https://ria.ru/20221117/mcdonalds-1832203789.html

McDonald's в Казахстане приостановил работу ресторанов

McDonald's в Казахстане приостановил работу ресторанов - РИА Новости, 17.11.2022

McDonald's в Казахстане приостановил работу ресторанов

McDonald`s в Казахстане с четверга временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках, сообщила в четверг пресс-служба РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:22

2022-11-17T14:22

2022-11-17T14:45

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казахстан

в мире

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АСТАНА, 17 ноя – РИА Новости. McDonald`s в Казахстане с четверга временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках, сообщила в четверг пресс-служба компании."McDonald`s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы", - говорится в сообщении.Поясняется, что о сроках открытия ресторанов будет сообщено позже.ТОО Food Solutions KZ работает в Казахстан более шести лет, компания имеет 24 ресторана McDonald`s в таких городах республики, как Алма-Ата, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда.

https://ria.ru/20221117/vkusno-1832185728.html

https://ria.ru/20221116/mcdonalds-1832046431.html

казахстан

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

mcdonald's corporation, казахстан, в мире