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В Москве открылось заседание по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 16.11.2022
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В Москве открылось заседание по ситуации в Афганистане
В Москве открылось заседание по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 16.11.2022
В Москве открылось заседание по ситуации в Афганистане
Заседание "московского формата" по Афганистану на уровне спецпредставителей открылось в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:27
2022-11-16T11:46
москва
россия
политика
афганистан
талибан
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заседание "московского формата" по Афганистану на уровне спецпредставителей открылось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Талибы в работе нынешнего заседания участия не принимают."Московский формат" по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения.Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция были в качестве гостей приглашены на нынешнее заседание.Участники встречи, как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, обсудят военно-политическую, социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в Афганистане, а также уделят внимание усилиям по укреплению региональной безопасности и стабильности и содействию межафганскому национальному примирению.Ожидается, что по итогам встречи будет принято совместное заявление.Предыдущий раунд консультаций состоялся в октябре 2021 года - спустя несколько месяцев после прихода талибов к власти в Афганистане, тогда они участвовали в консультациях.На этот раз, как сообщал РИА Новости источник в Кабуле, делегация "Талибана"* не приедет на конференцию, приглашения от РФ не поступало.Тем не менее, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что РФ поддерживает регулярные контакты с представителями талибов, они будут посвящены в то, чем будут заниматься участники встречи "московского формата" - Москва подробно проинформирует политические силы Афганистана о решениях заседания.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20221014/afganistan-1824006253.html
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москва, россия, политика, афганистан, талибан
Москва, Россия, Политика, Афганистан, Талибан
11:27 16.11.2022 (обновлено: 11:46 16.11.2022)
 
В Москве открылось заседание по ситуации в Афганистане

В Москве открылось заседание по ситуации в Афганистане на уровне спецпредставителей стран

© РИА Новости / Мария ДевахинаВид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве
Вид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Вид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заседание "московского формата" по Афганистану на уровне спецпредставителей открылось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Талибы в работе нынешнего заседания участия не принимают.
"Московский формат" по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения.
Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция были в качестве гостей приглашены на нынешнее заседание.
Участники встречи, как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, обсудят военно-политическую, социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в Афганистане, а также уделят внимание усилиям по укреплению региональной безопасности и стабильности и содействию межафганскому национальному примирению.
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Ожидается, что по итогам встречи будет принято совместное заявление.
Предыдущий раунд консультаций состоялся в октябре 2021 года - спустя несколько месяцев после прихода талибов к власти в Афганистане, тогда они участвовали в консультациях.
На этот раз, как сообщал РИА Новости источник в Кабуле, делегация "Талибана"* не приедет на конференцию, приглашения от РФ не поступало.
Тем не менее, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что РФ поддерживает регулярные контакты с представителями талибов, они будут посвящены в то, чем будут заниматься участники встречи "московского формата" - Москва подробно проинформирует политические силы Афганистана о решениях заседания.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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