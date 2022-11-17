17:41 17.11.2022 (обновлено: 18:17 17.11.2022)
В Совфеде назвали решение Гаагского суда по MH17 юридически ничтожным
Сенатор Джабаров назвал решение Гаагского суда по MH17 юридически ничтожным для России
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Решение Гаагского суда по крушению малайзийского Boeing МН17 было ожидаемым, для России оно юридически ничтожно, в обвинительном приговоре была использована версия Киева, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Это вранье, и для нас (это решение суда) не является убедительным", - сказал сенатор. По его мнению, решение суда "для нас юридически ничтожно, я думаю, наши юристы его оспорят".
Джабаров добавил, что для западных стран "всегда виновата Россия". При этом, данные экспертов "Алмаз-Антея" не учли. "Правду в море лжи мы никогда не узнаем", - подчеркнул он, отметив, что на суд даже не пригласили представителей Малайзии.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
Российский концерн "Алмаз-Антей" трижды проводил натурные эксперименты, моделирующие ситуацию с поражением малайзийского Boeing над Донбассом. Эксперименты подтвердили, что самолет могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское, который контролировался украинскими военными, на вооружении которых были ЗРК "Бук", доставшиеся Киеву после распада СССР. Голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из экспериментов.
При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждало, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
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