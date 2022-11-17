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Суд в Москве арестовал двух предполагаемых участников банды неонацистов
Суд в Москве арестовал двух предполагаемых участников банды неонацистов - РИА Новости, 17.11.2022
Суд в Москве арестовал двух предполагаемых участников банды неонацистов
Басманный суд Москвы арестовал двух предполагаемых участников неонацистской банды "Боевая террористическая организация", задержанных по делу об убийствах... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T21:18
2022-11-17T21:18
2022-11-17T21:18
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал двух предполагаемых участников неонацистской банды "Боевая террористическая организация", задержанных по делу об убийствах 20-летней давности."Суд избрал в отношении Дениса Буракова и Романа Орлова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе суда. Обоим вменяются пункты "ж" и "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти).По данным следствия, их задержали в Санкт-Петербурге и считают причастными к действиям банды, которая занималась убийствами и нападениями на иностранцев.Один из ее основателей был убит при задержании, второй отбывает пожизненный срок. Из колонии он подал иск к прокуратуре, требуя 88 014 рублей за "моральный вред, выразившийся в тоске, безысходности, разочаровании в системе прокуратуры". Иск отклонили.
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происшествия, москва, россия, санкт-петербург
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Суд в Москве арестовал двух предполагаемых участников банды неонацистов
Басманный Суд в Москве арестовал двух предполагаемых участников банды неонацистов