https://ria.ru/20221117/forma-1832194531.html

В Минпросвещения прокомментировали идею о введении единой школьный формы

В Минпросвещения прокомментировали идею о введении единой школьный формы - РИА Новости, 17.11.2022

В Минпросвещения прокомментировали идею о введении единой школьный формы

Введение единой школьной формы в РФ не решенный вопрос, а на перспективу и для обсуждения, тема поднималась, в том числе, родителями школьников, сообщила РИА... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:57

2022-11-17T13:57

2022-11-17T13:57

общество

вячеслав володин

сергей кравцов

россия

госдума рф

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Введение единой школьной формы в РФ не решенный вопрос, а на перспективу и для обсуждения, тема поднималась, в том числе, родителями школьников, сообщила РИА Новости замминистра просвещения России Татьяна Васильева."Ну вы знаете, скорее, это не планы, это вопрос, который был поднят и поднимается часто и самими родителями, поднимался (спикером ГД) Вячеславом Володиным, поэтому это перспектива на подумать и всем сообществом здесь выстроить позицию", - сказала Васильева.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов на "правительственном часе" в Государственной думе заявил о необходимости введения в России единой школьной формы.

https://ria.ru/20221117/forma-1832189486.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, сергей кравцов, россия, госдума рф