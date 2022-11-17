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ГУМ-Каток на Красной площади откроется 28 ноября - РИА Новости, 17.11.2022
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ГУМ-Каток на Красной площади откроется 28 ноября
ГУМ-Каток на Красной площади откроется 28 ноября - РИА Новости, 17.11.2022
ГУМ-Каток на Красной площади откроется 28 ноября
ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка откроют новый зимний сезон 28 ноября на Красной площади. Он продлится до конца февраля 2023 года. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:26
2022-11-17T16:26
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка откроют новый зимний сезон 28 ноября на Красной площади. Он продлится до конца февраля 2023 года. Площадь ледового покрытия катка составит почти 6000 кв.м. Заморозку будут поддерживать 65 километров трубок с хладагентом. Таким образом, лед выдержит температуру до плюс десяти градусов. Благодаря регулярной обработке каждые 30 минут при помощи специальной техники посетители смогут кататься по ровному и гладкому покрытию. Одновременно с катком заработает ГУМ-Ярмарка. Здесь можно будет покататься на каруселях, а также съесть пирожки, блинчикм, жареные колбаски и венские вафли, пряники и баранки, выпить ароматный чай с имбирем сбитень на меду. В сказочных домиках-ларцах москвичи и гости столицы смогут приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла: павлопосадские и оренбургские платки, изделия из бересты, ярославскую майолику. В новом сезоне ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарку оформят в узнаваемой стилистике Гжели. На ярмарке также появятся изделия гжельских мастеров.ГУМ-Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса ГУМ-Катка станут для посетителей бесплатными. Продолжительность сеанса – один час.В будни стоимость взрослого билета составит 600 рублей, детского (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 700 и 400 рублей, соответственно. Бесплатный билет предоставят детям до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни будет стоить 200 рублей, а в выходные и праздники – 300 рублей. РИА Новости – информационный партнер ГУМ-Катка. В прошлом году зимний сезон на катке открыли Татьяна Навка и другие звезды. Они также поделились эмоциями от мероприятия.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гум
Шоубиз, ГУМ
16:26 17.11.2022
 
ГУМ-Каток на Красной площади откроется 28 ноября

ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка откроют новый зимний сезон на Красной площади 28 ноября

© Фото : ГУМ-каток ГУМ-каток на Красной площади в Москве
ГУМ-каток на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : ГУМ-каток
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка откроют новый зимний сезон 28 ноября на Красной площади. Он продлится до конца февраля 2023 года.
Площадь ледового покрытия катка составит почти 6000 кв.м. Заморозку будут поддерживать 65 километров трубок с хладагентом. Таким образом, лед выдержит температуру до плюс десяти градусов. Благодаря регулярной обработке каждые 30 минут при помощи специальной техники посетители смогут кататься по ровному и гладкому покрытию.
ГУМ-каток
ГУМ-каток
ГУМ-каток
Одновременно с катком заработает ГУМ-Ярмарка. Здесь можно будет покататься на каруселях, а также съесть пирожки, блинчикм, жареные колбаски и венские вафли, пряники и баранки, выпить ароматный чай с имбирем сбитень на меду. В сказочных домиках-ларцах москвичи и гости столицы смогут приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла: павлопосадские и оренбургские платки, изделия из бересты, ярославскую майолику.
В новом сезоне ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарку оформят в узнаваемой стилистике Гжели. На ярмарке также появятся изделия гжельских мастеров.
ГУМ-Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса ГУМ-Катка станут для посетителей бесплатными. Продолжительность сеанса – один час.
В будни стоимость взрослого билета составит 600 рублей, детского (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 700 и 400 рублей, соответственно. Бесплатный билет предоставят детям до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни будет стоить 200 рублей, а в выходные и праздники – 300 рублей.
РИА Новости – информационный партнер ГУМ-Катка.
В прошлом году зимний сезон на катке открыли Татьяна Навка и другие звезды. Они также поделились эмоциями от мероприятия.
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