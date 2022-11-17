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"Винный гид России-2022" представят на I Российском винодельческом форуме

"Винный гид России-2022" представят на I Российском винодельческом форуме - РИА Новости, 17.11.2022

"Винный гид России-2022" представят на I Российском винодельческом форуме

Юбилейный "Винный гид России - 2022", которому исполняется 5 лет, представят в Москве на площадке Radisson Collection Hotel в рамках Первого Российского... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:51

2022-11-17T12:51

2022-11-17T13:06

россия

роскачество

фонд "росконгресс"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Юбилейный "Винный гид России - 2022", которому исполняется 5 лет, представят в Москве на площадке Radisson Collection Hotel в рамках Первого Российского винодельческого форума 25 ноября, сообщает Фонд Росконгресс.Российское виноделие развивается стремительными темпами и становится все более привлекательным и для потребителей, знакомящихся с качественными и уникальными российскими винами, и для предпринимателей, видящих большие перспективы в отрасли. Виноградарство в России становится очень рентабельным бизнесом, в том числе для фермерских хозяйств."Винный гид России - 2022" представит руководитель Роскачества Максим Протасов. В презентации также примут участие представители Минпромторга и Минсельхоза России, экспертной группы "Винного гида России"."Уже на следующей неделе, в рамках главного форума винной отрасли мы представим результаты национального рейтинга вин 2022 года. Сразу могу сказать, что в этом году "Винный гид России" удивит многих. Речь не только о рекордном количестве исследованных образцов, но и о показателях качества, которое оценивали наши аккредитованные дегустаторы", – прокомментировал Протасов, слова которого приводит фонд.Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России реализует проект по исследованию отечественной винодельческой продукции "Винный гид России". В этом году был проведен аудит десятков винодельческих хозяйств и испытано свыше 500 образцов винодельческой продукции в пяти основных категориях. Оценка вин проходила в аккредитованной сенсорной лаборатории.В исследование Роскачества включаются образцы винодельческой продукции с тиражом партии от 20 тысяч бутылок и стоимостью до 1000 рублей. Закупка осуществляется в розничной торговле. Результаты исследования, отраженные в выпускаемом "Винном гиде России" и на информационных ресурсах Роскачества, служат ориентиром для выбора потребителей и закупщиков торговых сетей и являются объективным показателем качества российских вин.Зарегистрироваться в качестве участника и представителя СМИ на безвозмездной основе можно на официальном сайте форума.Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке правительства Российской Федерации. Cоорганизатор - Россельхозбанк.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, роскачество, фонд "росконгресс", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), еда - туризм, новости - туризм