https://ria.ru/20221117/lnr-1832204392.html

ЛНР пока не оценивала ущерб от украинских обстрелов, сообщил Пасечник

ЛНР пока не оценивала ущерб от украинских обстрелов, сообщил Пасечник - РИА Новости, 17.11.2022

ЛНР пока не оценивала ущерб от украинских обстрелов, сообщил Пасечник

Власти Луганской Народной Республики не производили оценку ущерба, нанесенного республике Украиной, разрушения еще продолжаются, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:23

2022-11-17T14:23

2022-11-17T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики не производили оценку ущерба, нанесенного республике Украиной, разрушения еще продолжаются, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Пока нет, нет возможности (произвести оценку разрушений – ред.). Да и, наверное, не совсем целесообразно производить на сегодняшний день эту оценку, потому что, видите, в любом случае обстрелы продолжаются… Обстрелы продолжаются, поэтому проводить сейчас какую-то оценку нецелесообразно", - сказал Пасечник.

https://ria.ru/20221117/himars-1832197701.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, украина