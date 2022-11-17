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Лидеры G20 завершили саммит на Бали и приняли коммюнике о ситуации в мире - РИА Новости, 17.11.2022
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Лидеры G20 завершили саммит на Бали и приняли коммюнике о ситуации в мире
Лидеры G20 завершили саммит на Бали и приняли коммюнике о ситуации в мире - РИА Новости, 17.11.2022
Лидеры G20 завершили саммит на Бали и приняли коммюнике о ситуации в мире
Лидеры стран "Большой двадцатки" (G20) завершили саммит на индонезийском острове Бали и подвели итоги в совместном коммюнике. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T04:16
2022-11-17T04:16
в мире
россия
индонезия
бали
большая двадцатка
саммит g20
сергей лавров
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Лидеры стран "Большой двадцатки" (G20) завершили саммит на индонезийском острове Бали и подвели итоги в совместном коммюнике.В документе большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций". Также подчеркнута важность зерновой сделки и недопустимость угроз применения ядерного оружия и его непосредственного использования.В Кремле удовлетворены итогами G20 - в итоговой декларации зафиксирована разница в подходах по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно, была отмечена и зафиксирована разница в подходах, разница в точках зрения по этой теме в декларации. В остальном безусловно наши эксперты и министерство иностранных дел приложили много усилий для того, чтобы такой сбалансированный текст родился", - сказал Песков.Бенефис Сергея ЛавроваРоссию на встрече представлял глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Министр, как отмечают СМИ, "принял правильное решение о том, с кем встретиться на этом саммите, и провел переговоры о двусторонних отношениях с представителями союзников России, прежде всего Китая. Он также сумел заручиться полной поддержкой этих стран, несмотря на стремление Запада отдалить Россию от многих значимых организаций", говорится в публикации.Кроме того, отмечают СМИ, Путин, не приехавший на саммит, "заставил понервничать лидеров западных государств". Как пояснил на прошлой неделе Песков, неучастие Путина в саммите связано с его графиком и необходимостью находиться в России.Простые жители Бали, с которыми пообщался корреспондент РИА Новости, в свою очередь, расстроились в связи с тем, что президент России Владимир Путин не приехал на саммит G20.Россия не чувствовала изоляцииРоссийская делегация не чувствовала никакой изоляции саммите лидеров стран "Большой двадцатки", без России не решался ни один ключевой вопрос, сказал министр финансов Антон Силуанов, участвовавший в мероприятии."Наша страна - это значительная часть мировой экономики. Без нашей страны ни один из вопросов решаться не может", - сказал министр.Аналогичное мнение высказала посол России в Индонезии Людмила Воробьева."Никакой изоляции не было. Были усилия ряда стран Запада в этом направлении, но эти усилия никто не поддержал, и они оказались тщетными, изоляции не получилось", - заявила глава дипмиссии.Зеленский и украинский демаршЗеленский на саммите G20 заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех". Он призвал к прекращению огня, но при этом добавил, что никакого "Минска-3" с Россией не будет.Глава МИД России Сергей Лавров назвал речь Зеленского на "двадцатке" перформансом, выходящим за все регламенты и приличия, которым Запад пытается отвлечь внимание от настоящей повестки G20.G20"Группа двадцати" (G20) – ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой повестки дня.Основные направления работы "Группы двадцати": продвижение финансового регулирования в целях снижения рисков и предотвращения будущих финансовых кризисов; реформирование международной финансовой архитектуры; обеспечение стабильности и устойчивости экономического роста; содействие международному развитию; укрепление многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО; борьба с размыванием налогооблагаемой базы и уходом от налогообложения; развитие рынка инфраструктурных инвестиций; управление процессами цифровизации экономики; противодействие коррупции и финансированию терроризмаУчастниками "Группы двадцати" являются: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония, а также ЕС.На страны-члены G20 приходится две трети населения планеты, около 80% мирового ВВП и около 75% мирового экспорта.
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индонезия
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в мире, россия, индонезия, бали, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров
В мире, Россия, Индонезия, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, Сергей Лавров
04:16 17.11.2022
 
Лидеры G20 завершили саммит на Бали и приняли коммюнике о ситуации в мире

Лидеры G20 приняли по итогам саммита совместное коммюнике, касающееся Украины и санкций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Лидеры стран "Большой двадцатки" (G20) завершили саммит на индонезийском острове Бали и подвели итоги в совместном коммюнике.
В документе большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций". Также подчеркнута важность зерновой сделки и недопустимость угроз применения ядерного оружия и его непосредственного использования.
В Кремле удовлетворены итогами G20 - в итоговой декларации зафиксирована разница в подходах по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, была отмечена и зафиксирована разница в подходах, разница в точках зрения по этой теме в декларации. В остальном безусловно наши эксперты и министерство иностранных дел приложили много усилий для того, чтобы такой сбалансированный текст родился", - сказал Песков.
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Бенефис Сергея Лаврова

Россию на встрече представлял глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Министр, как отмечают СМИ, "принял правильное решение о том, с кем встретиться на этом саммите, и провел переговоры о двусторонних отношениях с представителями союзников России, прежде всего Китая. Он также сумел заручиться полной поддержкой этих стран, несмотря на стремление Запада отдалить Россию от многих значимых организаций", говорится в публикации.
Кроме того, отмечают СМИ, Путин, не приехавший на саммит, "заставил понервничать лидеров западных государств". Как пояснил на прошлой неделе Песков, неучастие Путина в саммите связано с его графиком и необходимостью находиться в России.
Простые жители Бали, с которыми пообщался корреспондент РИА Новости, в свою очередь, расстроились в связи с тем, что президент России Владимир Путин не приехал на саммит G20.
Флаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 08:00
Запад получил нагоняй от Востока

Россия не чувствовала изоляции

Российская делегация не чувствовала никакой изоляции саммите лидеров стран "Большой двадцатки", без России не решался ни один ключевой вопрос, сказал министр финансов Антон Силуанов, участвовавший в мероприятии.
"Наша страна - это значительная часть мировой экономики. Без нашей страны ни один из вопросов решаться не может", - сказал министр.
Аналогичное мнение высказала посол России в Индонезии Людмила Воробьева.
"Никакой изоляции не было. Были усилия ряда стран Запада в этом направлении, но эти усилия никто не поддержал, и они оказались тщетными, изоляции не получилось", - заявила глава дипмиссии.
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Зеленский и украинский демарш

Зеленский на саммите G20 заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех". Он призвал к прекращению огня, но при этом добавил, что никакого "Минска-3" с Россией не будет.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал речь Зеленского на "двадцатке" перформансом, выходящим за все регламенты и приличия, которым Запад пытается отвлечь внимание от настоящей повестки G20.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 15:00
Немцы задали неудобный вопрос Зеленскому после его выступления на G20

G20

"Группа двадцати" (G20) – ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой повестки дня.
Основные направления работы "Группы двадцати": продвижение финансового регулирования в целях снижения рисков и предотвращения будущих финансовых кризисов; реформирование международной финансовой архитектуры; обеспечение стабильности и устойчивости экономического роста; содействие международному развитию; укрепление многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО; борьба с размыванием налогооблагаемой базы и уходом от налогообложения; развитие рынка инфраструктурных инвестиций; управление процессами цифровизации экономики; противодействие коррупции и финансированию терроризма
Участниками "Группы двадцати" являются: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония, а также ЕС.
На страны-члены G20 приходится две трети населения планеты, около 80% мирового ВВП и около 75% мирового экспорта.
 
В миреРоссияИндонезияБалиБольшая двадцаткаСаммит G20Сергей Лавров
 
 
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