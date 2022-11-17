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Блинкен подтвердил планы посетить Китай в начале следующего года - РИА Новости, 17.11.2022
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Блинкен подтвердил планы посетить Китай в начале следующего года
Блинкен подтвердил планы посетить Китай в начале следующего года - РИА Новости, 17.11.2022
Блинкен подтвердил планы посетить Китай в начале следующего года
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что в начале следующего года планирует посетить Китай. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:19
2022-11-17T16:19
в мире
энтони блинкен
си цзиньпин
сша
китай
большая двадцатка
таиланд
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что в начале следующего года планирует посетить Китай."Президент (США Джо) Байден попросил меня отправиться в Китай в начале следующего года", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Таиланде.Мероприятие транслировал сайт госдепа.По словам Блинкена, поездка в КНР будет посвящена дальнейшей проработке договоренностей в развитие состоявшейся на полях саммита G20 встречи Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.
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в мире, энтони блинкен, си цзиньпин, сша, китай, большая двадцатка, таиланд
В мире, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, США, Китай, Большая двадцатка, Таиланд
16:19 17.11.2022
 
Блинкен подтвердил планы посетить Китай в начале следующего года

Госсекретарь США Блинкен подтвердил, что в начале следующего года планирует посетить Китай

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что в начале следующего года планирует посетить Китай.
"Президент (США Джо) Байден попросил меня отправиться в Китай в начале следующего года", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Таиланде.
Мероприятие транслировал сайт госдепа.
По словам Блинкена, поездка в КНР будет посвящена дальнейшей проработке договоренностей в развитие состоявшейся на полях саммита G20 встречи Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.
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В миреЭнтони БлинкенСи ЦзиньпинСШАКитайБольшая двадцаткаТаиланд
 
 
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