https://ria.ru/20221117/lnr-1832179650.html

Пасечник назвал ситуацию на фронте сложной, но контролируемой

Пасечник назвал ситуацию на фронте сложной, но контролируемой - РИА Новости, 17.11.2022

Пасечник назвал ситуацию на фронте сложной, но контролируемой

Ситуация на фронте сложная, но контролируемая, практически вся территория Луганской Народной Республики находится под контролем ВС РФ, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:03

2022-11-17T13:03

2022-11-17T13:04

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы рф

в мире

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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Ситуация на фронте сложная, но контролируемая, практически вся территория Луганской Народной Республики находится под контролем ВС РФ, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Ситуация на фронте достаточно тяжёлая, сложная, но контролируемая. Практически вся территория Луганской Народной Республики продолжает находиться под контролем Народной милиции Луганской Народной Республики, Вооружённых Сил Российской Федерации, подразделения "Ахмат", которые на сегодняшний день охраняют рубежи нашей республики", - сказал Пасечник.Он уточнил, что лишь незначительная часть территории республики неподконтрольна силам ЛНР и ВС РФ.

https://ria.ru/20221117/lnr-1832132889.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире