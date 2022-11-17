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"Признайте свою ошибку". В Сети раскритиковали Кулебу за его слова о России - РИА Новости, 17.11.2022
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"Признайте свою ошибку". В Сети раскритиковали Кулебу за его слова о России
"Признайте свою ошибку". В Сети раскритиковали Кулебу за его слова о России - РИА Новости, 17.11.2022
"Признайте свою ошибку". В Сети раскритиковали Кулебу за его слова о России
Пользователи Twitter раскритиковали публикацию главы МИД Украины Кулебы, в которой он обвиняет Россию в произошедшем на территории Польши инциденте с ракетами. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:46
2022-11-17T14:47
в мире
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россия
украина
twitter
мид украины
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали публикацию главы МИД Украины Кулебы, в которой он обвиняет Россию в произошедшем на территории Польши инциденте с ракетами.Комментаторы не согласились с утверждениями дипломата."Хотите сказать, что вашу упавшую в Польше ракету запустил Путин?" — саркастично уточнил WojciechW13."Вам следует прекратить эскалацию. Признайте свою ошибку в Польше, выплатите компенсацию невинным польским семьям. И вам действительно следует подумать о переговорах с Россией. Люди в Европе сыты по горло этим конфликтом!" — пожаловался DasTouati."Хотите, чтобы США отправили вам больше систем ПВО для бомбежки других польских деревень?" — поинтересовался Knizek_Stephen."Дмитрий, а когда вы что-нибудь сделаете с маленькой проблемой нацизма?" — отметил to53629350.Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. По информации агентства AP, на территорию Польши упали украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.Накануне президент Польши Анджей Дуда также признал, что, вероятнее всего, ракеты принадлежали Украине.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832172197.html
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в мире, польша, россия, украина, twitter, мид украины, мид польши, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше, владимир зеленский
В мире, Польша, Россия, Украина, Twitter, МИД Украины, МИД Польши, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше, Владимир Зеленский
13:46 17.11.2022 (обновлено: 14:47 17.11.2022)
 
"Признайте свою ошибку". В Сети раскритиковали Кулебу за его слова о России

Пользователи Twitter разозлились на слова главы МИД Украины Кулебы об инциденте в Польше

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали публикацию главы МИД Украины Кулебы, в которой он обвиняет Россию в произошедшем на территории Польши инциденте с ракетами.
Комментаторы не согласились с утверждениями дипломата.
"Хотите сказать, что вашу упавшую в Польше ракету запустил Путин?" — саркастично уточнил WojciechW13.
"Вам следует прекратить эскалацию. Признайте свою ошибку в Польше, выплатите компенсацию невинным польским семьям. И вам действительно следует подумать о переговорах с Россией. Люди в Европе сыты по горло этим конфликтом!" — пожаловался DasTouati.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
08:00
Запад нашел выход из украинского кризиса
"Хотите, чтобы США отправили вам больше систем ПВО для бомбежки других польских деревень?" — поинтересовался Knizek_Stephen.
"Дмитрий, а когда вы что-нибудь сделаете с маленькой проблемой нацизма?" — отметил to53629350.

"Вы, украинцы, прекратите эскалацию на плечах всего мира, мы устали вас поддерживать. Только представьте, если население окажет давление, ни одно правительство больше не сможет вас поддерживать. Стремитесь к переговорам!" — подытожил MesoNator.

Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. По информации агентства AP, на территорию Польши упали украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
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FP: Украина вызывает у НАТО страх
Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
Накануне президент Польши Анджей Дуда также признал, что, вероятнее всего, ракеты принадлежали Украине.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
12:18
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В миреПольшаРоссияУкраинаTwitterМИД УкраиныМИД ПольшиЗРК С-300Инцидент с падением ракет в ПольшеВладимир Зеленский
 
 
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