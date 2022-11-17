https://ria.ru/20221117/molodezh-1832308980.html

Глава Мордовии рассказал о поддержке молодежи в республике

Глава Мордовии рассказал о поддержке молодежи в республике - РИА Новости, 17.11.2022

Глава Мордовии рассказал о поддержке молодежи в республике

Формирование ценностных ориентиров у молодежи – одна из важнейших задач, заявил глава региона Артем Здунов в ходе послания государственному собранию республики. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T19:11

2022-11-17T19:11

2022-11-17T19:11

республика мордовия

общество

артем здунов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800406712_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ace095b31e1f540ffcd3a5d267af2314.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Формирование ценностных ориентиров у молодежи – одна из важнейших задач, заявил глава региона Артем Здунов в ходе послания государственному собранию республики."Мы впервые выиграли в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи и привлекли 112 миллионов рублей на программу молодёжной политики "Регион для молодых". Средства будут направлены на проведение мероприятий, а также на ремонт республиканского молодёжного центра. Нам необходимо сделать республиканский Дом молодёжи более привлекательным и современным, повысить квалификацию специалистов по работе с молодежью для организации ярких событий для разных категорий молодых людей", - цитирует пресс-служба главы республики слова Здунова.Он отметил, что по итогам неформального рейтинга Росмолодежи Мордовия в этом году вошла в десятку лучших регионов по организации работы с молодежью и подчеркнул, что нужно сохранить эти позиции. Также, по его словам, необходимо уделить особое внимание Российскому движению детей и молодёжи. Мордовия одной из первых в стране провела организационные мероприятия и сегодня республика - в числе пилотных регионов по реализации проекта "Навигаторы детства".Глава Мордовии также обратил внимание на важность подготовки кадров и подчеркнул, что в республике действует более 30 организаций среднего профессионального образования, которые практически на 80% закрывают потребности в специальностях, необходимых предприятиям региона."Важным направлением является популяризация рабочих профессий. Это нашло свое яркое проявление в рамках финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы", который был проведен в Мордовии в этом году. В нем приняли участие 69 регионов и 14 стран. Мы продолжим практику проведения таких чемпионатов по отдельным отраслям и компетенциям. На этой неделе мы совместно с платформой "Россия – страна возможностей" проведем чемпионат по профмастерству в сфере туризма "Мастера гостеприимства", а в следующем году – открытый чемпионат по вожатскому мастерству", - сказал глава Мордовии.В республике создан первый кластер федерального проекта "Профессионалитет" для фармацевтической отрасли, открыты Центр опережающей профессиональной подготовки и 35 современных мастерских. Еще три кластера по направлениям "Сельское хозяйство", "Развитие технологий для кабельного производства" и "Машиностроение" должны заработать в 2023 году. "Более полумиллиарда бюджетных денег и средств работодателей будет вложено в развитие новой модели обучения, а студенты получат полный набор компетенций для дальнейшего трудоустройства", - подчеркнул Здунов.

https://ria.ru/20221117/mordoviya-1832247661.html

https://ria.ru/20221117/zhkkh-1832266649.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, артем здунов, россия