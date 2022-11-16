https://ria.ru/20221116/zhile-1831964044.html

В ЛНР жителей разрушенных из-за обстрелов ВСУ домов разместили в санатории

В ЛНР жителей разрушенных из-за обстрелов ВСУ домов разместили в санатории - РИА Новости, 16.11.2022

В ЛНР жителей разрушенных из-за обстрелов ВСУ домов разместили в санатории

Порядка 30 семей из Северодонецка и Рубежного в ЛНР, чьи дома были разрушены украинскими войсками, размещены в санатории "Забота", сообщил в среду врио главы... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:54

2022-11-16T15:54

2022-11-16T15:54

специальная военная операция на украине

леонид пасечник

луганская народная республика

северодонецк

рубежное

жилье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802606521_0:326:2731:1862_1920x0_80_0_0_9f3996a8f791cd225ad932d34e84975a.jpg

ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Порядка 30 семей из Северодонецка и Рубежного в ЛНР, чьи дома были разрушены украинскими войсками, размещены в санатории "Забота", сообщил в среду врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Продолжается работа по оказанию помощи жителям республики, чье жилье было разрушено в результате обстрелов националистов. Сегодня еще 30 семей были эвакуированы из разрушенных домов Северодонецка и Рубежного и размещены в санатории "Забота" ГУ ЛНР "Республиканская здравница" города Червонопартизанска", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Пасечника, в санатории предложены все условия: теплые комнаты, свет, горячая вода, питание, а также необходимая медицинская и психологическая помощь.Он добавил, что эта временная мера поможет преодолеть трудности зимнего времени, пока люди, пострадавшие от украинской агрессии, не будут обеспечены новым жильем.

https://ria.ru/20221116/gruppirovki-1831853706.html

луганская народная республика

северодонецк

рубежное

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

леонид пасечник, луганская народная республика, северодонецк, рубежное, жилье, россия