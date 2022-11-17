Рейтинг@Mail.ru
McDonald's в Казахстане приостановил работу ресторанов - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/mcdonalds-1832203789.html
McDonald's в Казахстане приостановил работу ресторанов
McDonald's в Казахстане приостановил работу ресторанов - РИА Новости, 17.11.2022
McDonald's в Казахстане приостановил работу ресторанов
McDonald`s в Казахстане с четверга временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках, сообщила в четверг пресс-служба РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:22
2022-11-17T14:45
mcdonald's corporation
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818091216_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_19d8c2096aa6c5c11c31aaa5351256c7.jpg
АСТАНА, 17 ноя – РИА Новости. McDonald`s в Казахстане с четверга временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках, сообщила в четверг пресс-служба компании."McDonald`s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы", - говорится в сообщении.Поясняется, что о сроках открытия ресторанов будет сообщено позже.ТОО Food Solutions KZ работает в Казахстан более шести лет, компания имеет 24 ресторана McDonald`s в таких городах республики, как Алма-Ата, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда.
https://ria.ru/20221117/vkusno-1832185728.html
https://ria.ru/20221116/mcdonalds-1832046431.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818091216_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_bed21e742387ce8edebfc48b1e801b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
mcdonald's corporation, казахстан, в мире
McDonald's Corporation, Казахстан, В мире
14:22 17.11.2022 (обновлено: 14:45 17.11.2022)
 
McDonald's в Казахстане приостановил работу ресторанов

McDonald's в Казахстане приостановил работу ресторанов из-за ограничений в поставках

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛоготип на здании ресторана McDonalds
Логотип на здании ресторана McDonalds - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Логотип на здании ресторана McDonalds . Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 17 ноя – РИА Новости. McDonald`s в Казахстане с четверга временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках, сообщила в четверг пресс-служба компании.
"McDonald`s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы", - говорится в сообщении.
Мужчина у ресторана Вкусно - и точка - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
13:23
Рестораны "Вкусно — и точка" начнут работать в Белоруссии с 22 ноября
Поясняется, что о сроках открытия ресторанов будет сообщено позже.
ТОО Food Solutions KZ работает в Казахстан более шести лет, компания имеет 24 ресторана McDonald`s в таких городах республики, как Алма-Ата, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда.
Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 19:17
Владелец "Вкусно — и точка" купит активы логистического партнера McDonald’s
 
McDonald's CorporationКазахстанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала