https://ria.ru/20221117/mcdonalds-1832203789.html
McDonald's в Казахстане приостановил работу ресторанов
McDonald's в Казахстане приостановил работу ресторанов - РИА Новости, 17.11.2022
McDonald's в Казахстане приостановил работу ресторанов
McDonald`s в Казахстане с четверга временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках, сообщила в четверг пресс-служба РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:22
2022-11-17T14:22
2022-11-17T14:45
mcdonald's corporation
казахстан
в мире
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АСТАНА, 17 ноя – РИА Новости. McDonald`s в Казахстане с четверга временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках, сообщила в четверг пресс-служба компании."McDonald`s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы", - говорится в сообщении.Поясняется, что о сроках открытия ресторанов будет сообщено позже.ТОО Food Solutions KZ работает в Казахстан более шести лет, компания имеет 24 ресторана McDonald`s в таких городах республики, как Алма-Ата, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда.
https://ria.ru/20221117/vkusno-1832185728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
mcdonald's corporation, казахстан, в мире
McDonald's Corporation, Казахстан, В мире
14:22 17.11.2022 (обновлено: 14:45 17.11.2022)
McDonald's в Казахстане приостановил работу ресторанов
McDonald's в Казахстане приостановил работу ресторанов из-за ограничений в поставках