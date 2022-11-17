https://ria.ru/20221117/gum-1832242244.html

ГУМ-Каток на Красной площади откроется 28 ноября

ГУМ-Каток на Красной площади откроется 28 ноября - РИА Новости, 17.11.2022

ГУМ-Каток на Красной площади откроется 28 ноября

ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка откроют новый зимний сезон 28 ноября на Красной площади. Он продлится до конца февраля 2023 года. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:26

2022-11-17T16:26

2022-11-17T16:26

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка откроют новый зимний сезон 28 ноября на Красной площади. Он продлится до конца февраля 2023 года. Площадь ледового покрытия катка составит почти 6000 кв.м. Заморозку будут поддерживать 65 километров трубок с хладагентом. Таким образом, лед выдержит температуру до плюс десяти градусов. Благодаря регулярной обработке каждые 30 минут при помощи специальной техники посетители смогут кататься по ровному и гладкому покрытию. Одновременно с катком заработает ГУМ-Ярмарка. Здесь можно будет покататься на каруселях, а также съесть пирожки, блинчикм, жареные колбаски и венские вафли, пряники и баранки, выпить ароматный чай с имбирем сбитень на меду. В сказочных домиках-ларцах москвичи и гости столицы смогут приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла: павлопосадские и оренбургские платки, изделия из бересты, ярославскую майолику. В новом сезоне ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарку оформят в узнаваемой стилистике Гжели. На ярмарке также появятся изделия гжельских мастеров.ГУМ-Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса ГУМ-Катка станут для посетителей бесплатными. Продолжительность сеанса – один час.В будни стоимость взрослого билета составит 600 рублей, детского (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 700 и 400 рублей, соответственно. Бесплатный билет предоставят детям до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни будет стоить 200 рублей, а в выходные и праздники – 300 рублей. РИА Новости – информационный партнер ГУМ-Катка. В прошлом году зимний сезон на катке открыли Татьяна Навка и другие звезды. Они также поделились эмоциями от мероприятия.

https://ria.ru/20221025/milokhin-1826717017.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

гум