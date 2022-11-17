Эксперты в сфере госпланирования: необходимо определиться с "деревом целей"
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЭксперты в сфере госпланирования: Необходимо определиться с "деревом целей"
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Курс на развитие планирования в рыночной экономике становится особенно актуальным для России в условиях обострения глобальных геополитэкономических конфликтов, считают участники презентации Института государственного планирования МФЮА, прошедшей в четверг в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Встреча приурочена к открытию Института государственного планирования при Московском финансово-юридическом университете, который, как ожидают его создатели, станет центром подготовки кадров для госслужбы в ведущих ведомствах страны.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЭксперты в сфере госпланирования: Необходимо определиться с "деревом целей"
Эксперты в сфере госпланирования: Необходимо определиться с "деревом целей"
"Сегодня страна требует серьезного подхода к госпланированию. Осталось не так много людей, которые этим занимались в советский период. Я думаю, опыт наших ученых, которые согласились работать в институте, поможет двигать нашу страну вперед. Рыночная экономика, может, и хороша, но, как сказал поэт, не бывает пути без цели. Мы должны понимать, что жизнь людей, жизнь страны будет улучшаться. Планы должны быть увязаны со всей страной, а не так, чтобы у каждого региона были свои задачи и дорожные карты. Госпланирование дает те самые точки опоры, которые сделают нашу жизнь лучше", - сказал ректор МФЮА Алексей Забелин.
Директор вновь созданного Института государственного планирования, академик РАН Сергей Глазьев, в свою очередь, подчеркнул, что успешное развитие экономики невозможно без серьезной организации производства, и именно для этого необходимо восстановление функции государственного планирования.
"Когда в 90-е годы была разрушена система советского планирования, это не означало, что планирование исчезло вовсе. Сегодня мы переходим к новому мирохозяйственному укладу. На наших глазах произошло китайское экономическое чудо – индийское на подходе. Эти примеры, когда государство становится системным интегратором и объединяет всех участников экономики вокруг общей цели. Умное государство умеет планировать цели и задачи и достигать их", - заметил Глазьев.
По его словам, планирование – "это всегда построение сложных комбинаций на долгосрочную перспективу, открытие новых возможностей, и опирается оно на научно-техническое прогнозирование".
"Важно видеть четкие цели. И наша задача – построить систему планирования, которая была бы эффективна для реального роста экономики и улучшения жизни людей. Имеющаяся у нас ресурсная база позволяет выйти на высокие темпы устойчивого роста экономики. Но работы много", - сказал академик.
В свою очередь, заместитель директора Института государственного планирования МФЮА Александр Бузгалин отметил, что построение современной системы планирования предполагает разработку обязательной к исполнению программы не менее, чем на 5 лет, включающей "дерево целей" с ясными приоритетами.
"Это сложная задача, когда у граждан страны столь разные доходы и интересы. Поэтому важно определить политическую, а за ней и экономическую цель и установить систему правил игры, которые мы вводим на пять лет. Потому что никакие инвестиционные проекты, направленные на развитие, меньше, чем на пять лет, рассчитывать невозможно", - уверен Бузгалин.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЭксперты в сфере госпланирования: Необходимо определиться с "деревом целей"
Эксперты в сфере госпланирования: Необходимо определиться с "деревом целей"
Главный научный сотрудник Института государственного планирования МФЮА Андрей Колганов в своем выступлении отметил, что для многих планирование – вещь неочевидная, однако "это инструмент, который применяется повсеместно в любой развитой стране".
"Сейчас наша экономика столкнулась с острой необходимостью обретения технологической независимости. И сегодня нам необходимо сформулировать стратегию развития. Эту цель надо конкретизировать и поставить ясные ориентиры, к чему мы движемся. И создать систему обеспечения реализации необходимых действий. Нам нужна система персональной ответственности за выполнение этих планов. И координирующий орган, который бы концентрировал в своих руках и разработку планов, и их реализацию. Иначе невозможно обеспечить такую сложную работу, как индикативное планирование", - считает Колганов.