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Собянин о сложностях строительства Юго-Восточной хорды Южный участок Московского скоростного диаметра – самый сложный, он практически весь висит в воздухе, рассказал в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что крупные проекты Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды были реорганизованы в скоростной диаметр, где не будет ни одного светофора, который пересекает огромное количество дорог Москвы, вылетных магистралей. 2022-11-17T08:05 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей собянин, москва, санкт-петербург, казань