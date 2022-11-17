08:00 17.11.2022 (обновлено: 12:51 17.11.2022)
Самая загадочная Бронте: почему надо смотреть фильм "Эмили"
© Arenamedia (2022)Кадр из фильма "Эмили"
© Arenamedia (2022)
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В российский прокат выходит фильм "Эмили" — режиссерский дебют Фрэнсис О’Коннор, мистическая драма об авторе "Грозового перевала". О том, кто был прототипом Хитклиффа, о чем фантазировала Эмили Бронте в вересковой пустоши и что нового картина расскажет о замкнутой бунтарке, — в материале РИА Новости.
Творческая и волшебная
В йоркширской деревне Хоэрт живут сестры Шарлотта, Эмили, Энн, их брат Бренуэлл и отец. Впоследствии каждая напишет по знаменитому роману, но фильм посвящен их жизни до того, как они прославились.
В центре внимания — средняя сестра Эмили (Эмма Маккей), придумавшая самую мрачную, практически готическую историю любви XIX века — "Грозовой перевал". Она была замкнутой, малообщительной, таинственной.
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"Кадр из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
Кадр из фильма "Эмили"
Современники отзывались о ней как о дерзкой, жесткой бунтарке, при этом очень ранимой и чувствительной.
Кинокартина — о личной драме писательницы и о том, что ее вдохновило на создание легендарной книги.
Зритель погружается в мир Эмили, видит мир ее глазами: порой мрачным и тоскливым, но иногда радостным и теплым.
Вересковые пустоши, по которым бродит Эмили, вслушиваясь в звуки дождя, ветра и пения птиц, затемненные своды местной церкви и коридоры дома Бронте — отсылки к сценам и антуражу будущего романа.
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"Кадр из фильма "Эмили"
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Кадр из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
Сцена из фильма "Эмили"
2 из 2
Сцена из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
1 из 2
Кадр из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
2 из 2
Сцена из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
Она не стремится к новым знакомствам (в городке ее называют "самой странной сестрой"), за ужином и на вечеринках преимущественно молчит и совсем не жаждет покинуть семейный особняк. Некоторые биографы предполагают, что писательница была социофобом с расстройством коммуникации.
Шарлотта (Александра Доулинг) и Энн (Амелия Геттинг) уезжают, чтобы преподавать в школе. А их сестра проводит время с братом Бренуэллом (Финн Уайтхед), непрестанно им восхищаясь.
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"Кадр из фильма "Эмили"
1 из 3
Кадр из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
Сцена из фильма "Эмили"
2 из 3
Сцена из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
Фрагмент из фильма "Эмили"
3 из 3
Фрагмент из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
1 из 3
Кадр из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
2 из 3
Сцена из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
3 из 3
Фрагмент из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
Несмотря на присутствие властного и строгого отца-священника, не обходится без дурного влияния: опиум, попойки в местном пабе. По вечерам они с братом заглядывают в окна одного из поместий, придумывая небылицы про его обитателей.
Рутину прерывает приезд нового викария Уильяма Уэйтмана (Оливер Джексон-Коэн) — молодого, привлекательного, набожного, и жизнь девушки меняется.
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"Кадр из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
Кадр из фильма "Эмили"
Прототип Хитклиффа
"Я могу стать писателем, у меня много историй", — говорит Эмили в фильме.
Не зря ее называют "сфинксом английской литературы". Ее вселенная — это мрачные фантазии, закованные в символические кандалы необходимости следования правилам приличия.
© Arenamedia (2022)Кадр из фильма "Эмили"
© Arenamedia (2022)
Кадр из фильма "Эмили"
Эмили влюбляется в Уильяма. Не всегда логичное поведение викария сбивает с толку и ее, и зрителей. Робкие взгляды, мимолетные касания рук — метания между долгом и страстью, чувствами и викторианской этикой.
Кстати, у исследователей есть версия, что на самом деле роман с викарием был у младшей сестры, Энн.
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"Кадр из фильма "Эмили"
1 из 3
Кадр из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
Сцена из фильма "Эмили"
2 из 3
Сцена из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
Фрагмент из фильма "Эмили"
3 из 3
Фрагмент из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
1 из 3
Кадр из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
2 из 3
Сцена из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
3 из 3
Фрагмент из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
История любви героев "Грозового перевала", Кэтрин и Хитклиффа, считается одной из самых страстных в английской литературе. Поэтому многие сомневаются, что незамужняя дочь священника могла написать такое только благодаря фантазии.
Есть версия, что у Эмили был роман с хозяином соседнего поместья. Она часто наведывалась в его библиотеку. И он даже посадил грушевое дерево у себя саду в ее честь. Якобы об их связи знали все, но из-за неких семейных разногласий они не могли пожениться.
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"Кадр из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
Кадр из фильма "Эмили"
Модная затворница
Кроме сюжета и режиссуры, запоминаются хоровой саундтрек и костюмы в коричневой и серо-синей гамме. Они гармонируют с окружающей природой, выгодно оттеняются блеском свечей, создают нужное настроение.
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"Кадр из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
Кадр из фильма "Эмили"
Наверное, если бы Эмили жила в современном мире, она была бы неформалом. Ее стиль и манера одеваться очень отличались от общепринятых.
В биографии, написанной Мэри Ф. Робинсон, упоминается поездка Эмили с Шарлоттой и подругой в соседний город. В магазине тканей средняя Бронте выбрала белую материю с лиловым узором, изображавшим грозу, молнии, "к едва скрываемому ужасу своих более сдержанных спутниц". Характерная деталь.
© Arenamedia (2022)Кадр из фильма "Эмили"
© Arenamedia (2022)
Кадр из фильма "Эмили"
В фильме обычно ее одежда темнее, шляпка не украшена цветами, весь образ — простой и дерзкий.
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"Кадр из фильма "Эмили"
© Фото предоставлено ТА "Русский Репортаж"
Кадр из фильма "Эмили"
Картину стоит посмотреть, чтобы восхититься кинопортретом Эмили: творческой, страстной, необычной, переживающей и настоящей. А также живописными кадрами, волнующими крупными планами и саундтреком. Все это достоверно воссоздает Англию того времени.
"Эмили" выходит в прокат 17 ноября.