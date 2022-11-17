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Херсонские власти заявили об украинском терроре на правобережье Днепра - РИА Новости, 17.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Херсонские власти заявили об украинском терроре на правобережье Днепра
Херсонские власти заявили об украинском терроре на правобережье Днепра - РИА Новости, 17.11.2022
Херсонские власти заявили об украинском терроре на правобережье Днепра
ВСУ организовали репрессии против жителей правобережной части Херсонской области, сообщили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:49
2022-11-17T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ организовали репрессии против жителей правобережной части Херсонской области, сообщили РИА Новости в администрации региона.Власти региона уточнили, что ВСУ перешли к прямым расправам над неугодными."Со слов выбравшихся оттуда, были даже случаи линчевания людей без какого-либо разбирательства на улицах по подозрению в сотрудничестве с Россией", — рассказали в администрации.В пресс-службе выразили уверенность, что киевский режим и ВСУ обязательно понесут наказание за военные преступления.В субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы украинских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в городе комендантского часа с 17:00 до 08:00 и планах ограничить въезд и выезд из регионального центра.В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало сделанные за день до этого фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за предполагаемое сотрудничество с российскими властями.Тогда же врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что появились данные о репрессиях украинских властей против мирных жителей Херсона. По его словам, Киев преследует людей, которые "просто продолжали работать в последние месяцы".В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:49 17.11.2022 (обновлено: 15:31 17.11.2022)
 
Херсонские власти заявили об украинском терроре на правобережье Днепра

Херсонские власти заявили, что Украина устроила террор местного населения на правобережье

© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Libkos
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ организовали репрессии против жителей правобережной части Херсонской области, сообщили РИА Новости в администрации региона.
"Украинская сторона устроила бесконтрольный террор местного населения без каких-либо доказательств, проводя так называемую фильтрацию и выискивая неугодных. В целом вести оттуда приходят тяжелые", — заявили в пресс-службе.
Власти региона уточнили, что ВСУ перешли к прямым расправам над неугодными.
"Со слов выбравшихся оттуда, были даже случаи линчевания людей без какого-либо разбирательства на улицах по подозрению в сотрудничестве с Россией", — рассказали в администрации.
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В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало сделанные за день до этого фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за предполагаемое сотрудничество с российскими властями.
Тогда же врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что появились данные о репрессиях украинских властей против мирных жителей Херсона. По его словам, Киев преследует людей, которые "просто продолжали работать в последние месяцы".
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В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
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