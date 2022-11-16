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Российским делегатам отказали в визах на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве - РИА Новости, 16.11.2022
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Российским делегатам отказали в визах на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве
Российским делегатам отказали в визах на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве - РИА Новости, 16.11.2022
Российским делегатам отказали в визах на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве
Российским парламентариям отказали в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Варшаве 24-26 ноября, сообщил первый... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:18
2022-11-16T12:08
варшава
обсе
в мире
россия
совет федерации рф
владимир джабаров
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российским парламентариям отказали в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Варшаве 24-26 ноября, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Это очередное вопиющее нарушение Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года, подчеркнул Джабаров. Документ предусматривает, что государства-участники должны иметь беспрепятственный доступ ко всем мероприятиям ОБСЕ.Сенатор добавил, что организаторы заявили в качестве темы осенней сессии "Война на Украине — роль ОБСЕ и национальных парламентов в урегулировании конфликта"."Хотелось бы напомнить нашим так называемым западным партнерам, что Россия была в числе стран-основателей ОБСЕ, не говоря уже о весомом вкладе нашей страны в построение общеевропейской безопасности", — продолжил Джабаров.Он отметил, что российская делегация направила уведомление всем членам постоянного комитета ПА ОБСЕ о том, что Москва выступает против любых изменений правил процедуры в ходе заседания постоянного комитета, запланированного на 25 ноября, и просит считать это заявление официальной позицией России при голосовании по этому вопросу.Это уже не первое нарушение Тбилисской декларации со стороны западных стран. Так, минувшим летом Великобритания отказала в визах российским политикам для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая проходила 2-6 июля в Бирмингеме.Как заявил руководитель российской делегации Петр Толстой, полноценное возобновление диалога с Парламентской ассамблеей ОБСЕ и разговор о безопасности и сотрудничестве состоится, но уже на других условиях и после завершения спецоперации на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20220622/obse-1797248163.html
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варшава, обсе, в мире, россия, совет федерации рф, владимир джабаров, санкции в отношении россии
Варшава, ОБСЕ, В мире, Россия, Совет Федерации РФ, Владимир Джабаров, Санкции в отношении России
10:18 16.11.2022 (обновлено: 12:08 16.11.2022)
 
Российским делегатам отказали в визах на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве

Сенатор Джабаров: российским парламентариям отказали в визах на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкДворцовая площадь в Варшаве. Справа — королевский замок
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа — королевский замок - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Дворцовая площадь в Варшаве. Справа — королевский замок. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российским парламентариям отказали в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Варшаве 24-26 ноября, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Нами получен возмутительный ответ руководителя польской делегации в ПА ОБСЕ госпожи Бартош, в котором говорится, что она не видит никакой возможности для участия представителей России и Республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве. Также она заявила, что допуск упомянутых лиц к осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве нарушил бы принцип солидарности с Украиной", — заявил на заседании Совфеда политик, который возглавляет сенаторскую часть делегации.

Это очередное вопиющее нарушение Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года, подчеркнул Джабаров. Документ предусматривает, что государства-участники должны иметь беспрепятственный доступ ко всем мероприятиям ОБСЕ.
Сенатор добавил, что организаторы заявили в качестве темы осенней сессии "Война на Украине — роль ОБСЕ и национальных парламентов в урегулировании конфликта".
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"Хотелось бы напомнить нашим так называемым западным партнерам, что Россия была в числе стран-основателей ОБСЕ, не говоря уже о весомом вкладе нашей страны в построение общеевропейской безопасности", — продолжил Джабаров.
Он отметил, что российская делегация направила уведомление всем членам постоянного комитета ПА ОБСЕ о том, что Москва выступает против любых изменений правил процедуры в ходе заседания постоянного комитета, запланированного на 25 ноября, и просит считать это заявление официальной позицией России при голосовании по этому вопросу.
Это уже не первое нарушение Тбилисской декларации со стороны западных стран. Так, минувшим летом Великобритания отказала в визах российским политикам для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая проходила 2-6 июля в Бирмингеме.
Как заявил руководитель российской делегации Петр Толстой, полноценное возобновление диалога с Парламентской ассамблеей ОБСЕ и разговор о безопасности и сотрудничестве состоится, но уже на других условиях и после завершения спецоперации на Украине.
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