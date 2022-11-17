https://ria.ru/20221117/moldaviya-1832162885.html

В Молдавии потребовали расследовать назначение Вероники Драгалин

В Молдавии потребовали расследовать назначение Вероники Драгалин - РИА Новости, 17.11.2022

В Молдавии потребовали расследовать назначение Вероники Драгалин

Оппозиционный в Молдавии политик, депутат парламента Илан Шор обратился в Высший совет прокуроров республики с требованием начать уголовное расследование в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:05

2022-11-17T12:05

2022-11-17T12:05

в мире

илан шор

сергей литвиненко

майя санду

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кишинев

сша

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КИШИНЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политик, депутат парламента Илан Шор обратился в Высший совет прокуроров республики с требованием начать уголовное расследование в связи с обнародованной перепиской молдавских чиновников, вероятно, повлиявших на процедуру избрания главы антикоррупционной прокуратуры.В Кишиневе разразился политический скандал, администрация президента Молдавии сообщила о взломе официального Telegram-канала Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях главы минюста Сергея Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку министра из его телефона, поэтому у них есть данные о том, что обсуждал с заинтересованными лицами фабрикацию процедуры избрания на пост главы антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин. Литвиненко назвал публикации "фейком", однако ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром."Как депутат парламента Молдавии я принял решение обратиться в Высший совет прокуроров с просьбой аннулировать результаты незаконного конкурса по избранию Драгалин на должность главы антикоррупционной прокуратуры. В то же время я требую привлечь к ответственности всех людей, имевших прямое отношение к этому беззаконию, цинизму и наглости", - написал Шор в четверг в своем Telegram-канале.Драгалин - гражданка США, но родилась в Молдавии, она вместе с родителями переехала в Америку, там получила юридическое образование, работала прокурором в Департаменте по борьбе с государственной коррупцией и гражданским правам США. В июне 2022 года Высший совет прокуроров Молдавии сообщил, что Драгалин победила в конкурсе на должность главы антикоррупционной прокуратуры.Шор - бизнесмен и супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен в Молдавии к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шора снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.С середины сентября партия "Шор" проводит в Кишиневе антиправительственные протесты. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20221117/moldaviya-1832157219.html

https://ria.ru/20221116/moldaviya-1831971791.html

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Дарья Буймова

в мире, илан шор, сергей литвиненко, майя санду, молдавия, кишинев, сша