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Глава Мордовии рассказал о поддержке молодежи в республике - РИА Новости, 17.11.2022
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20221117/molodezh-1832308980.html
Глава Мордовии рассказал о поддержке молодежи в республике
Глава Мордовии рассказал о поддержке молодежи в республике - РИА Новости, 17.11.2022
Глава Мордовии рассказал о поддержке молодежи в республике
Формирование ценностных ориентиров у молодежи – одна из важнейших задач, заявил глава региона Артем Здунов в ходе послания государственному собранию республики. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T19:11
2022-11-17T19:11
республика мордовия
общество
артем здунов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Формирование ценностных ориентиров у молодежи – одна из важнейших задач, заявил глава региона Артем Здунов в ходе послания государственному собранию республики."Мы впервые выиграли в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи и привлекли 112 миллионов рублей на программу молодёжной политики "Регион для молодых". Средства будут направлены на проведение мероприятий, а также на ремонт республиканского молодёжного центра. Нам необходимо сделать республиканский Дом молодёжи более привлекательным и современным, повысить квалификацию специалистов по работе с молодежью для организации ярких событий для разных категорий молодых людей", - цитирует пресс-служба главы республики слова Здунова.Он отметил, что по итогам неформального рейтинга Росмолодежи Мордовия в этом году вошла в десятку лучших регионов по организации работы с молодежью и подчеркнул, что нужно сохранить эти позиции. Также, по его словам, необходимо уделить особое внимание Российскому движению детей и молодёжи. Мордовия одной из первых в стране провела организационные мероприятия и сегодня республика - в числе пилотных регионов по реализации проекта "Навигаторы детства".Глава Мордовии также обратил внимание на важность подготовки кадров и подчеркнул, что в республике действует более 30 организаций среднего профессионального образования, которые практически на 80% закрывают потребности в специальностях, необходимых предприятиям региона."Важным направлением является популяризация рабочих профессий. Это нашло свое яркое проявление в рамках финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы", который был проведен в Мордовии в этом году. В нем приняли участие 69 регионов и 14 стран. Мы продолжим практику проведения таких чемпионатов по отдельным отраслям и компетенциям. На этой неделе мы совместно с платформой "Россия – страна возможностей" проведем чемпионат по профмастерству в сфере туризма "Мастера гостеприимства", а в следующем году – открытый чемпионат по вожатскому мастерству", - сказал глава Мордовии.В республике создан первый кластер федерального проекта "Профессионалитет" для фармацевтической отрасли, открыты Центр опережающей профессиональной подготовки и 35 современных мастерских. Еще три кластера по направлениям "Сельское хозяйство", "Развитие технологий для кабельного производства" и "Машиностроение" должны заработать в 2023 году. "Более полумиллиарда бюджетных денег и средств работодателей будет вложено в развитие новой модели обучения, а студенты получат полный набор компетенций для дальнейшего трудоустройства", - подчеркнул Здунов.
https://ria.ru/20221117/mordoviya-1832247661.html
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60
общество, артем здунов, россия
Республика Мордовия, Общество, Артем Здунов, Россия
19:11 17.11.2022
 
Глава Мордовии рассказал о поддержке молодежи в республике

Глава Мордовии Здунов назвал формирование ценностных ориентиров у молодежи важной задачей

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Формирование ценностных ориентиров у молодежи – одна из важнейших задач, заявил глава региона Артем Здунов в ходе послания государственному собранию республики.
"Мы впервые выиграли в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи и привлекли 112 миллионов рублей на программу молодёжной политики "Регион для молодых". Средства будут направлены на проведение мероприятий, а также на ремонт республиканского молодёжного центра. Нам необходимо сделать республиканский Дом молодёжи более привлекательным и современным, повысить квалификацию специалистов по работе с молодежью для организации ярких событий для разных категорий молодых людей", - цитирует пресс-служба главы республики слова Здунова.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 16:30Республика Мордовия
В селах Мордовии создадут новые рабочие места и социальную инфраструктуру
Он отметил, что по итогам неформального рейтинга Росмолодежи Мордовия в этом году вошла в десятку лучших регионов по организации работы с молодежью и подчеркнул, что нужно сохранить эти позиции. Также, по его словам, необходимо уделить особое внимание Российскому движению детей и молодёжи. Мордовия одной из первых в стране провела организационные мероприятия и сегодня республика - в числе пилотных регионов по реализации проекта "Навигаторы детства".
Глава Мордовии также обратил внимание на важность подготовки кадров и подчеркнул, что в республике действует более 30 организаций среднего профессионального образования, которые практически на 80% закрывают потребности в специальностях, необходимых предприятиям региона.
"Важным направлением является популяризация рабочих профессий. Это нашло свое яркое проявление в рамках финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы", который был проведен в Мордовии в этом году. В нем приняли участие 69 регионов и 14 стран. Мы продолжим практику проведения таких чемпионатов по отдельным отраслям и компетенциям. На этой неделе мы совместно с платформой "Россия – страна возможностей" проведем чемпионат по профмастерству в сфере туризма "Мастера гостеприимства", а в следующем году – открытый чемпионат по вожатскому мастерству", - сказал глава Мордовии.
В республике создан первый кластер федерального проекта "Профессионалитет" для фармацевтической отрасли, открыты Центр опережающей профессиональной подготовки и 35 современных мастерских. Еще три кластера по направлениям "Сельское хозяйство", "Развитие технологий для кабельного производства" и "Машиностроение" должны заработать в 2023 году. "Более полумиллиарда бюджетных денег и средств работодателей будет вложено в развитие новой модели обучения, а студенты получат полный набор компетенций для дальнейшего трудоустройства", - подчеркнул Здунов.
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 17:20Республика Мордовия
Глава Мордовии заявил о необходимости модернизации ЖКХ
 
Республика МордовияОбществоАртем ЗдуновРоссия
 
 
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