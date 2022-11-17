https://ria.ru/20221117/kuleba-1832191583.html

"Признайте свою ошибку". В Сети раскритиковали Кулебу за его слова о России

"Признайте свою ошибку". В Сети раскритиковали Кулебу за его слова о России - РИА Новости, 17.11.2022

"Признайте свою ошибку". В Сети раскритиковали Кулебу за его слова о России

Пользователи Twitter раскритиковали публикацию главы МИД Украины Кулебы, в которой он обвиняет Россию в произошедшем на территории Польши инциденте с ракетами. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:46

2022-11-17T13:46

2022-11-17T14:47

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали публикацию главы МИД Украины Кулебы, в которой он обвиняет Россию в произошедшем на территории Польши инциденте с ракетами.Комментаторы не согласились с утверждениями дипломата."Хотите сказать, что вашу упавшую в Польше ракету запустил Путин?" — саркастично уточнил WojciechW13."Вам следует прекратить эскалацию. Признайте свою ошибку в Польше, выплатите компенсацию невинным польским семьям. И вам действительно следует подумать о переговорах с Россией. Люди в Европе сыты по горло этим конфликтом!" — пожаловался DasTouati."Хотите, чтобы США отправили вам больше систем ПВО для бомбежки других польских деревень?" — поинтересовался Knizek_Stephen."Дмитрий, а когда вы что-нибудь сделаете с маленькой проблемой нацизма?" — отметил to53629350.Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. По информации агентства AP, на территорию Польши упали украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.Накануне президент Польши Анджей Дуда также признал, что, вероятнее всего, ракеты принадлежали Украине.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832172197.html

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832167042.html

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