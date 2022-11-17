https://ria.ru/20221117/chad-1832250405.html

Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Чад

Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Чад - РИА Новости, 17.11.2022

Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Чад

Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Чад, заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:44

2022-11-17T16:44

2022-11-17T16:44

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Чад, заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Рекомендуем воздержаться от поездок в республику, не вызванных крайней необходимостью, вплоть до полной нормализации обстановки и обеспечения надежных гарантий безопасности", — сказал он.Раннее СМИ сообщали, что 20 октября в столице страны Нджамене и других городах страны начались протесты против продления переходного периода в стране, несмотря на запрет демонстраций. Отмечается, что в ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ и оружие. Протестующие разграбили штаб-квартиру партии премьер-министра страны Салеха Кебзабо "Национальный союз за демократию и обновление" (UNDR).

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

в мире, россия, чад, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм, туризм