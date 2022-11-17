Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии потребовали расследовать назначение Вероники Драгалин - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/moldaviya-1832162885.html
В Молдавии потребовали расследовать назначение Вероники Драгалин
В Молдавии потребовали расследовать назначение Вероники Драгалин - РИА Новости, 17.11.2022
В Молдавии потребовали расследовать назначение Вероники Драгалин
Оппозиционный в Молдавии политик, депутат парламента Илан Шор обратился в Высший совет прокуроров республики с требованием начать уголовное расследование в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:05
2022-11-17T12:05
в мире
илан шор
сергей литвиненко
майя санду
молдавия
кишинев
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810821848_0:75:798:524_1920x0_80_0_0_5278b444f7599f329f7efa30958bac36.jpg
КИШИНЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политик, депутат парламента Илан Шор обратился в Высший совет прокуроров республики с требованием начать уголовное расследование в связи с обнародованной перепиской молдавских чиновников, вероятно, повлиявших на процедуру избрания главы антикоррупционной прокуратуры.В Кишиневе разразился политический скандал, администрация президента Молдавии сообщила о взломе официального Telegram-канала Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях главы минюста Сергея Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку министра из его телефона, поэтому у них есть данные о том, что обсуждал с заинтересованными лицами фабрикацию процедуры избрания на пост главы антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин. Литвиненко назвал публикации "фейком", однако ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром."Как депутат парламента Молдавии я принял решение обратиться в Высший совет прокуроров с просьбой аннулировать результаты незаконного конкурса по избранию Драгалин на должность главы антикоррупционной прокуратуры. В то же время я требую привлечь к ответственности всех людей, имевших прямое отношение к этому беззаконию, цинизму и наглости", - написал Шор в четверг в своем Telegram-канале.Драгалин - гражданка США, но родилась в Молдавии, она вместе с родителями переехала в Америку, там получила юридическое образование, работала прокурором в Департаменте по борьбе с государственной коррупцией и гражданским правам США. В июне 2022 года Высший совет прокуроров Молдавии сообщил, что Драгалин победила в конкурсе на должность главы антикоррупционной прокуратуры.Шор - бизнесмен и супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен в Молдавии к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шора снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.С середины сентября партия "Шор" проводит в Кишиневе антиправительственные протесты. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20221117/moldaviya-1832157219.html
https://ria.ru/20221116/moldaviya-1831971791.html
молдавия
кишинев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810821848_0:55:798:654_1920x0_80_0_0_49e640fb60e1cf0a9ab58ed9b2db2cee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илан шор, сергей литвиненко, майя санду, молдавия, кишинев, сша
В мире, Илан Шор, Сергей Литвиненко, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, США
12:05 17.11.2022
 
В Молдавии потребовали расследовать назначение Вероники Драгалин

Оппозиция потребовала расследовать назначение главы антикоррупционной прокуратуры Молдавии

© Фото : Ministerul Justiţiei al Republicii MoldovaГлава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин
Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политик, депутат парламента Илан Шор обратился в Высший совет прокуроров республики с требованием начать уголовное расследование в связи с обнародованной перепиской молдавских чиновников, вероятно, повлиявших на процедуру избрания главы антикоррупционной прокуратуры.
В Кишиневе разразился политический скандал, администрация президента Молдавии сообщила о взломе официального Telegram-канала Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях главы минюста Сергея Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку министра из его телефона, поэтому у них есть данные о том, что обсуждал с заинтересованными лицами фабрикацию процедуры избрания на пост главы антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин. Литвиненко назвал публикации "фейком", однако ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром.
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
11:54
Молдавские коммунисты выдвинули вотум недоверия политике Минюста
"Как депутат парламента Молдавии я принял решение обратиться в Высший совет прокуроров с просьбой аннулировать результаты незаконного конкурса по избранию Драгалин на должность главы антикоррупционной прокуратуры. В то же время я требую привлечь к ответственности всех людей, имевших прямое отношение к этому беззаконию, цинизму и наглости", - написал Шор в четверг в своем Telegram-канале.
Драгалин - гражданка США, но родилась в Молдавии, она вместе с родителями переехала в Америку, там получила юридическое образование, работала прокурором в Департаменте по борьбе с государственной коррупцией и гражданским правам США. В июне 2022 года Высший совет прокуроров Молдавии сообщил, что Драгалин победила в конкурсе на должность главы антикоррупционной прокуратуры.
Шор - бизнесмен и супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен в Молдавии к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шора снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
С середины сентября партия "Шор" проводит в Кишиневе антиправительственные протесты. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 16:18
Министр экономики Молдавии ушел в отставку
 
В миреИлан ШорСергей ЛитвиненкоМайя СандуМолдавияКишиневСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала