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Си Цзиньпин назвал XXI век эрой Азиатско-Тихоокеанского региона - РИА Новости, 17.11.2022
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Си Цзиньпин назвал XXI век эрой Азиатско-Тихоокеанского региона
Си Цзиньпин назвал XXI век эрой Азиатско-Тихоокеанского региона - РИА Новости, 17.11.2022
Си Цзиньпин назвал XXI век эрой Азиатско-Тихоокеанского региона
Двадцать первый век - эра Азиатско-Тихоокеанского региона, который уже достиг больших результатов в экономике и добьется еще большего в будущем, заявил... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:21
2022-11-17T16:21
в мире
си цзиньпин
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Двадцать первый век - эра Азиатско-Тихоокеанского региона, который уже достиг больших результатов в экономике и добьется еще большего в будущем, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в письменном послании для саммита АТЭС в Бангкоке, текст которого распространило министерство иностранных дел Китая."XXI век - век Азиатско-Тихоокеанского региона. На АТР приходится треть мирового населения. более 60% мировой экономики и почти половина всего объема торговли. Это наиболее динамичная зона роста мировой экономики", - сказал китайский лидер.По его словам, страны региона уже достигли выдающихся экономических результатов, в будущем они смогут написать "еще более изумительную главу".Глава КНР в четверг прибыл в Бангкок для участия в 29-й неформальной встрече лидеров АТЭС.
https://ria.ru/20221115/kitay-1831472095.html
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в мире, си цзиньпин, китай, бангкок, атр, мид кнр
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Бангкок, АТР, МИД КНР
16:21 17.11.2022
 
Си Цзиньпин назвал XXI век эрой Азиатско-Тихоокеанского региона

Лидер КНР Си Цзиньпин назвал XXI век эрой Азиатско-Тихоокеанского региона

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Двадцать первый век - эра Азиатско-Тихоокеанского региона, который уже достиг больших результатов в экономике и добьется еще большего в будущем, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в письменном послании для саммита АТЭС в Бангкоке, текст которого распространило министерство иностранных дел Китая.
"XXI век - век Азиатско-Тихоокеанского региона. На АТР приходится треть мирового населения. более 60% мировой экономики и почти половина всего объема торговли. Это наиболее динамичная зона роста мировой экономики", - сказал китайский лидер.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 08:00
Никакой двухполярности не случилось. Китай отказал Америке
По его словам, страны региона уже достигли выдающихся экономических результатов, в будущем они смогут написать "еще более изумительную главу".
Глава КНР в четверг прибыл в Бангкок для участия в 29-й неформальной встрече лидеров АТЭС.
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В миреСи ЦзиньпинКитайБангкокАТРМИД КНР
 
 
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