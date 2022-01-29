https://ria.ru/20220129/mezhdistsiplinarnyy-1770124231.html
"Утрачен системный взгляд на проблему": разрыв между наукой и медициной?
"Утрачен системный взгляд на проблему": разрыв между наукой и медициной? - РИА Новости, 29.01.2022
"Утрачен системный взгляд на проблему": разрыв между наукой и медициной?
Количество накопленных знаний в некоторых областях уже не поддается осмыслению, а специализация стала настолько узкой, что ученые соседних направлений "говорят на разных языках". Опыты на животных не заменят исследований организма человека, который устроен в разы сложнее. Как решить эти проблемы, и почему "золотой стандарт" — это не всегда хорошо?
2022-01-29T14:00
2022-01-29T14:00
2022-01-29T14:43
мы все умрём. но это не точно
технологии
медицина
наука
мгу имени м. в. ломоносова
глаза
наука в университете
университетская наука
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"Утрачен системный взгляд на проблему": разрыв между наукой и медициной?
Количество накопленных знаний в некоторых областях уже не поддается осмыслению, а специализация стала настолько узкой, что ученые соседних направлений "говорят на разных языках". Опыты на животных не заменят исследований организма человека, который устроен в разы сложнее. Как решить эти проблемы, и почему "золотой стандарт" — это не всегда хорошо?
audio/mpeg
"Утрачен системный взгляд на проблему": разрыв между наукой и медициной?
Количество накопленных знаний в некоторых областях уже не поддается осмыслению, а специализация стала настолько узкой, что ученые соседних направлений "говорят на разных языках". Опыты на животных не заменят исследований организма человека, который устроен в разы сложнее. Как решить эти проблемы, и почему "золотой стандарт" — это не всегда хорошо?
audio/mpeg
Об актуальных проблемах и разрыве между научными исследованиями и клинической медициной рассказала витреоретинальный хирург, старший научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ им М.В Ломоносова Сдобникова Светлана Владиленовна.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Артем БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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технологии, медицина, наука, мгу имени м. в. ломоносова, глаза, наука в университете, университетская наука, подкаст, искусственный интеллект, рассеянный склероз, аудио
14:00 29.01.2022 (обновлено: 14:43 29.01.2022)
"Утрачен системный взгляд на проблему": разрыв между наукой и медициной?
Количество накопленных знаний в некоторых областях уже не поддается осмыслению, а специализация стала настолько узкой, что ученые соседних направлений "говорят на разных языках". Опыты на животных не заменят исследований организма человека, который устроен в разы сложнее. Как решить эти проблемы, и почему "золотой стандарт" — это не всегда хорошо?