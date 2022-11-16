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МИД Польши подтвердил отказ в выдаче виз членам российской делегации в ОБСЕ

МИД Польши подтвердил отказ в выдаче виз членам российской делегации в ОБСЕ - РИА Новости, 16.11.2022

МИД Польши подтвердил отказ в выдаче виз членам российской делегации в ОБСЕ

МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации в ОБСЕ. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:09

2022-11-16T14:09

2022-11-16T14:09

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владимир джабаров

польша

мид польши

обсе

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россия

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации в ОБСЕ.Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил, что российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдет в Варшаве 24-26 ноября."Члены делегации услышали, что их приезд в Польшу нарушит принцип солидарности с Украиной. Решение касается десятка парламентариев, которые должны были приехать на трехдневную сессию, которая начнется в Варшаве 24 ноября", - цитирует радиостанция RMF FM пресс-секретаря МИД Лукаша Ясину.

https://ria.ru/20221116/obse-1831896950.html

польша

украина

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