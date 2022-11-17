https://ria.ru/20221117/lnr-1832179650.html
Пасечник назвал ситуацию на фронте сложной, но контролируемой
Пасечник назвал ситуацию на фронте сложной, но контролируемой - РИА Новости, 17.11.2022
Пасечник назвал ситуацию на фронте сложной, но контролируемой
Ситуация на фронте сложная, но контролируемая, практически вся территория Луганской Народной Республики находится под контролем ВС РФ, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:03
2022-11-17T13:03
2022-11-17T13:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы рф
в мире
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Ситуация на фронте сложная, но контролируемая, практически вся территория Луганской Народной Республики находится под контролем ВС РФ, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Ситуация на фронте достаточно тяжёлая, сложная, но контролируемая. Практически вся территория Луганской Народной Республики продолжает находиться под контролем Народной милиции Луганской Народной Республики, Вооружённых Сил Российской Федерации, подразделения "Ахмат", которые на сегодняшний день охраняют рубежи нашей республики", - сказал Пасечник.Он уточнил, что лишь незначительная часть территории республики неподконтрольна силам ЛНР и ВС РФ.
https://ria.ru/20221117/lnr-1832132889.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, В мире
13:03 17.11.2022 (обновлено: 13:04 17.11.2022)
Пасечник назвал ситуацию на фронте сложной, но контролируемой
Врио главы ЛНР Пасечник назвал ситуацию на фронте сложной, но контролируемой