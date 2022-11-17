https://ria.ru/20221117/blinken-1832245044.html

Блинкен подтвердил планы посетить Китай в начале следующего года

Блинкен подтвердил планы посетить Китай в начале следующего года - РИА Новости, 17.11.2022

Блинкен подтвердил планы посетить Китай в начале следующего года

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что в начале следующего года планирует посетить Китай. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:19

2022-11-17T16:19

2022-11-17T16:19

в мире

энтони блинкен

си цзиньпин

сша

китай

большая двадцатка

таиланд

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что в начале следующего года планирует посетить Китай."Президент (США Джо) Байден попросил меня отправиться в Китай в начале следующего года", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Таиланде.Мероприятие транслировал сайт госдепа.По словам Блинкена, поездка в КНР будет посвящена дальнейшей проработке договоренностей в развитие состоявшейся на полях саммита G20 встречи Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

https://ria.ru/20221116/vostok-1831784665.html

сша

китай

таиланд

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в мире, энтони блинкен, си цзиньпин, сша, китай, большая двадцатка, таиланд