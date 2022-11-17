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В Совфеде предложили обсудить возврат к ГОСТам на продукты питания - РИА Новости, 17.11.2022
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В Совфеде предложили обсудить возврат к ГОСТам на продукты питания
В Совфеде предложили обсудить возврат к ГОСТам на продукты питания - РИА Новости, 17.11.2022
В Совфеде предложили обсудить возврат к ГОСТам на продукты питания
Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый рассказал РИА Новости, что с участием парламентариев и экспертов планируется обсудить тему законодательного отказа РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:08
2022-11-17T09:08
общество
владимир круглый
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый рассказал РИА Новости, что с участием парламентариев и экспертов планируется обсудить тему законодательного отказа от использования техусловий (ТУ) при производстве продуктов питания и возврат к требованиям ГОСТа.Прерогатива разработки ГОСТ принадлежит государству, при этом каждый из подобных стандартов обязателен к регистрации. ТУ разрабатываются самим производителем или нанятой им специализированной коммерческой организацией. Никакой обязательной регистрации для технических условий не предусмотрено."В ходе общения с экспертами, коллегами-парламентариями возможно обсуждение законодательных инициатив в этой сфере", - сказал политик.Он подчеркнул, что раньше в производстве продуктов питания использовались только ГОСТы. "ТУ позволяют использовать в производстве различные растительные жиры, усилители вкуса, что не полезно для организма", - пояснил Круглый.Использование ТУ позволяет удешевить производство продуктов питания, сделать их более доступными, добавил он. "Но расплачиваемся (в итоге) своим здоровьем", - полагает сенатор.Парламентарии разрешили производство продуктов питания не только с использованием ГОСТа, но и ТУ в начале 2000-х годов.
https://ria.ru/20220708/prodovolstvie-1801263393.html
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общество, владимир круглый, совет федерации рф
Общество, Владимир Круглый, Совет Федерации РФ
09:08 17.11.2022
 
В Совфеде предложили обсудить возврат к ГОСТам на продукты питания

В Совфеде предложили обсудить возврат к ГОСТам на продукты питания и отмену ТУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый рассказал РИА Новости, что с участием парламентариев и экспертов планируется обсудить тему законодательного отказа от использования техусловий (ТУ) при производстве продуктов питания и возврат к требованиям ГОСТа.
Прерогатива разработки ГОСТ принадлежит государству, при этом каждый из подобных стандартов обязателен к регистрации. ТУ разрабатываются самим производителем или нанятой им специализированной коммерческой организацией. Никакой обязательной регистрации для технических условий не предусмотрено.
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"В ходе общения с экспертами, коллегами-парламентариями возможно обсуждение законодательных инициатив в этой сфере", - сказал политик.
Он подчеркнул, что раньше в производстве продуктов питания использовались только ГОСТы. "ТУ позволяют использовать в производстве различные растительные жиры, усилители вкуса, что не полезно для организма", - пояснил Круглый.
Использование ТУ позволяет удешевить производство продуктов питания, сделать их более доступными, добавил он. "Но расплачиваемся (в итоге) своим здоровьем", - полагает сенатор.
Парламентарии разрешили производство продуктов питания не только с использованием ГОСТа, но и ТУ в начале 2000-х годов.
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