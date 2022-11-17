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Российские удобрения для бедных стран застряли в Латвии, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2022
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Российские удобрения для бедных стран застряли в Латвии, заявили в МИД
Российские удобрения для бедных стран застряли в Латвии, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2022
Российские удобрения для бедных стран застряли в Латвии, заявили в МИД
Латвия продолжает блокировать по политическим причинам отправку российских удобрений нуждающимся странам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:20
2022-11-17T10:20
сергей вершинин
латвия
нидерланды
эстония
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Латвия продолжает блокировать по политическим причинам отправку российских удобрений нуждающимся странам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.Он отметил, что из-за западных санкций невозможно обеспечить разблокировку около 280 тысяч тонн удобрений, застрявших в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов."Необходимо подчеркнуть, что речь идет именно о бесплатных поставках нашей продукции нуждающимся, при покрытии нами абсолютно всех затрат на транспортировку и доставку грузов", - сказал дипломат.Он добавил, что для разблокировки только одной партии - 20 тысяч тонн удобрений из Нидерландов в Малави потребовалось более двух месяцев. Вершинин подтвердил, что она запланирована на 21 ноября."Однако большая часть продукции находится в Латвии, власти которой по сугубо политическим причинам отказываются отдать наши удобрения беднейшим странам", - резюмировал замминистра.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20221117/udobreniya-1832118305.html
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сергей вершинин, латвия, нидерланды, эстония, в мире
Сергей Вершинин, Латвия, Нидерланды, Эстония, В мире
10:20 17.11.2022
 
Российские удобрения для бедных стран застряли в Латвии, заявили в МИД

Замглавы МИД Вершинин: Латвия заблокировала отправку российских удобрений бедным странам

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Латвия продолжает блокировать по политическим причинам отправку российских удобрений нуждающимся странам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.
Он отметил, что из-за западных санкций невозможно обеспечить разблокировку около 280 тысяч тонн удобрений, застрявших в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов.
Удобрения - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
09:18
Экспорт удобрений из России сократился на 38 процентов из-за санкций
"Необходимо подчеркнуть, что речь идет именно о бесплатных поставках нашей продукции нуждающимся, при покрытии нами абсолютно всех затрат на транспортировку и доставку грузов", - сказал дипломат.
Он добавил, что для разблокировки только одной партии - 20 тысяч тонн удобрений из Нидерландов в Малави потребовалось более двух месяцев. Вершинин подтвердил, что она запланирована на 21 ноября.
"Однако большая часть продукции находится в Латвии, власти которой по сугубо политическим причинам отказываются отдать наши удобрения беднейшим странам", - резюмировал замминистра.
Читайте полный текст интервью >>
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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