https://ria.ru/20221117/gosduma-1832159859.html
В Госдуме поддержали идею о национализации имущества уехавших бизнесменов
В Госдуме поддержали идею о национализации имущества уехавших бизнесменов - РИА Новости, 17.11.2022
В Госдуме поддержали идею о национализации имущества уехавших бизнесменов
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поддержал предложение по заморозке активов уехавших из России бизнесменов и предложил рассмотреть вопрос о... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:58
2022-11-17T11:58
2022-11-17T11:58
экономика
михаил шеремет
андрей кутепов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поддержал предложение по заморозке активов уехавших из России бизнесменов и предложил рассмотреть вопрос о национализации имущества тех, кто занял враждебную позицию по отношению к стране.Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил направлять доходы уехавших из РФ бизнесменов на ведение специальной военной операции, а замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран - на восстановление инфраструктуры новых регионов и Крымского моста, поврежденного в результате теракта в октябре."Полностью поддерживаю предложение направить доходы уехавших из России бизнесменов, а также замороженные средства иностранных инвесторов на нужды специальной военной операции и восстановление пострадавших от действий киевского режима регионов. При этом, также считаю целесообразным рассмотреть вопрос о национализации имущества российских бизнесменов, уехавших из России и занявших враждебную позицию по отношению к нашей стране и народу", - сказал РИА Новости Шеремет.По его мнению, замороженные средства также можно направить на приобретение сертификатов на жильё переселенцам из новых регионов РФ, которые были вынуждены уехать из-за обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221117/aktivy-1832143244.html
https://ria.ru/20221117/sovfed-1832141230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил шеремет, андрей кутепов, россия, госдума рф, совет федерации рф
Экономика, Михаил Шеремет, Андрей Кутепов, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
В Госдуме поддержали идею о национализации имущества уехавших бизнесменов
Депутат Шеремет поддержал предложение национализировать имущество уехавших бизнесменов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поддержал предложение по заморозке активов уехавших из России бизнесменов и предложил рассмотреть вопрос о национализации имущества тех, кто занял враждебную позицию по отношению к стране.
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов
предложил направлять доходы уехавших из РФ бизнесменов на ведение специальной военной операции, а замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран - на восстановление инфраструктуры новых регионов и Крымского моста, поврежденного в результате теракта в октябре.
"Полностью поддерживаю предложение направить доходы уехавших из России бизнесменов, а также замороженные средства иностранных инвесторов на нужды специальной военной операции и восстановление пострадавших от действий киевского режима регионов. При этом, также считаю целесообразным рассмотреть вопрос о национализации имущества российских бизнесменов, уехавших из России и занявших враждебную позицию по отношению к нашей стране и народу", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, замороженные средства также можно направить на приобретение сертификатов на жильё переселенцам из новых регионов РФ, которые были вынуждены уехать из-за обстрелов со стороны украинских войск.