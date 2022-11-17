Рейтинг@Mail.ru
Эксперты в сфере госпланирования: необходимо определиться с "деревом целей" - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/gosplanirovanie-1832313967.html
Эксперты в сфере госпланирования: необходимо определиться с "деревом целей"
Эксперты в сфере госпланирования: необходимо определиться с "деревом целей" - РИА Новости, 17.11.2022
Эксперты в сфере госпланирования: необходимо определиться с "деревом целей"
Курс на развитие планирования в рыночной экономике становится особенно актуальным для России в условиях обострения глобальных геополитэкономических конфликтов,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T19:45
2022-11-17T19:45
российская академия наук
сергей глазьев
экономика
миа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832316300_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33531f87276cd7181bfaee07b1d00f00.jpg
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Курс на развитие планирования в рыночной экономике становится особенно актуальным для России в условиях обострения глобальных геополитэкономических конфликтов, считают участники презентации Института государственного планирования МФЮА, прошедшей в четверг в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Встреча приурочена к открытию Института государственного планирования при Московском финансово-юридическом университете, который, как ожидают его создатели, станет центром подготовки кадров для госслужбы в ведущих ведомствах страны."Сегодня страна требует серьезного подхода к госпланированию. Осталось не так много людей, которые этим занимались в советский период. Я думаю, опыт наших ученых, которые согласились работать в институте, поможет двигать нашу страну вперед. Рыночная экономика, может, и хороша, но, как сказал поэт, не бывает пути без цели. Мы должны понимать, что жизнь людей, жизнь страны будет улучшаться. Планы должны быть увязаны со всей страной, а не так, чтобы у каждого региона были свои задачи и дорожные карты. Госпланирование дает те самые точки опоры, которые сделают нашу жизнь лучше", - сказал ректор МФЮА Алексей Забелин.Директор вновь созданного Института государственного планирования, академик РАН Сергей Глазьев, в свою очередь, подчеркнул, что успешное развитие экономики невозможно без серьезной организации производства, и именно для этого необходимо восстановление функции государственного планирования.По его словам, планирование – "это всегда построение сложных комбинаций на долгосрочную перспективу, открытие новых возможностей, и опирается оно на научно-техническое прогнозирование"."Важно видеть четкие цели. И наша задача – построить систему планирования, которая была бы эффективна для реального роста экономики и улучшения жизни людей. Имеющаяся у нас ресурсная база позволяет выйти на высокие темпы устойчивого роста экономики. Но работы много", - сказал академик.В свою очередь, заместитель директора Института государственного планирования МФЮА Александр Бузгалин отметил, что построение современной системы планирования предполагает разработку обязательной к исполнению программы не менее, чем на 5 лет, включающей "дерево целей" с ясными приоритетами.Главный научный сотрудник Института государственного планирования МФЮА Андрей Колганов в своем выступлении отметил, что для многих планирование – вещь неочевидная, однако "это инструмент, который применяется повсеместно в любой развитой стране"."Сейчас наша экономика столкнулась с острой необходимостью обретения технологической независимости. И сегодня нам необходимо сформулировать стратегию развития. Эту цель надо конкретизировать и поставить ясные ориентиры, к чему мы движемся. И создать систему обеспечения реализации необходимых действий. Нам нужна система персональной ответственности за выполнение этих планов. И координирующий орган, который бы концентрировал в своих руках и разработку планов, и их реализацию. Иначе невозможно обеспечить такую сложную работу, как индикативное планирование", - считает Колганов.
https://ria.ru/20221115/ekonomika-1831701747.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221110/ekonomika-1830582159.html
https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827354634.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832316300_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d688cdee934781e139a56693013aab63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, сергей глазьев, экономика, миа "россия сегодня"
Российская академия наук, Сергей Глазьев, Экономика, МИА "Россия сегодня"
19:45 17.11.2022
 

Эксперты в сфере госпланирования: необходимо определиться с "деревом целей"

© РИА Новости / Владимир ТрефиловЭксперты в сфере госпланирования: Необходимо определиться с "деревом целей"
Эксперты в сфере госпланирования: Необходимо определиться с деревом целей - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Курс на развитие планирования в рыночной экономике становится особенно актуальным для России в условиях обострения глобальных геополитэкономических конфликтов, считают участники презентации Института государственного планирования МФЮА, прошедшей в четверг в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Встреча приурочена к открытию Института государственного планирования при Московском финансово-юридическом университете, который, как ожидают его создатели, станет центром подготовки кадров для госслужбы в ведущих ведомствах страны.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЭксперты в сфере госпланирования: Необходимо определиться с "деревом целей"
Эксперты в сфере госпланирования: Необходимо определиться с деревом целей - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Эксперты в сфере госпланирования: Необходимо определиться с "деревом целей"
"Сегодня страна требует серьезного подхода к госпланированию. Осталось не так много людей, которые этим занимались в советский период. Я думаю, опыт наших ученых, которые согласились работать в институте, поможет двигать нашу страну вперед. Рыночная экономика, может, и хороша, но, как сказал поэт, не бывает пути без цели. Мы должны понимать, что жизнь людей, жизнь страны будет улучшаться. Планы должны быть увязаны со всей страной, а не так, чтобы у каждого региона были свои задачи и дорожные карты. Госпланирование дает те самые точки опоры, которые сделают нашу жизнь лучше", - сказал ректор МФЮА Алексей Забелин.
Директор вновь созданного Института государственного планирования, академик РАН Сергей Глазьев, в свою очередь, подчеркнул, что успешное развитие экономики невозможно без серьезной организации производства, и именно для этого необходимо восстановление функции государственного планирования.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 17:03
Россия должна быть готова к любой ситуации в экономике, заявила Набиуллина
"Когда в 90-е годы была разрушена система советского планирования, это не означало, что планирование исчезло вовсе. Сегодня мы переходим к новому мирохозяйственному укладу. На наших глазах произошло китайское экономическое чудо – индийское на подходе. Эти примеры, когда государство становится системным интегратором и объединяет всех участников экономики вокруг общей цели. Умное государство умеет планировать цели и задачи и достигать их", - заметил Глазьев.
По его словам, планирование – "это всегда построение сложных комбинаций на долгосрочную перспективу, открытие новых возможностей, и опирается оно на научно-техническое прогнозирование".
"Важно видеть четкие цели. И наша задача – построить систему планирования, которая была бы эффективна для реального роста экономики и улучшения жизни людей. Имеющаяся у нас ресурсная база позволяет выйти на высокие темпы устойчивого роста экономики. Но работы много", - сказал академик.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 17:44В России
Кудрин заявил о гибкости экономики России в условиях санкций
В свою очередь, заместитель директора Института государственного планирования МФЮА Александр Бузгалин отметил, что построение современной системы планирования предполагает разработку обязательной к исполнению программы не менее, чем на 5 лет, включающей "дерево целей" с ясными приоритетами.
"Это сложная задача, когда у граждан страны столь разные доходы и интересы. Поэтому важно определить политическую, а за ней и экономическую цель и установить систему правил игры, которые мы вводим на пять лет. Потому что никакие инвестиционные проекты, направленные на развитие, меньше, чем на пять лет, рассчитывать невозможно", - уверен Бузгалин.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЭксперты в сфере госпланирования: Необходимо определиться с "деревом целей"
Эксперты в сфере госпланирования: Необходимо определиться с деревом целей - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Эксперты в сфере госпланирования: Необходимо определиться с "деревом целей"
Главный научный сотрудник Института государственного планирования МФЮА Андрей Колганов в своем выступлении отметил, что для многих планирование – вещь неочевидная, однако "это инструмент, который применяется повсеместно в любой развитой стране".
"Сейчас наша экономика столкнулась с острой необходимостью обретения технологической независимости. И сегодня нам необходимо сформулировать стратегию развития. Эту цель надо конкретизировать и поставить ясные ориентиры, к чему мы движемся. И создать систему обеспечения реализации необходимых действий. Нам нужна система персональной ответственности за выполнение этих планов. И координирующий орган, который бы концентрировал в своих руках и разработку планов, и их реализацию. Иначе невозможно обеспечить такую сложную работу, как индикативное планирование", - считает Колганов.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 20:21
Экономика России будет развиваться на суверенной платформе, заявил Путин
 
Российская академия наукСергей ГлазьевЭкономикаМИА "Россия сегодня"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала