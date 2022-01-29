https://ria.ru/20220129/mezhdistsiplinarnyy-1770124231.html

"Утрачен системный взгляд на проблему": разрыв между наукой и медициной?

"Утрачен системный взгляд на проблему": разрыв между наукой и медициной? - РИА Новости, 29.01.2022

"Утрачен системный взгляд на проблему": разрыв между наукой и медициной?

Количество накопленных знаний в некоторых областях уже не поддается осмыслению, а специализация стала настолько узкой, что ученые соседних направлений "говорят на разных языках". Опыты на животных не заменят исследований организма человека, который устроен в разы сложнее. Как решить эти проблемы, и почему "золотой стандарт" — это не всегда хорошо?

2022-01-29T14:00

2022-01-29T14:00

2022-01-29T14:43

мы все умрём. но это не точно

технологии

медицина

наука

мгу имени м. в. ломоносова

глаза

наука в университете

университетская наука

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"Утрачен системный взгляд на проблему": разрыв между наукой и медициной? Количество накопленных знаний в некоторых областях уже не поддается осмыслению, а специализация стала настолько узкой, что ученые соседних направлений "говорят на разных языках". Опыты на животных не заменят исследований организма человека, который устроен в разы сложнее. Как решить эти проблемы, и почему "золотой стандарт" — это не всегда хорошо? audio/mpeg

"Утрачен системный взгляд на проблему": разрыв между наукой и медициной? Количество накопленных знаний в некоторых областях уже не поддается осмыслению, а специализация стала настолько узкой, что ученые соседних направлений "говорят на разных языках". Опыты на животных не заменят исследований организма человека, который устроен в разы сложнее. Как решить эти проблемы, и почему "золотой стандарт" — это не всегда хорошо? audio/mpeg

Об актуальных проблемах и разрыве между научными исследованиями и клинической медициной рассказала витреоретинальный хирург, старший научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ им М.В Ломоносова Сдобникова Светлана Владиленовна.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Артем БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, медицина, наука, мгу имени м. в. ломоносова, глаза, наука в университете, университетская наука, подкаст, искусственный интеллект, рассеянный склероз, аудио