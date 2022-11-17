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Когда в больницах начнут печатать новые органы? Проблемы 3D-биопринтинга - РИА Новости, 17.11.2022
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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20221117/bioprinting-1831563621.html
Когда в больницах начнут печатать новые органы? Проблемы 3D-биопринтинга
Когда в больницах начнут печатать новые органы? Проблемы 3D-биопринтинга - РИА Новости, 17.11.2022
Когда в больницах начнут печатать новые органы? Проблемы 3D-биопринтинга
Сегодня на 3D-принтерах печатают игрушки, автомобили и дома. А на что способна технология печати живыми клетками? Как работает 3D-биопринтинг, когда в больницах будут печатать новые органы из клеток пациента, и почему этого еще не произошло. Вместе с учеными Сколтеха обсудили перспективы и проблемы биопечати.
2022-11-17T12:00
2022-11-17T13:00
технологии
сколковский институт науки и технологий
медицина
мы все умрём. но это не точно
подкаст
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Когда в больницах начнут печатать новые органы? Проблемы 3D-биопринтинга
Сегодня на 3D-принтерах печатают игрушки, автомобили и дома. А на что способна технология печати живыми клетками? Как работает 3D-биопринтинг, когда в больницах будут печатать новые органы из клеток пациента, и почему этого еще не произошло. Вместе с учеными Сколтеха обсудили перспективы и проблемы биопечати.
audio/mpeg
Когда в больницах начнут печатать новые органы? Проблемы 3D-биопринтинга
Сегодня на 3D-принтерах печатают игрушки, автомобили и дома. А на что способна технология печати живыми клетками? Как работает 3D-биопринтинг, когда в больницах будут печатать новые органы из клеток пациента, и почему этого еще не произошло. Вместе с учеными Сколтеха обсудили перспективы и проблемы биопечати.
audio/mpeg
Что такое сфероид, из чего состоит гидрогель, и почему клетки, используемые для биопечати, могут выдавиться из принтера уже дединсайд (мертвый внутри), рассказали ученые из Сколтеха, участники команды стартапа “Spheroid Revolution” Кэтрин Вилински-Мазур, Максим Анников и Богдан Кириллов.Партнер эпизода – СПАО "Ингосстрах". Мы продолжаем совместную с Ингосстрахом рубрику о когнитивных искажениях. В этот раз вместе с психологом сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Ириной Пермяковой разобрались в том, почему мы неправильно оцениваем свои шансы попасть в банальное ДТП, когда и зачем у человека появилось искажение вероятностных событий и как с помощью продуктов Ингосстраха просто быть уверенным в любой ситуации.Об актуальных проблемах и разрыве между научными исследованиями и клинической медициной, мы рассказывали в эпизоде "Утрачен системный взгляд на проблему: разрыв между наукой и медициной?"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruРеклама.СПАО "Ингосстрах", ОГРН 1027739362474; ИНН 7705042179ID 4CQwVszH9pQNrmVuZ81
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технологии, сколковский институт науки и технологий, медицина, аудио, подкаст
Технологии, Сколковский институт науки и технологий, Медицина, Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст
12:00 17.11.2022 (обновлено: 13:00 17.11.2022)
 

Когда в больницах начнут печатать новые органы? Проблемы 3D-биопринтинга

Мы все умрём. Но это не точно
Когда в больницах начнут печатать новые органы? Проблемы 3D-биопринтинга
12:00
Читать ria.ru в
Сегодня на 3D-принтерах печатают игрушки, автомобили и дома. А на что способна технология печати живыми клетками? Как работает 3D-биопринтинг, когда в больницах будут печатать новые органы из клеток пациента, и почему этого еще не произошло. Вместе с учеными Сколтеха обсудили перспективы и проблемы биопечати.
Что такое сфероид, из чего состоит гидрогель, и почему клетки, используемые для биопечати, могут выдавиться из принтера уже дединсайд (мертвый внутри), рассказали ученые из Сколтеха, участники команды стартапа “Spheroid Revolution” Кэтрин Вилински-Мазур, Максим Анников и Богдан Кириллов.
Партнер эпизода – СПАО "Ингосстрах". Мы продолжаем совместную с Ингосстрахом рубрику о когнитивных искажениях. В этот раз вместе с психологом сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Ириной Пермяковой разобрались в том, почему мы неправильно оцениваем свои шансы попасть в банальное ДТП, когда и зачем у человека появилось искажение вероятностных событий и как с помощью продуктов Ингосстраха просто быть уверенным в любой ситуации.

Об актуальных проблемах и разрыве между научными исследованиями и клинической медициной, мы рассказывали в эпизоде "Утрачен системный взгляд на проблему: разрыв между наукой и медициной?"
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур Арушанян
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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СПАО "Ингосстрах", ОГРН 1027739362474; ИНН 7705042179
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Мы все умрём. Но это не точноТехнологииСколковский институт науки и технологийМедицинаПодкаст
 
 
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