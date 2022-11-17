Российские удобрения для бедных стран застряли в Латвии, заявили в МИД
Замглавы МИД Вершинин: Латвия заблокировала отправку российских удобрений бедным странам
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Латвия продолжает блокировать по политическим причинам отправку российских удобрений нуждающимся странам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.
Он отметил, что из-за западных санкций невозможно обеспечить разблокировку около 280 тысяч тонн удобрений, застрявших в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов.
"Необходимо подчеркнуть, что речь идет именно о бесплатных поставках нашей продукции нуждающимся, при покрытии нами абсолютно всех затрат на транспортировку и доставку грузов", - сказал дипломат.
Он добавил, что для разблокировки только одной партии - 20 тысяч тонн удобрений из Нидерландов в Малави потребовалось более двух месяцев. Вершинин подтвердил, что она запланирована на 21 ноября.
"Однако большая часть продукции находится в Латвии, власти которой по сугубо политическим причинам отказываются отдать наши удобрения беднейшим странам", - резюмировал замминистра.