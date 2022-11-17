https://ria.ru/20221117/lenoblast-1833004466.html

Ленобласть до конца года восстановит более 20 жилых домов в Мариуполе

Ленобласть до конца года восстановит более 20 жилых домов в Мариуполе - РИА Новости, 21.11.2022

Ленобласть до конца года восстановит более 20 жилых домов в Мариуполе

Специалисты из Ленинградской обрасти в рамках работ по восстановлению жилых домов и социальных объектов Мариуполя до конца 2022 года введут в эксплуатацию 22... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-17T20:35

2022-11-17T20:35

2022-11-21T10:27

ленинградская область

александр дрозденко

мариуполь

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

россия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Специалисты из Ленинградской обрасти в рамках работ по восстановлению жилых домов и социальных объектов Мариуполя до конца 2022 года введут в эксплуатацию 22 дома, сообщила пресс-служба областного правительства.Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Донбасс проинспектировал ход строительных работ в Мариуполе, где в одном из микрорайонов Октябрьского района за счет средств федерального бюджета Ленинградская область организовала восстановление жилых домов и социальных объектов."До конца года мы должны обеспечить тепло и ввести в эксплуатацию 22 дома - сделать кровлю, установить окна, отремонтировать подъезды, - чтобы люди могли заселиться в свои квартиры. Сегодня мы входим в пятерку лучших регионов России по темпам восстановительных работ в ДНР - в этом микрорайоне работает почти 800 человек и более 30 единиц техники. Я благодарен Минстрою РФ за своевременное выделение средств и поддержку, есть уверенность, что вместе мы полностью выполним все взятые на себя обязательства", - сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.Среди объектов, закрепленных за Ленинградской областью в Мариуполе, - 49 многоквартирных домов, общеобразовательная школа и детско-юношеская спортивная школа. В настоящее время строители приводят в порядок 35 объектов.

https://ria.ru/20221117/lenoblast-1832136505.html

мариуполь

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Артем Смирнов

александр дрозденко, мариуполь, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, общество