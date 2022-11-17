https://ria.ru/20221117/kino-1831683491.html

Самая загадочная Бронте: почему надо смотреть фильм "Эмили"

Самая загадочная Бронте: почему надо смотреть фильм "Эмили" - РИА Новости, 17.11.2022

Самая загадочная Бронте: почему надо смотреть фильм "Эмили"

В российский прокат выходит фильм "Эмили" — режиссерский дебют Фрэнсис О’Коннор, мистическая драма об авторе "Грозового перевала". О том, кто был прототипом... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:00

2022-11-17T08:00

2022-11-17T12:51

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В российский прокат выходит фильм "Эмили" — режиссерский дебют Фрэнсис О’Коннор, мистическая драма об авторе "Грозового перевала". О том, кто был прототипом Хитклиффа, о чем фантазировала Эмили Бронте в вересковой пустоши и что нового картина расскажет о замкнутой бунтарке, — в материале РИА Новости.Творческая и волшебнаяВ йоркширской деревне Хоэрт живут сестры Шарлотта, Эмили, Энн, их брат Бренуэлл и отец. Впоследствии каждая напишет по знаменитому роману, но фильм посвящен их жизни до того, как они прославились.В центре внимания — средняя сестра Эмили (Эмма Маккей), придумавшая самую мрачную, практически готическую историю любви XIX века — "Грозовой перевал". Она была замкнутой, малообщительной, таинственной.Современники отзывались о ней как о дерзкой, жесткой бунтарке, при этом очень ранимой и чувствительной.Кинокартина — о личной драме писательницы и о том, что ее вдохновило на создание легендарной книги. Зритель погружается в мир Эмили, видит мир ее глазами: порой мрачным и тоскливым, но иногда радостным и теплым.Вересковые пустоши, по которым бродит Эмили, вслушиваясь в звуки дождя, ветра и пения птиц, затемненные своды местной церкви и коридоры дома Бронте — отсылки к сценам и антуражу будущего романа. Она не стремится к новым знакомствам (в городке ее называют "самой странной сестрой"), за ужином и на вечеринках преимущественно молчит и совсем не жаждет покинуть семейный особняк. Некоторые биографы предполагают, что писательница была социофобом с расстройством коммуникации.Шарлотта (Александра Доулинг) и Энн (Амелия Геттинг) уезжают, чтобы преподавать в школе. А их сестра проводит время с братом Бренуэллом (Финн Уайтхед), непрестанно им восхищаясь.Несмотря на присутствие властного и строгого отца-священника, не обходится без дурного влияния: опиум, попойки в местном пабе. По вечерам они с братом заглядывают в окна одного из поместий, придумывая небылицы про его обитателей.Рутину прерывает приезд нового викария Уильяма Уэйтмана (Оливер Джексон-Коэн) — молодого, привлекательного, набожного, и жизнь девушки меняется.Прототип ХитклиффаНе зря ее называют "сфинксом английской литературы". Ее вселенная — это мрачные фантазии, закованные в символические кандалы необходимости следования правилам приличия.Эмили влюбляется в Уильяма. Не всегда логичное поведение викария сбивает с толку и ее, и зрителей. Робкие взгляды, мимолетные касания рук — метания между долгом и страстью, чувствами и викторианской этикой. Кстати, у исследователей есть версия, что на самом деле роман с викарием был у младшей сестры, Энн.История любви героев "Грозового перевала", Кэтрин и Хитклиффа, считается одной из самых страстных в английской литературе. Поэтому многие сомневаются, что незамужняя дочь священника могла написать такое только благодаря фантазии. Есть версия, что у Эмили был роман с хозяином соседнего поместья. Она часто наведывалась в его библиотеку. И он даже посадил грушевое дерево у себя саду в ее честь. Якобы об их связи знали все, но из-за неких семейных разногласий они не могли пожениться.Модная затворницаКроме сюжета и режиссуры, запоминаются хоровой саундтрек и костюмы в коричневой и серо-синей гамме. Они гармонируют с окружающей природой, выгодно оттеняются блеском свечей, создают нужное настроение.Наверное, если бы Эмили жила в современном мире, она была бы неформалом. Ее стиль и манера одеваться очень отличались от общепринятых.В биографии, написанной Мэри Ф. Робинсон, упоминается поездка Эмили с Шарлоттой и подругой в соседний город. В магазине тканей средняя Бронте выбрала белую материю с лиловым узором, изображавшим грозу, молнии, "к едва скрываемому ужасу своих более сдержанных спутниц". Характерная деталь.В фильме обычно ее одежда темнее, шляпка не украшена цветами, весь образ — простой и дерзкий. Картину стоит посмотреть, чтобы восхититься кинопортретом Эмили: творческой, страстной, необычной, переживающей и настоящей. А также живописными кадрами, волнующими крупными планами и саундтреком. Все это достоверно воссоздает Англию того времени."Эмили" выходит в прокат 17 ноября.

https://ria.ru/20221114/kino-1830732215.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

шарлотта бронте, северный йоркшир, западный йоркшир, кино и сериалы