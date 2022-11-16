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В ЛНР жителей разрушенных из-за обстрелов ВСУ домов разместили в санатории
В ЛНР жителей разрушенных из-за обстрелов ВСУ домов разместили в санатории - РИА Новости, 16.11.2022
В ЛНР жителей разрушенных из-за обстрелов ВСУ домов разместили в санатории
Порядка 30 семей из Северодонецка и Рубежного в ЛНР, чьи дома были разрушены украинскими войсками, размещены в санатории "Забота", сообщил в среду врио главы... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:54
2022-11-16T15:54
2022-11-16T15:54
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
луганская народная республика
северодонецк
рубежное
жилье
россия
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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Порядка 30 семей из Северодонецка и Рубежного в ЛНР, чьи дома были разрушены украинскими войсками, размещены в санатории "Забота", сообщил в среду врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Продолжается работа по оказанию помощи жителям республики, чье жилье было разрушено в результате обстрелов националистов. Сегодня еще 30 семей были эвакуированы из разрушенных домов Северодонецка и Рубежного и размещены в санатории "Забота" ГУ ЛНР "Республиканская здравница" города Червонопартизанска", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Пасечника, в санатории предложены все условия: теплые комнаты, свет, горячая вода, питание, а также необходимая медицинская и психологическая помощь.Он добавил, что эта временная мера поможет преодолеть трудности зимнего времени, пока люди, пострадавшие от украинской агрессии, не будут обеспечены новым жильем.
https://ria.ru/20221116/gruppirovki-1831853706.html
луганская народная республика
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леонид пасечник, луганская народная республика, северодонецк, рубежное, жилье, россия
Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Северодонецк, Рубежное, Жилье, Россия
В ЛНР жителей разрушенных из-за обстрелов ВСУ домов разместили в санатории
Пасечник: 30 семей в ЛНР эвакуированы из разрушенных домов и размещены в санатории