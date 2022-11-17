Рейтинг@Mail.ru
Пасечник назвал ситуацию на фронте сложной, но контролируемой - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/lnr-1832179650.html
Пасечник назвал ситуацию на фронте сложной, но контролируемой
Пасечник назвал ситуацию на фронте сложной, но контролируемой - РИА Новости, 17.11.2022
Пасечник назвал ситуацию на фронте сложной, но контролируемой
Ситуация на фронте сложная, но контролируемая, практически вся территория Луганской Народной Республики находится под контролем ВС РФ, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:03
2022-11-17T13:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147906/39/1479063924_0:153:3001:1841_1920x0_80_0_0_fe2085861127c62d76e39269230c0634.jpg
ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Ситуация на фронте сложная, но контролируемая, практически вся территория Луганской Народной Республики находится под контролем ВС РФ, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Ситуация на фронте достаточно тяжёлая, сложная, но контролируемая. Практически вся территория Луганской Народной Республики продолжает находиться под контролем Народной милиции Луганской Народной Республики, Вооружённых Сил Российской Федерации, подразделения "Ахмат", которые на сегодняшний день охраняют рубежи нашей республики", - сказал Пасечник.Он уточнил, что лишь незначительная часть территории республики неподконтрольна силам ЛНР и ВС РФ.
https://ria.ru/20221117/lnr-1832132889.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147906/39/1479063924_171:0:2828:1993_1920x0_80_0_0_7a328c5aa6fbc99f07ff5e32fc0f67ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, В мире
13:03 17.11.2022 (обновлено: 13:04 17.11.2022)
 
Пасечник назвал ситуацию на фронте сложной, но контролируемой

Врио главы ЛНР Пасечник назвал ситуацию на фронте сложной, но контролируемой

© РИА Новости / Олеся ПотаповаВоенный в ЛНР
Военный в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
Военный в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Ситуация на фронте сложная, но контролируемая, практически вся территория Луганской Народной Республики находится под контролем ВС РФ, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Ситуация на фронте достаточно тяжёлая, сложная, но контролируемая. Практически вся территория Луганской Народной Республики продолжает находиться под контролем Народной милиции Луганской Народной Республики, Вооружённых Сил Российской Федерации, подразделения "Ахмат", которые на сегодняшний день охраняют рубежи нашей республики", - сказал Пасечник.
Он уточнил, что лишь незначительная часть территории республики неподконтрольна силам ЛНР и ВС РФ.
Автомобиль скорой помощи на улице - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
10:26Специальная военная операция на Украине
В ЛНР с начала эскалации из-за действий ВСУ погибли 123 человека
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала