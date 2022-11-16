https://ria.ru/20221116/vstrecha-1831839824.html

Встречу Сунака и Си Цзиньпина отменили из-за инцидента в Польше

Встречу Сунака и Си Цзиньпина отменили из-за инцидента в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Встречу Сунака и Си Цзиньпина отменили из-за инцидента в Польше

Встреча британского премьера Риши Сунака с председателем КНР Си Цзиньпином на G20 отменилась в среду из-за пересмотра графика саммита после инцидента с ракетой... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:16

2022-11-16T10:16

2022-11-16T10:16

в мире

си цзиньпин

риши сунак

китай

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831549780_0:175:3075:1905_1920x0_80_0_0_83b91bcb5a82893e44e67b60131bab27.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Встреча британского премьера Риши Сунака с председателем КНР Си Цзиньпином на G20 отменилась в среду из-за пересмотра графика саммита после инцидента с ракетой в Польше, сообщает корреспондент британской газеты Daily Mail."Встреча Сунака с Си Цзиньпинем была отменена, поскольку график G20 был пересмотрен на фоне (инцидента) с ракетой в Польше", - написал в Twitter корреспондент Daily Maill Джон Стивенс.Ранее сообщалось, что Сунак должен был стать первым за почти пять лет британским премьером, который встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. По словам Байдена после встречи лидеров стран G7 и НАТО, "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".

https://ria.ru/20221116/vostok-1831784665.html

https://ria.ru/20221116/kitay-1831752719.html

китай

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, си цзиньпин, риши сунак, китай, великобритания