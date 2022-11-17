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СМИ: в Южной Корее заявили, что ядерное испытание КНДР может быть отложено

СМИ: в Южной Корее заявили, что ядерное испытание КНДР может быть отложено - РИА Новости, 17.11.2022

СМИ: в Южной Корее заявили, что ядерное испытание КНДР может быть отложено

Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се считает, что у КНДР нет необходимости проводить в ближайшее время ядерное испытание, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T07:59

2022-11-17T07:59

2022-11-17T08:10

в мире

пхеньян

южная корея

китай

всекитайское собрание народных представителей

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СЕУЛ, 17 ноя – РИА Новости. Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се считает, что у КНДР нет необходимости проводить в ближайшее время ядерное испытание, передает агентство Рёнхап."Ядерное испытание Северной Кореи может быть отложено. Мы думали, что Пхеньян не станет проводить его до завершения 20-ого съезда Компартии Китая в октябре, но в следующем году в марте пройдет важное мероприятие, Всекитайское собрание народных представителей. Также Северная Корея в августе узаконила обладание ядерным оружием, чем добилась определенного политического эффекта без технического усиления ядерных возможностей. Поэтому прямо сейчас у нее нет необходимости срочно проводить ядерное испытание", - пояснил министр в интервью агентству, полный текст которого опубликован Рёнхап.С марта этого года официальные лица в Южной Корее и США постоянно заявляли о признаках подготовки КНДР к ядерному испытанию, а затем и о полной готовности Пхеньяна это сделать. Назывались разные сроки, которые неизменно отодвигались на фоне отсутствия действий в этой сфере со стороны КНДР. Летом предполагалось, что Северная Корея отложила испытание из-за сезона дождей. В последний раз в Сеуле заявляли, что Северная Корея может провести ядерное испытание в период между завершением съезда Коммунистической партии Китая в конце октября и промежуточными выборами в США 8 ноября. Если испытание состоится, это будет первое ядерное испытание для Пхеньяна с конца 2017 года.

https://ria.ru/20221117/denuklerizatsiya-1832105040.html

пхеньян

южная корея

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в мире, пхеньян, южная корея, китай, всекитайское собрание народных представителей