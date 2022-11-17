https://ria.ru/20221117/afera-1832229044.html

В Петербурге чиновников заподозрили в афере с госконтрактами

В Петербурге чиновников заподозрили в афере с госконтрактами - РИА Новости, 17.11.2022

В Петербурге чиновников заподозрили в афере с госконтрактами

Сотрудники администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, административные работники медучреждений и представители коммерческих структур подозреваются РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:32

2022-11-17T15:32

2022-11-17T15:32

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Сотрудники администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, административные работники медучреждений и представители коммерческих структур подозреваются в мошенничестве и превышении полномочий при заключении госконтрактов, сообщил городской главк СК РФ.По версии следствия, неустановленными должностными лицами администрации Василеостровского района, подведомственных медицинских учреждений, а также представителями фирм "при заключении государственных контрактов для обеспечения государственных и муниципальных нужд медицинских учреждений, находящихся на территории Василеостровского района, было совершено мошенническим путем хищение бюджетных денежных средств, а также превышение должностных полномочий", говорится в сообщении.Как информирует ГСУСК, соучастники, в частности, обеспечили заключение с коммерческой структурой госконтрактов на оказание услуг по техническому обслуживанию и комплексному обеспечению эксплуатации систем КСОБ (комплексная система обеспечения безопасности) ряда подведомственных медицинских учреждений. При этом была нарушена установленная процедура проведения конкурсного отбора, а также заключения контрактов и обеспечено их выполнение конкретными организациями.В результате в период с декабря 2019 по ноябрь 2022 года из бюджета было необоснованно перечислено не менее 3,8 миллиона рублей, отмечают в петербургском главке СК.Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий. В качестве подозреваемых уже задержаны начальник отдела закупок администрации Василеостровского района, гендиректор и два учредителя коммерческой структуры, а также специалист отдела закупок одного из медучреждений, информирует ГСУСК.В ходе расследования проведены обыски, в рамках которых изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

https://ria.ru/20221116/vzyatka-1831837841.html

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происшествия, санкт-петербург, жкх, россия, следственный комитет россии (ск рф)