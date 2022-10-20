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По меньшей мере пять человек погибли на протестах в столице Чада - РИА Новости, 20.10.2022
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По меньшей мере пять человек погибли на протестах в столице Чада
По меньшей мере пять человек погибли на протестах в столице Чада - РИА Новости, 20.10.2022
По меньшей мере пять человек погибли на протестах в столице Чада
По меньшей мере пять человек были застрелены в ходе столкновений на протестах в столице Чада Нджамене, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на больницу. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:06
2022-10-20T15:06
в мире
справки
идрис деби
чад
нджамена
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. По меньшей мере пять человек были застрелены в ходе столкновений на протестах в столице Чада Нджамене, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на больницу.СМИ сообщили, что в четверг в Нджамене и других городах страны начались протесты против продления переходного периода в стране, несмотря на запрет демонстраций. Отмечается, что в ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ и оружие. Сообщалось о погибших и пострадавших со стороны демонстрантов. Протестующие также разграбили штаб-квартиру партии премьер-министра страны Салеха Кебзабо "Национальный союз за демократию и обновление" (UNDR)."Как подтвердил Франс Пресс главврач больницы Union Chagoua Жозеф Ампиль, по меньшей мере пять человек были "застрелены" в четверг в ходе столкновений между полицией и демонстрантами в Нджамене", - передает агентство.На прошлой неделе был объявлен состав нового правительства переходного периода в Чаде, в него вошли в том числе бывшие лидеры повстанцев. Ранее Кебзабо указом президента был назначен премьер-министром страны.В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.Переходный военный совет Чада и военизированные оппозиционные движения 8 августа подписали мирное соглашение в столице Катара Дохе, они обязались начать 20 августа в Чаде конференцию национального диалога с участием всех политических сил, по результатам которой должно быть сформировано новое правительство, оно будет выполнять принятые на конференции решения.8 октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом Республики Чад.
https://ria.ru/20221004/rossiya-1821552463.html
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в мире, справки, идрис деби, чад, нджамена, катар
В мире, Справки, Идрис Деби, Чад, Нджамена, Катар
15:06 20.10.2022
 
По меньшей мере пять человек погибли на протестах в столице Чада

По меньшей мере пять человек были застрелены в ходе протестов в столице Чада Нджамене

© AFP 2022 / -Участники акции протеста в Нджамене, Чад. 20 октября 2022
Участники акции протеста в Нджамене, Чад. 20 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / -
Участники акции протеста в Нджамене, Чад. 20 октября 2022
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. По меньшей мере пять человек были застрелены в ходе столкновений на протестах в столице Чада Нджамене, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на больницу.
СМИ сообщили, что в четверг в Нджамене и других городах страны начались протесты против продления переходного периода в стране, несмотря на запрет демонстраций. Отмечается, что в ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ и оружие. Сообщалось о погибших и пострадавших со стороны демонстрантов. Протестующие также разграбили штаб-квартиру партии премьер-министра страны Салеха Кебзабо "Национальный союз за демократию и обновление" (UNDR).
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4 октября, 20:17
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"Как подтвердил Франс Пресс главврач больницы Union Chagoua Жозеф Ампиль, по меньшей мере пять человек были "застрелены" в четверг в ходе столкновений между полицией и демонстрантами в Нджамене", - передает агентство.
На прошлой неделе был объявлен состав нового правительства переходного периода в Чаде, в него вошли в том числе бывшие лидеры повстанцев. Ранее Кебзабо указом президента был назначен премьер-министром страны.
В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
Переходный военный совет Чада и военизированные оппозиционные движения 8 августа подписали мирное соглашение в столице Катара Дохе, они обязались начать 20 августа в Чаде конференцию национального диалога с участием всех политических сил, по результатам которой должно быть сформировано новое правительство, оно будет выполнять принятые на конференции решения.
8 октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом Республики Чад.
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