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В Минпросвещения прокомментировали идею о введении единой школьный формы - РИА Новости, 17.11.2022
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В Минпросвещения прокомментировали идею о введении единой школьный формы
В Минпросвещения прокомментировали идею о введении единой школьный формы - РИА Новости, 17.11.2022
В Минпросвещения прокомментировали идею о введении единой школьный формы
Введение единой школьной формы в РФ не решенный вопрос, а на перспективу и для обсуждения, тема поднималась, в том числе, родителями школьников, сообщила РИА... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:57
2022-11-17T13:57
общество
вячеслав володин
сергей кравцов
россия
госдума рф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Введение единой школьной формы в РФ не решенный вопрос, а на перспективу и для обсуждения, тема поднималась, в том числе, родителями школьников, сообщила РИА Новости замминистра просвещения России Татьяна Васильева."Ну вы знаете, скорее, это не планы, это вопрос, который был поднят и поднимается часто и самими родителями, поднимался (спикером ГД) Вячеславом Володиным, поэтому это перспектива на подумать и всем сообществом здесь выстроить позицию", - сказала Васильева.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов на "правительственном часе" в Государственной думе заявил о необходимости введения в России единой школьной формы.
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общество, вячеслав володин, сергей кравцов, россия, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Сергей Кравцов, Россия, Госдума РФ
13:57 17.11.2022
 
В Минпросвещения прокомментировали идею о введении единой школьный формы

Минпросвещения: введение единой школьной формы не решенный, а перспективный вопрос

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкДети на модном показе школьной формы
Дети на модном показе школьной формы - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Дети на модном показе школьной формы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Введение единой школьной формы в РФ не решенный вопрос, а на перспективу и для обсуждения, тема поднималась, в том числе, родителями школьников, сообщила РИА Новости замминистра просвещения России Татьяна Васильева.
"Ну вы знаете, скорее, это не планы, это вопрос, который был поднят и поднимается часто и самими родителями, поднимался (спикером ГД) Вячеславом Володиным, поэтому это перспектива на подумать и всем сообществом здесь выстроить позицию", - сказала Васильева.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов на "правительственном часе" в Государственной думе заявил о необходимости введения в России единой школьной формы.
Ученицы - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
13:39
В Госдуме предложили обсудить введение единой школьной формы
 
ОбществоВячеслав ВолодинСергей КравцовРоссияГосдума РФ
 
 
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