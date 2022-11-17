https://ria.ru/20221117/lnr-1832204392.html
ЛНР пока не оценивала ущерб от украинских обстрелов, сообщил Пасечник
ЛНР пока не оценивала ущерб от украинских обстрелов, сообщил Пасечник - РИА Новости, 17.11.2022
ЛНР пока не оценивала ущерб от украинских обстрелов, сообщил Пасечник
Власти Луганской Народной Республики не производили оценку ущерба, нанесенного республике Украиной, разрушения еще продолжаются, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:23
2022-11-17T14:23
2022-11-17T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики не производили оценку ущерба, нанесенного республике Украиной, разрушения еще продолжаются, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Пока нет, нет возможности (произвести оценку разрушений – ред.). Да и, наверное, не совсем целесообразно производить на сегодняшний день эту оценку, потому что, видите, в любом случае обстрелы продолжаются… Обстрелы продолжаются, поэтому проводить сейчас какую-то оценку нецелесообразно", - сказал Пасечник.
https://ria.ru/20221117/himars-1832197701.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина
14:23 17.11.2022 (обновлено: 14:24 17.11.2022)
ЛНР пока не оценивала ущерб от украинских обстрелов, сообщил Пасечник
Пасечник: ЛНР пока не оценивала ущерб от украинских обстрелов, разрушения еще продолжаются