https://ria.ru/20221116/zasedanie-1831865444.html

В Москве открылось заседание по ситуации в Афганистане

В Москве открылось заседание по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 16.11.2022

В Москве открылось заседание по ситуации в Афганистане

Заседание "московского формата" по Афганистану на уровне спецпредставителей открылось в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:27

2022-11-16T11:27

2022-11-16T11:46

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заседание "московского формата" по Афганистану на уровне спецпредставителей открылось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Талибы в работе нынешнего заседания участия не принимают."Московский формат" по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения.Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция были в качестве гостей приглашены на нынешнее заседание.Участники встречи, как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, обсудят военно-политическую, социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в Афганистане, а также уделят внимание усилиям по укреплению региональной безопасности и стабильности и содействию межафганскому национальному примирению.Ожидается, что по итогам встречи будет принято совместное заявление.Предыдущий раунд консультаций состоялся в октябре 2021 года - спустя несколько месяцев после прихода талибов к власти в Афганистане, тогда они участвовали в консультациях.На этот раз, как сообщал РИА Новости источник в Кабуле, делегация "Талибана"* не приедет на конференцию, приглашения от РФ не поступало.Тем не менее, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что РФ поддерживает регулярные контакты с представителями талибов, они будут посвящены в то, чем будут заниматься участники встречи "московского формата" - Москва подробно проинформирует политические силы Афганистана о решениях заседания.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20221014/afganistan-1824006253.html

https://ria.ru/20221027/afganistan-1827075661.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, россия, политика, афганистан, талибан