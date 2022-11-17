https://ria.ru/20221117/gost-1832116584.html

В Совфеде предложили обсудить возврат к ГОСТам на продукты питания

В Совфеде предложили обсудить возврат к ГОСТам на продукты питания - РИА Новости, 17.11.2022

В Совфеде предложили обсудить возврат к ГОСТам на продукты питания

Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый рассказал РИА Новости, что с участием парламентариев и экспертов планируется обсудить тему законодательного отказа РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:08

2022-11-17T09:08

2022-11-17T09:08

общество

владимир круглый

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый рассказал РИА Новости, что с участием парламентариев и экспертов планируется обсудить тему законодательного отказа от использования техусловий (ТУ) при производстве продуктов питания и возврат к требованиям ГОСТа.Прерогатива разработки ГОСТ принадлежит государству, при этом каждый из подобных стандартов обязателен к регистрации. ТУ разрабатываются самим производителем или нанятой им специализированной коммерческой организацией. Никакой обязательной регистрации для технических условий не предусмотрено."В ходе общения с экспертами, коллегами-парламентариями возможно обсуждение законодательных инициатив в этой сфере", - сказал политик.Он подчеркнул, что раньше в производстве продуктов питания использовались только ГОСТы. "ТУ позволяют использовать в производстве различные растительные жиры, усилители вкуса, что не полезно для организма", - пояснил Круглый.Использование ТУ позволяет удешевить производство продуктов питания, сделать их более доступными, добавил он. "Но расплачиваемся (в итоге) своим здоровьем", - полагает сенатор.Парламентарии разрешили производство продуктов питания не только с использованием ГОСТа, но и ТУ в начале 2000-х годов.

https://ria.ru/20220708/prodovolstvie-1801263393.html

https://ria.ru/20211203/putin-1762042417.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир круглый, совет федерации рф