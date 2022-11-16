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МИД Польши подтвердил отказ в выдаче виз членам российской делегации в ОБСЕ - РИА Новости, 16.11.2022
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МИД Польши подтвердил отказ в выдаче виз членам российской делегации в ОБСЕ
МИД Польши подтвердил отказ в выдаче виз членам российской делегации в ОБСЕ - РИА Новости, 16.11.2022
МИД Польши подтвердил отказ в выдаче виз членам российской делегации в ОБСЕ
МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации в ОБСЕ. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:09
2022-11-16T14:09
в мире
владимир джабаров
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мид польши
обсе
украина
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации в ОБСЕ.Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил, что российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдет в Варшаве 24-26 ноября."Члены делегации услышали, что их приезд в Польшу нарушит принцип солидарности с Украиной. Решение касается десятка парламентариев, которые должны были приехать на трехдневную сессию, которая начнется в Варшаве 24 ноября", - цитирует радиостанция RMF FM пресс-секретаря МИД Лукаша Ясину.
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в мире, владимир джабаров, польша, мид польши, обсе, украина, россия
В мире, Владимир Джабаров, Польша, МИД Польши, ОБСЕ, Украина, Россия
14:09 16.11.2022
 
МИД Польши подтвердил отказ в выдаче виз членам российской делегации в ОБСЕ

МИД Польши подтвердил отказ в выдаче виз для членов российской делегации в ОБСЕ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации в ОБСЕ.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил, что российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдет в Варшаве 24-26 ноября.
"Члены делегации услышали, что их приезд в Польшу нарушит принцип солидарности с Украиной. Решение касается десятка парламентариев, которые должны были приехать на трехдневную сессию, которая начнется в Варшаве 24 ноября", - цитирует радиостанция RMF FM пресс-секретаря МИД Лукаша Ясину.
Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
12:50
Парламентская ассамблея ОБСЕ боится неудобных выступлений, заявил Толстой
 
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