https://ria.ru/20221117/kherson-1832257221.html
Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов
Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов - РИА Новости, 17.11.2022
Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов
Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов, сообщил представитель экстренных служб. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:52
2022-11-17T16:52
2022-11-17T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов, сообщил представитель экстренных служб."Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России", — отметил собеседник агентства.Еще 74 человека они увезли в неизвестном направлении.Также представитель экстренных служб добавил, что националисты запугивают выехавших граждан."Для этого они врываются в оставленные в городе Херсоне дома и квартиры, портят имущество. При этом обыски сопровождаются фото- и видеосъемкой для последующего отправления собственникам, находящимся на левобережной части Херсонской области, с целью их устрашения", — пояснил он.Ранее в администрации Херсонской области сообщили о случаях линчевания и прямых расправ украинских военных над местными жителями.В начале недели агентство Associated Press опубликовало сделанные за день до этого фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за предполагаемое сотрудничество с российскими властями.После этого украинские власти отобрали аккредитации у журналистов, которые работали в городе. В Киеве заявили, что они это делали без координации с ВСУ.Тогда же врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что появились данные о репрессиях украинских властей против мирных жителей Херсона. По его словам, Киев преследует людей, которые "просто продолжали работать в последние месяцы".В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
https://ria.ru/20221115/kherson-1831725813.html
https://ria.ru/20221114/kherson-1831393417.html
https://ria.ru/20221114/kherson-1831414833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон
16:52 17.11.2022 (обновлено: 19:58 17.11.2022)
Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов
Украинские силовики в Херсоне расстреляли 39 пророссийских активистов и вывезли 74
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов, сообщил представитель экстренных служб.
"Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России", — отметил собеседник агентства.
Еще 74 человека они увезли в неизвестном направлении.
Также представитель экстренных служб добавил, что националисты запугивают выехавших граждан.
"Для этого они врываются в оставленные в городе Херсоне дома и квартиры, портят имущество. При этом обыски сопровождаются фото- и видеосъемкой для последующего отправления собственникам, находящимся на левобережной части Херсонской области, с целью их устрашения", — пояснил он.
Ранее в администрации Херсонской области сообщили о случаях линчевания и прямых расправ украинских военных над местными жителями.
В начале недели агентство Associated Press опубликовало сделанные за день до этого фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за предполагаемое сотрудничество с российскими властями.
После этого украинские власти отобрали аккредитации у журналистов, которые работали в городе. В Киеве заявили, что они это делали без координации с ВСУ.
Тогда же врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
отметил, что появились данные о репрессиях украинских властей против мирных жителей Херсона. По его словам, Киев преследует людей, которые "просто продолжали работать в последние месяцы".
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области
и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин
, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу
согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.