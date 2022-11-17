https://ria.ru/20221117/latviya-1832131237.html

Российские удобрения для бедных стран застряли в Латвии, заявили в МИД

Российские удобрения для бедных стран застряли в Латвии, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2022

Российские удобрения для бедных стран застряли в Латвии, заявили в МИД

Латвия продолжает блокировать по политическим причинам отправку российских удобрений нуждающимся странам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:20

2022-11-17T10:20

2022-11-17T10:20

сергей вершинин

латвия

нидерланды

эстония

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Латвия продолжает блокировать по политическим причинам отправку российских удобрений нуждающимся странам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.Он отметил, что из-за западных санкций невозможно обеспечить разблокировку около 280 тысяч тонн удобрений, застрявших в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов."Необходимо подчеркнуть, что речь идет именно о бесплатных поставках нашей продукции нуждающимся, при покрытии нами абсолютно всех затрат на транспортировку и доставку грузов", - сказал дипломат.Он добавил, что для разблокировки только одной партии - 20 тысяч тонн удобрений из Нидерландов в Малави потребовалось более двух месяцев. Вершинин подтвердил, что она запланирована на 21 ноября."Однако большая часть продукции находится в Латвии, власти которой по сугубо политическим причинам отказываются отдать наши удобрения беднейшим странам", - резюмировал замминистра.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221117/udobreniya-1832118305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей вершинин, латвия, нидерланды, эстония, в мире