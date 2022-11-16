https://ria.ru/20221116/vukolov-1831603864.html

Всеволод Вуколов: пробация поможет вернуть социальные навыки осужденным

Всеволод Вуколов: пробация поможет вернуть социальные навыки осужденным - РИА Новости, 16.11.2022

Всеволод Вуколов: пробация поможет вернуть социальные навыки осужденным

Правительство России внесло в Госдуму разработанный Минюстом законопроект о создании единой системы пробации в РФ. Заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:00

2022-11-16T11:00

2022-11-16T11:23

всеволод вуколов

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

общество

интервью

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Правительство России внесло в Госдуму разработанный Минюстом законопроект о создании единой системы пробации в РФ. Заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов рассказал в интервью РИА Новости, какие меры ресоциализации и адаптации осужденных и заключенных предусматривает документ, а также о том, кто и как станет помогать таким гражданам при трудоустройстве.– Всеволод Львович, в Минюсте уже неоднократно заявляли о гуманизации уголовно-исполнительной системы. Пробация – тоже часть этой работы?– Да, создание системы пробации – один из ключевых элементов этой деятельности. И особо отмечу, что такая система создается впервые в нашей стране. Поэтому помимо профильных заинтересованных ведомств мы привлекли к работе по подготовке законопроекта представителей правозащитных организаций и научного сообщества. Наша цель – работающие условия для ресоциализации и социальной адаптации осужденных. Речь идет о системе поддержки, как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения. Мы стремимся к созданию действенного, законодательно закрепленного механизма, который позволил бы повлиять на показатели рецидивной преступности. Их снижение в свою очередь станет ключевым показателем эффективности работы новой системы.– Как осужденный сможет стать участником системы пробации, и на каком этапе отбывания наказания это возможно?– Система пробации подразумевает широкий временной охват. Всего мы предлагаем ввести три вида пробации: исполнительную, пенитенциарную и постпенитенциарную. Говорю о них как раз в хронологическом порядке. Поясню. Исполнительная пробация будет применяться к лицам, осужденным к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера. Пенитенциарная пробация предусматривается в учреждениях, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы для подготовки осужденных к освобождению. В свою очередь постпенитенциарная пробация касается освободившихся граждан.Хочу подчеркнуть, что мы в корне меняем сам подход к осужденным и освободившимся. Если раньше основной акцент делался на надзоре, то сейчас при сохранении этого функционала усиливается значение адаптационных механизмов оказания помощи и поддержки.И здесь важно, что и нам, и ФСИН предстоит обучить и подготовить специалистов с новыми компетенциями, которые будут работать в системе пробации. Они должны сделать все, чтобы человек, выходя из пенитенциарных учреждений, больше не оставался один на один с трудными жизненными обстоятельствами, смог наладить законопослушную жизнь, вернуть социальные навык и получить работу.Будет сформирована информационная система с данными о видах и сроках индивидуальной программы пробации для каждого участника. Мы будем знать, кому и в каком объеме требуется поддержка, социальная помощь и так далее. При этом планируется наладить взаимодействие с иными информационными системами, в том числе единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".– Бывшие осужденные зачастую сталкиваются с серьезными проблемами при трудоустройстве – кто-то из-за судимости, а кто-то и попросту из-за отсутствия профессии. Как здесь поможет пробация?– Система пробации предусматривает, во-первых, помощь в получении общего (среднего профессионального) образования, прохождении профессионального обучения или повышении квалификации, а во-вторых, содействие в трудоустройстве, трудовую адаптацию.Отмечу, что речь идет не только о работе. Чтобы начать новую жизнь, люди нуждаются в самой разной помощи и поддержке. Система пробации призвана закрыть и этот блок проблем. Например, участнику системы пробации помогут получить полис обязательного медицинского страхования, окажут содействие в получении пособия по безработице и пенсионного обеспечения.Мы исходим из необходимости поддержки тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, поэтому имеем в виду не только доступ к государственным социальным услугам, но и помощь в налаживании социально-полезных связей.Вместе с тем система пробации касается и тех осужденных, которые по решению суда не изолированы от общества, здесь как раз будет работать исполнительная пробация. Ее спектр тоже весьма широк.Еще раз подчеркну, что одними из основных принципов пробации являются гуманизм, открытость, соблюдение законности, учет индивидуальных особенностей, а также, что важно, добровольность ее применения.– Вы сказали, что будут учитываться индивидуальные особенности лиц, в отношении которых будет применяться пробация. Что под этим подразумевается?– Важнейшим инструментом в системе пробации станет индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. Планируется, что в индивидуальную программу войдут мероприятия по восстановлению и формированию социально-полезных связей, оказанию психологической помощи, поиск родственников, а также консультации по социальным и правовым вопросам.Как уже говорилось ранее, частью индивидуальной программы станет содействие в получении документов, необходимых для реализации своих прав; трудоустройство; помощь в получении образования и иных социальных услуг.– Всю эту работу берут на себя учреждения системы исполнения наказаний?– Не совсем так. Организация мероприятий пробации будет возложена на уголовно-исполнительные инспекции территориальных органов ФСИН при взаимодействии с центрами занятости учреждений социального обслуживания.Вместе с тем предусматривается активное участие коммерческих, некоммерческих, в том числе религиозных организаций и общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, общественных наблюдательных комиссий и граждан, включая добровольцев и волонтеров.Такая конструкция совместной работы, на наш взгляд, будет способствовать наиболее эффективной адаптации граждан в обществе.– Как можно будет оценить работу в системе пробации? Что мы, так скажем, должны получить на выходе, после принятия данного законопроекта?– Эффективность пробации будет оцениваться по уровню снижения рецидивной преступности.Результаты применения пробации во многом будут зависеть от скоординированной работы уголовно-исполнительных инспекций с органами исполнительной власти регионов.– Когда ожидается принятие законопроекта? И когда система заработает в полную силу?– Законопроект о пробации внесен правительством в Государственную думу 10 ноября. Рассчитываем, что до конца текущего года он может быть принят. Уже готовятся необходимые нормативно-правовые акты. Сама система в полную силу заработает в 2023-2024 годах.

https://ria.ru/20221112/pravitelstvo-1831026695.html

https://ria.ru/20220701/resotsializatsiya-1799445034.html

https://ria.ru/20220809/trud-1808199354.html

https://ria.ru/20220207/zaklyuchennye-1771518169.html

https://ria.ru/20220404/probatsiya-1781723475.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

всеволод вуколов, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, общество, интервью