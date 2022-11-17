https://ria.ru/20221117/gosplanirovanie-1832313967.html

Эксперты в сфере госпланирования: необходимо определиться с "деревом целей"

Эксперты в сфере госпланирования: необходимо определиться с "деревом целей" - РИА Новости, 17.11.2022

Эксперты в сфере госпланирования: необходимо определиться с "деревом целей"

Курс на развитие планирования в рыночной экономике становится особенно актуальным для России в условиях обострения глобальных геополитэкономических конфликтов,... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T19:45

2022-11-17T19:45

2022-11-17T19:45

российская академия наук

сергей глазьев

экономика

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Курс на развитие планирования в рыночной экономике становится особенно актуальным для России в условиях обострения глобальных геополитэкономических конфликтов, считают участники презентации Института государственного планирования МФЮА, прошедшей в четверг в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Встреча приурочена к открытию Института государственного планирования при Московском финансово-юридическом университете, который, как ожидают его создатели, станет центром подготовки кадров для госслужбы в ведущих ведомствах страны."Сегодня страна требует серьезного подхода к госпланированию. Осталось не так много людей, которые этим занимались в советский период. Я думаю, опыт наших ученых, которые согласились работать в институте, поможет двигать нашу страну вперед. Рыночная экономика, может, и хороша, но, как сказал поэт, не бывает пути без цели. Мы должны понимать, что жизнь людей, жизнь страны будет улучшаться. Планы должны быть увязаны со всей страной, а не так, чтобы у каждого региона были свои задачи и дорожные карты. Госпланирование дает те самые точки опоры, которые сделают нашу жизнь лучше", - сказал ректор МФЮА Алексей Забелин.Директор вновь созданного Института государственного планирования, академик РАН Сергей Глазьев, в свою очередь, подчеркнул, что успешное развитие экономики невозможно без серьезной организации производства, и именно для этого необходимо восстановление функции государственного планирования.По его словам, планирование – "это всегда построение сложных комбинаций на долгосрочную перспективу, открытие новых возможностей, и опирается оно на научно-техническое прогнозирование"."Важно видеть четкие цели. И наша задача – построить систему планирования, которая была бы эффективна для реального роста экономики и улучшения жизни людей. Имеющаяся у нас ресурсная база позволяет выйти на высокие темпы устойчивого роста экономики. Но работы много", - сказал академик.В свою очередь, заместитель директора Института государственного планирования МФЮА Александр Бузгалин отметил, что построение современной системы планирования предполагает разработку обязательной к исполнению программы не менее, чем на 5 лет, включающей "дерево целей" с ясными приоритетами.Главный научный сотрудник Института государственного планирования МФЮА Андрей Колганов в своем выступлении отметил, что для многих планирование – вещь неочевидная, однако "это инструмент, который применяется повсеместно в любой развитой стране"."Сейчас наша экономика столкнулась с острой необходимостью обретения технологической независимости. И сегодня нам необходимо сформулировать стратегию развития. Эту цель надо конкретизировать и поставить ясные ориентиры, к чему мы движемся. И создать систему обеспечения реализации необходимых действий. Нам нужна система персональной ответственности за выполнение этих планов. И координирующий орган, который бы концентрировал в своих руках и разработку планов, и их реализацию. Иначе невозможно обеспечить такую сложную работу, как индикативное планирование", - считает Колганов.

https://ria.ru/20221115/ekonomika-1831701747.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221110/ekonomika-1830582159.html

https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827354634.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российская академия наук, сергей глазьев, экономика, миа "россия сегодня"