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Херсонские власти заявили об украинском терроре на правобережье Днепра

Херсонские власти заявили об украинском терроре на правобережье Днепра - РИА Новости, 17.11.2022

Херсонские власти заявили об украинском терроре на правобережье Днепра

ВСУ организовали репрессии против жителей правобережной части Херсонской области, сообщили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:49

2022-11-17T14:49

2022-11-17T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ организовали репрессии против жителей правобережной части Херсонской области, сообщили РИА Новости в администрации региона.Власти региона уточнили, что ВСУ перешли к прямым расправам над неугодными."Со слов выбравшихся оттуда, были даже случаи линчевания людей без какого-либо разбирательства на улицах по подозрению в сотрудничестве с Россией", — рассказали в администрации.В пресс-службе выразили уверенность, что киевский режим и ВСУ обязательно понесут наказание за военные преступления.В субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы украинских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в городе комендантского часа с 17:00 до 08:00 и планах ограничить въезд и выезд из регионального центра.В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало сделанные за день до этого фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за предполагаемое сотрудничество с российскими властями.Тогда же врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что появились данные о репрессиях украинских властей против мирных жителей Херсона. По его словам, Киев преследует людей, которые "просто продолжали работать в последние месяцы".В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.

https://ria.ru/20221114/kherson-1831414833.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, херсон, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр