https://ria.ru/20221117/adaptatsiya-1832135937.html
В Липецкой области прошла акция по социальной адаптации особенных детей
В Липецкой области прошла акция по социальной адаптации особенных детей - РИА Новости, 17.11.2022
В Липецкой области прошла акция по социальной адаптации особенных детей
Учащиеся 42 образовательных учреждений Липецкой области стали победителями и призёрами акции по развитию творческих способностей детей с ограниченными... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:41
2022-11-17T10:41
2022-11-17T10:41
липецкая область
игорь артамонов
елец
данков
общество
дети
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ЛИПЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Учащиеся 42 образовательных учреждений Липецкой области стали победителями и призёрами акции по развитию творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, организованная акция направлена на интеграцию и социальную адаптацию особенных детей.Артамонов отметил, что работы дети представили в номинациях "Литературное творчество", "Медиатворчество", "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное творчество". Наградами отметили воспитанников школ-интернатов Ельца, Данкова, Усмани, села Ериловка Елецкого района, Центра образования, реабилитации и оздоровления, а также образовательных организаций общего и дополнительного образования Измалковского, Лев-Толстовского, Усманского районов, Ельца и Липецка."У каждого ребенка есть свои таланты. Кому-то для их раскрытия требуется больше времени и внимания со стороны наставников. Задача органов образования – помочь реализовать свои творческие способности всем детям, в том числе с особенностями развития", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221114/sotskontrakty-1831418518.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, елец, данков, общество, дети
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елец, Данков, Общество, Дети