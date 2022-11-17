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Си Цзиньпин назвал XXI век эрой Азиатско-Тихоокеанского региона

Си Цзиньпин назвал XXI век эрой Азиатско-Тихоокеанского региона - РИА Новости, 17.11.2022

Си Цзиньпин назвал XXI век эрой Азиатско-Тихоокеанского региона

Двадцать первый век - эра Азиатско-Тихоокеанского региона, который уже достиг больших результатов в экономике и добьется еще большего в будущем, заявил... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:21

2022-11-17T16:21

2022-11-17T16:21

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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Двадцать первый век - эра Азиатско-Тихоокеанского региона, который уже достиг больших результатов в экономике и добьется еще большего в будущем, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в письменном послании для саммита АТЭС в Бангкоке, текст которого распространило министерство иностранных дел Китая."XXI век - век Азиатско-Тихоокеанского региона. На АТР приходится треть мирового населения. более 60% мировой экономики и почти половина всего объема торговли. Это наиболее динамичная зона роста мировой экономики", - сказал китайский лидер.По его словам, страны региона уже достигли выдающихся экономических результатов, в будущем они смогут написать "еще более изумительную главу".Глава КНР в четверг прибыл в Бангкок для участия в 29-й неформальной встрече лидеров АТЭС.

https://ria.ru/20221115/kitay-1831472095.html

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в мире, си цзиньпин, китай, бангкок, атр, мид кнр