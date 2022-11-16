https://ria.ru/20221116/vytrezvitel-1831872876.html
Глава МВД выступил за создание вытрезвителей во всех регионах
Глава МВД выступил за создание вытрезвителей во всех регионах - РИА Новости, 16.11.2022
Глава МВД выступил за создание вытрезвителей во всех регионах
Сеть вытрезвителей нужно развивать, их нужно создать во всех регионах, сообщил во время парламентского часа в Совете федерации глава МВД России Владимир... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:43
2022-11-16T11:43
2022-11-16T11:43
общество
здоровье - общество
владимир колокольцев
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Сеть вытрезвителей нужно развивать, их нужно создать во всех регионах, сообщил во время парламентского часа в Совете федерации глава МВД России Владимир Колокольцев."Могу сказать, что за прошлый год таких граждан (в состоянии опьянения на улице) было выявлено 400 тысяч. И 50 тысяч доставлены в специализированные учреждения… Но здесь одно "но". Всего в 19 регионах действует подобного рода специализированные учреждения... В любом случае сеть нужно развивать. Я считаю, что их нужно во всех регионах создавать", - сказал Колокольцев.В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве полицейских доставлять пьяных в вытрезвители. Минздрав РФ совместно с Минтрудом и МВД подготовили проект о правилах организации работы вытрезвителей. Попавшие в них могут претендовать на спальное место, питьевую воду, доврачебную медико-санитарную помощь. Срок пребывания в вытрезвителе - 24 часа.
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общество, здоровье - общество, владимир колокольцев, россия, совет федерации рф
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Колокольцев, Россия, Совет Федерации РФ
Глава МВД выступил за создание вытрезвителей во всех регионах
Глава МВД Колокольцев выступил в Совфеде за создание вытрезвителей во всех регионах