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Экспорт муки и крупы из России вырос с начала года практически втрое - РИА Новости, 17.11.2022
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Экспорт муки и крупы из России вырос с начала года практически втрое
Экспорт муки и крупы из России вырос с начала года практически втрое - РИА Новости, 17.11.2022
Экспорт муки и крупы из России вырос с начала года практически втрое
Экспорт муки и крупы из РФ вырос за январь-октябрь практически в три раза в годовом выражении, говорится в сообщении Минсельхоза. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:26
2022-11-17T11:26
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
грузия
афганистан
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экспорт муки и крупы из РФ вырос за январь-октябрь практически в три раза в годовом выражении, говорится в сообщении Минсельхоза."Экспорт муки и круп из России вырос с начала года практически в три раза", - говорится в сообщении Минсельхоза РФ: объем экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки, а также разных видов крупы, увеличился на 186% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Наибольшая динамика отмечается в поставках муки, которые выросли почти в четыре раза. Такие темпы обусловлены значительным приростом производства – за январь-сентябрь оно увеличилось на 5,3% к аналогичному периоду прошлого года и составило около 6,9 миллиона тонн", - также говорится в сообщении.Ключевыми покупателями муки в России стали Грузия, поставки куда выросли в 8,9 раза, и Афганистан - там рост составил 9,7 раза. А самую высокую динамику демонстрирует Турция, увеличившая закупки в 140 раз.В региональном разрезе лидеры по экспорту пшеничной и пшенично-ржаной муки - Москва, Ставропольский край и Северная Осетия.Что же касается крупы, то среди основных её импортеров из России – Грузия, Азербайджан и Белоруссия, также уточняет Минсельхоз.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), грузия, афганистан
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Грузия, Афганистан
11:26 17.11.2022
 
Экспорт муки и крупы из России вырос с начала года практически втрое

Минсельхоз: экспорт муки и крупы из России вырос с начала года практически в три раза

© Depositphotos.com / MonaMakelaГречишная мука
Гречишная мука - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Depositphotos.com / MonaMakela
Гречишная мука. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экспорт муки и крупы из РФ вырос за январь-октябрь практически в три раза в годовом выражении, говорится в сообщении Минсельхоза.
"Экспорт муки и круп из России вырос с начала года практически в три раза", - говорится в сообщении Минсельхоза РФ: объем экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки, а также разных видов крупы, увеличился на 186% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Экспорт удобрений из России сократился на 38 процентов из-за санкций
"Наибольшая динамика отмечается в поставках муки, которые выросли почти в четыре раза. Такие темпы обусловлены значительным приростом производства – за январь-сентябрь оно увеличилось на 5,3% к аналогичному периоду прошлого года и составило около 6,9 миллиона тонн", - также говорится в сообщении.
Ключевыми покупателями муки в России стали Грузия, поставки куда выросли в 8,9 раза, и Афганистан - там рост составил 9,7 раза. А самую высокую динамику демонстрирует Турция, увеличившая закупки в 140 раз.
В региональном разрезе лидеры по экспорту пшеничной и пшенично-ржаной муки - Москва, Ставропольский край и Северная Осетия.
Что же касается крупы, то среди основных её импортеров из России – Грузия, Азербайджан и Белоруссия, также уточняет Минсельхоз.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ГрузияАфганистан
 
 
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