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Глава МВД выступил за создание вытрезвителей во всех регионах - РИА Новости, 16.11.2022
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Глава МВД выступил за создание вытрезвителей во всех регионах
Глава МВД выступил за создание вытрезвителей во всех регионах - РИА Новости, 16.11.2022
Глава МВД выступил за создание вытрезвителей во всех регионах
Сеть вытрезвителей нужно развивать, их нужно создать во всех регионах, сообщил во время парламентского часа в Совете федерации глава МВД России Владимир... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:43
2022-11-16T11:43
общество
здоровье - общество
владимир колокольцев
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Сеть вытрезвителей нужно развивать, их нужно создать во всех регионах, сообщил во время парламентского часа в Совете федерации глава МВД России Владимир Колокольцев."Могу сказать, что за прошлый год таких граждан (в состоянии опьянения на улице) было выявлено 400 тысяч. И 50 тысяч доставлены в специализированные учреждения… Но здесь одно "но". Всего в 19 регионах действует подобного рода специализированные учреждения... В любом случае сеть нужно развивать. Я считаю, что их нужно во всех регионах создавать", - сказал Колокольцев.В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве полицейских доставлять пьяных в вытрезвители. Минздрав РФ совместно с Минтрудом и МВД подготовили проект о правилах организации работы вытрезвителей. Попавшие в них могут претендовать на спальное место, питьевую воду, доврачебную медико-санитарную помощь. Срок пребывания в вытрезвителе - 24 часа.
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общество, здоровье - общество, владимир колокольцев, россия, совет федерации рф
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Колокольцев, Россия, Совет Федерации РФ
11:43 16.11.2022
 
Глава МВД выступил за создание вытрезвителей во всех регионах

Глава МВД Колокольцев выступил в Совфеде за создание вытрезвителей во всех регионах

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМедицинский вытрезвитель в Химках
Медицинский вытрезвитель в Химках - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Медицинский вытрезвитель в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Сеть вытрезвителей нужно развивать, их нужно создать во всех регионах, сообщил во время парламентского часа в Совете федерации глава МВД России Владимир Колокольцев.
"Могу сказать, что за прошлый год таких граждан (в состоянии опьянения на улице) было выявлено 400 тысяч. И 50 тысяч доставлены в специализированные учреждения… Но здесь одно "но". Всего в 19 регионах действует подобного рода специализированные учреждения... В любом случае сеть нужно развивать. Я считаю, что их нужно во всех регионах создавать", - сказал Колокольцев.
В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве полицейских доставлять пьяных в вытрезвители. Минздрав РФ совместно с Минтрудом и МВД подготовили проект о правилах организации работы вытрезвителей. Попавшие в них могут претендовать на спальное место, питьевую воду, доврачебную медико-санитарную помощь. Срок пребывания в вытрезвителе - 24 часа.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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МВД пресекло нападения на школы в девяти регионах
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоВладимир КолокольцевРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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