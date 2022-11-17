Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Южной Корее заявили, что ядерное испытание КНДР может быть отложено - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/ispytanie-1832108784.html
СМИ: в Южной Корее заявили, что ядерное испытание КНДР может быть отложено
СМИ: в Южной Корее заявили, что ядерное испытание КНДР может быть отложено - РИА Новости, 17.11.2022
СМИ: в Южной Корее заявили, что ядерное испытание КНДР может быть отложено
Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се считает, что у КНДР нет необходимости проводить в ближайшее время ядерное испытание, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T07:59
2022-11-17T08:10
в мире
пхеньян
южная корея
китай
всекитайское собрание народных представителей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153073/36/1530733613_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5da79304f779eea243f58fc1928ac3a7.jpg
СЕУЛ, 17 ноя – РИА Новости. Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се считает, что у КНДР нет необходимости проводить в ближайшее время ядерное испытание, передает агентство Рёнхап."Ядерное испытание Северной Кореи может быть отложено. Мы думали, что Пхеньян не станет проводить его до завершения 20-ого съезда Компартии Китая в октябре, но в следующем году в марте пройдет важное мероприятие, Всекитайское собрание народных представителей. Также Северная Корея в августе узаконила обладание ядерным оружием, чем добилась определенного политического эффекта без технического усиления ядерных возможностей. Поэтому прямо сейчас у нее нет необходимости срочно проводить ядерное испытание", - пояснил министр в интервью агентству, полный текст которого опубликован Рёнхап.С марта этого года официальные лица в Южной Корее и США постоянно заявляли о признаках подготовки КНДР к ядерному испытанию, а затем и о полной готовности Пхеньяна это сделать. Назывались разные сроки, которые неизменно отодвигались на фоне отсутствия действий в этой сфере со стороны КНДР. Летом предполагалось, что Северная Корея отложила испытание из-за сезона дождей. В последний раз в Сеуле заявляли, что Северная Корея может провести ядерное испытание в период между завершением съезда Коммунистической партии Китая в конце октября и промежуточными выборами в США 8 ноября. Если испытание состоится, это будет первое ядерное испытание для Пхеньяна с конца 2017 года.
https://ria.ru/20221117/denuklerizatsiya-1832105040.html
пхеньян
южная корея
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153073/36/1530733613_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44048129214e2b04609fa908139945b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пхеньян, южная корея, китай, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Пхеньян, Южная Корея, Китай, Всекитайское собрание народных представителей
07:59 17.11.2022 (обновлено: 08:10 17.11.2022)
 
СМИ: в Южной Корее заявили, что ядерное испытание КНДР может быть отложено

Ренхап: министр Квон Ен Се считает, что у КНДР пока нет нужды проводить ядерное испытание

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 17 ноя – РИА Новости. Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се считает, что у КНДР нет необходимости проводить в ближайшее время ядерное испытание, передает агентство Рёнхап.
"Ядерное испытание Северной Кореи может быть отложено. Мы думали, что Пхеньян не станет проводить его до завершения 20-ого съезда Компартии Китая в октябре, но в следующем году в марте пройдет важное мероприятие, Всекитайское собрание народных представителей. Также Северная Корея в августе узаконила обладание ядерным оружием, чем добилась определенного политического эффекта без технического усиления ядерных возможностей. Поэтому прямо сейчас у нее нет необходимости срочно проводить ядерное испытание", - пояснил министр в интервью агентству, полный текст которого опубликован Рёнхап.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
06:53
Министр объединения Южной Кореи верит в возможность денуклеаризации КНДР
С марта этого года официальные лица в Южной Корее и США постоянно заявляли о признаках подготовки КНДР к ядерному испытанию, а затем и о полной готовности Пхеньяна это сделать. Назывались разные сроки, которые неизменно отодвигались на фоне отсутствия действий в этой сфере со стороны КНДР. Летом предполагалось, что Северная Корея отложила испытание из-за сезона дождей. В последний раз в Сеуле заявляли, что Северная Корея может провести ядерное испытание в период между завершением съезда Коммунистической партии Китая в конце октября и промежуточными выборами в США 8 ноября. Если испытание состоится, это будет первое ядерное испытание для Пхеньяна с конца 2017 года.
 
В миреПхеньянЮжная КореяКитайВсекитайское собрание народных представителей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала