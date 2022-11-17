https://ria.ru/20221117/gosduma-1832159859.html

В Госдуме поддержали идею о национализации имущества уехавших бизнесменов

В Госдуме поддержали идею о национализации имущества уехавших бизнесменов - РИА Новости, 17.11.2022

В Госдуме поддержали идею о национализации имущества уехавших бизнесменов

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поддержал предложение по заморозке активов уехавших из России бизнесменов и предложил рассмотреть вопрос о... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:58

2022-11-17T11:58

2022-11-17T11:58

экономика

михаил шеремет

андрей кутепов

россия

госдума рф

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_57b0975cf4d7e08a167f983cef767837.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поддержал предложение по заморозке активов уехавших из России бизнесменов и предложил рассмотреть вопрос о национализации имущества тех, кто занял враждебную позицию по отношению к стране.Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил направлять доходы уехавших из РФ бизнесменов на ведение специальной военной операции, а замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран - на восстановление инфраструктуры новых регионов и Крымского моста, поврежденного в результате теракта в октябре."Полностью поддерживаю предложение направить доходы уехавших из России бизнесменов, а также замороженные средства иностранных инвесторов на нужды специальной военной операции и восстановление пострадавших от действий киевского режима регионов. При этом, также считаю целесообразным рассмотреть вопрос о национализации имущества российских бизнесменов, уехавших из России и занявших враждебную позицию по отношению к нашей стране и народу", - сказал РИА Новости Шеремет.По его мнению, замороженные средства также можно направить на приобретение сертификатов на жильё переселенцам из новых регионов РФ, которые были вынуждены уехать из-за обстрелов со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221117/aktivy-1832143244.html

https://ria.ru/20221117/sovfed-1832141230.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил шеремет, андрей кутепов, россия, госдума рф, совет федерации рф