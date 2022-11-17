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Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Чад - РИА Новости, 17.11.2022
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Туризм
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Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Чад
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Чад - РИА Новости, 17.11.2022
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Чад
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Чад, заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:44
2022-11-17T16:44
туризм
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россия
чад
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новости - туризм
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Чад, заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Рекомендуем воздержаться от поездок в республику, не вызванных крайней необходимостью, вплоть до полной нормализации обстановки и обеспечения надежных гарантий безопасности", — сказал он.Раннее СМИ сообщали, что 20 октября в столице страны Нджамене и других городах страны начались протесты против продления переходного периода в стране, несмотря на запрет демонстраций. Отмечается, что в ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ и оружие. Протестующие разграбили штаб-квартиру партии премьер-министра страны Салеха Кебзабо "Национальный союз за демократию и обновление" (UNDR).
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в мире, россия, чад, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм, туризм
Туризм, В мире, Россия, Чад, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Новости - Туризм, Туризм
16:44 17.11.2022
 
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Чад

МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Чад

© AP Photo / Jerome DelayСтолица Чада Нджамена
Столица Чада Нджамена - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Jerome Delay
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Чад, заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Рекомендуем воздержаться от поездок в республику, не вызванных крайней необходимостью, вплоть до полной нормализации обстановки и обеспечения надежных гарантий безопасности", — сказал он.
Раннее СМИ сообщали, что 20 октября в столице страны Нджамене и других городах страны начались протесты против продления переходного периода в стране, несмотря на запрет демонстраций.
Отмечается, что в ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ и оружие. Протестующие разграбили штаб-квартиру партии премьер-министра страны Салеха Кебзабо "Национальный союз за демократию и обновление" (UNDR).
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