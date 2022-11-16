https://ria.ru/20221116/vytrezvitel-1831872876.html

Глава МВД выступил за создание вытрезвителей во всех регионах

Глава МВД выступил за создание вытрезвителей во всех регионах - РИА Новости, 16.11.2022

Глава МВД выступил за создание вытрезвителей во всех регионах

Сеть вытрезвителей нужно развивать, их нужно создать во всех регионах, сообщил во время парламентского часа в Совете федерации глава МВД России Владимир... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:43

2022-11-16T11:43

2022-11-16T11:43

общество

здоровье - общество

владимир колокольцев

россия

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602809041_0:75:3077:1806_1920x0_80_0_0_48721339b163048f256dd211293c8d01.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Сеть вытрезвителей нужно развивать, их нужно создать во всех регионах, сообщил во время парламентского часа в Совете федерации глава МВД России Владимир Колокольцев."Могу сказать, что за прошлый год таких граждан (в состоянии опьянения на улице) было выявлено 400 тысяч. И 50 тысяч доставлены в специализированные учреждения… Но здесь одно "но". Всего в 19 регионах действует подобного рода специализированные учреждения... В любом случае сеть нужно развивать. Я считаю, что их нужно во всех регионах создавать", - сказал Колокольцев.В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве полицейских доставлять пьяных в вытрезвители. Минздрав РФ совместно с Минтрудом и МВД подготовили проект о правилах организации работы вытрезвителей. Попавшие в них могут претендовать на спальное место, питьевую воду, доврачебную медико-санитарную помощь. Срок пребывания в вытрезвителе - 24 часа.

https://ria.ru/20221116/napadeniya-1831872572.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, владимир колокольцев, россия, совет федерации рф