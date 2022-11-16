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Встречу Сунака и Си Цзиньпина отменили из-за инцидента в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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Встречу Сунака и Си Цзиньпина отменили из-за инцидента в Польше
Встречу Сунака и Си Цзиньпина отменили из-за инцидента в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Встречу Сунака и Си Цзиньпина отменили из-за инцидента в Польше
Встреча британского премьера Риши Сунака с председателем КНР Си Цзиньпином на G20 отменилась в среду из-за пересмотра графика саммита после инцидента с ракетой... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:16
2022-11-16T10:16
в мире
си цзиньпин
риши сунак
китай
великобритания
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Встреча британского премьера Риши Сунака с председателем КНР Си Цзиньпином на G20 отменилась в среду из-за пересмотра графика саммита после инцидента с ракетой в Польше, сообщает корреспондент британской газеты Daily Mail."Встреча Сунака с Си Цзиньпинем была отменена, поскольку график G20 был пересмотрен на фоне (инцидента) с ракетой в Польше", - написал в Twitter корреспондент Daily Maill Джон Стивенс.Ранее сообщалось, что Сунак должен был стать первым за почти пять лет британским премьером, который встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. По словам Байдена после встречи лидеров стран G7 и НАТО, "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
https://ria.ru/20221116/vostok-1831784665.html
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в мире, си цзиньпин, риши сунак, китай, великобритания
В мире, Си Цзиньпин, Риши Сунак, Китай, Великобритания
10:16 16.11.2022
 
Встречу Сунака и Си Цзиньпина отменили из-за инцидента в Польше

Встречу Сунака и Си Цзиньпина отменили из-за пересмотра графика на G20 после ЧП в Польше

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПолиция у пресс-центра перед началом саммита G20 на Бали
Полиция у пресс-центра перед началом саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Полиция у пресс-центра перед началом саммита G20 на Бали
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Встреча британского премьера Риши Сунака с председателем КНР Си Цзиньпином на G20 отменилась в среду из-за пересмотра графика саммита после инцидента с ракетой в Польше, сообщает корреспондент британской газеты Daily Mail.
"Встреча Сунака с Си Цзиньпинем была отменена, поскольку график G20 был пересмотрен на фоне (инцидента) с ракетой в Польше", - написал в Twitter корреспондент Daily Maill Джон Стивенс.
Ранее сообщалось, что Сунак должен был стать первым за почти пять лет британским премьером, который встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
Флаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Запад получил нагоняй от Востока
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. По словам Байдена после встречи лидеров стран G7 и НАТО, "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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