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В Минпросвещения прокомментировали идею о введении единой школьный формы
В Минпросвещения прокомментировали идею о введении единой школьный формы - РИА Новости, 17.11.2022
В Минпросвещения прокомментировали идею о введении единой школьный формы
Введение единой школьной формы в РФ не решенный вопрос, а на перспективу и для обсуждения, тема поднималась, в том числе, родителями школьников, сообщила РИА... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:57
2022-11-17T13:57
2022-11-17T13:57
общество
вячеслав володин
сергей кравцов
россия
госдума рф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Введение единой школьной формы в РФ не решенный вопрос, а на перспективу и для обсуждения, тема поднималась, в том числе, родителями школьников, сообщила РИА Новости замминистра просвещения России Татьяна Васильева."Ну вы знаете, скорее, это не планы, это вопрос, который был поднят и поднимается часто и самими родителями, поднимался (спикером ГД) Вячеславом Володиным, поэтому это перспектива на подумать и всем сообществом здесь выстроить позицию", - сказала Васильева.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов на "правительственном часе" в Государственной думе заявил о необходимости введения в России единой школьной формы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, сергей кравцов, россия, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Сергей Кравцов, Россия, Госдума РФ
В Минпросвещения прокомментировали идею о введении единой школьный формы
Минпросвещения: введение единой школьной формы не решенный, а перспективный вопрос