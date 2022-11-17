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В Липецкой области прошла акция по социальной адаптации особенных детей - РИА Новости, 17.11.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221117/adaptatsiya-1832135937.html
В Липецкой области прошла акция по социальной адаптации особенных детей
В Липецкой области прошла акция по социальной адаптации особенных детей - РИА Новости, 17.11.2022
В Липецкой области прошла акция по социальной адаптации особенных детей
Учащиеся 42 образовательных учреждений Липецкой области стали победителями и призёрами акции по развитию творческих способностей детей с ограниченными... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:41
2022-11-17T10:41
липецкая область
игорь артамонов
елец
данков
общество
дети
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ЛИПЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Учащиеся 42 образовательных учреждений Липецкой области стали победителями и призёрами акции по развитию творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, организованная акция направлена на интеграцию и социальную адаптацию особенных детей.Артамонов отметил, что работы дети представили в номинациях "Литературное творчество", "Медиатворчество", "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное творчество". Наградами отметили воспитанников школ-интернатов Ельца, Данкова, Усмани, села Ериловка Елецкого района, Центра образования, реабилитации и оздоровления, а также образовательных организаций общего и дополнительного образования Измалковского, Лев-Толстовского, Усманского районов, Ельца и Липецка."У каждого ребенка есть свои таланты. Кому-то для их раскрытия требуется больше времени и внимания со стороны наставников. Задача органов образования – помочь реализовать свои творческие способности всем детям, в том числе с особенностями развития", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, елец, данков, общество, дети
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елец, Данков, Общество, Дети
10:41 17.11.2022
 

В Липецкой области прошла акция по социальной адаптации особенных детей

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Учащиеся 42 образовательных учреждений Липецкой области стали победителями и призёрами акции по развитию творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, организованная акция направлена на интеграцию и социальную адаптацию особенных детей.
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Артамонов отметил, что работы дети представили в номинациях "Литературное творчество", "Медиатворчество", "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное творчество". Наградами отметили воспитанников школ-интернатов Ельца, Данкова, Усмани, села Ериловка Елецкого района, Центра образования, реабилитации и оздоровления, а также образовательных организаций общего и дополнительного образования Измалковского, Лев-Толстовского, Усманского районов, Ельца и Липецка.
"У каждого ребенка есть свои таланты. Кому-то для их раскрытия требуется больше времени и внимания со стороны наставников. Задача органов образования – помочь реализовать свои творческие способности всем детям, в том числе с особенностями развития", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЕлецДанковОбществоДети
 
 
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