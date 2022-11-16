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Российским делегатам отказали в визах на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве

Российским делегатам отказали в визах на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве - РИА Новости, 16.11.2022

Российским делегатам отказали в визах на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве

Российским парламентариям отказали в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Варшаве 24-26 ноября, сообщил первый... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:18

2022-11-16T10:18

2022-11-16T12:08

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российским парламентариям отказали в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Варшаве 24-26 ноября, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Это очередное вопиющее нарушение Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года, подчеркнул Джабаров. Документ предусматривает, что государства-участники должны иметь беспрепятственный доступ ко всем мероприятиям ОБСЕ.Сенатор добавил, что организаторы заявили в качестве темы осенней сессии "Война на Украине — роль ОБСЕ и национальных парламентов в урегулировании конфликта"."Хотелось бы напомнить нашим так называемым западным партнерам, что Россия была в числе стран-основателей ОБСЕ, не говоря уже о весомом вкладе нашей страны в построение общеевропейской безопасности", — продолжил Джабаров.Он отметил, что российская делегация направила уведомление всем членам постоянного комитета ПА ОБСЕ о том, что Москва выступает против любых изменений правил процедуры в ходе заседания постоянного комитета, запланированного на 25 ноября, и просит считать это заявление официальной позицией России при голосовании по этому вопросу.Это уже не первое нарушение Тбилисской декларации со стороны западных стран. Так, минувшим летом Великобритания отказала в визах российским политикам для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая проходила 2-6 июля в Бирмингеме.Как заявил руководитель российской делегации Петр Толстой, полноценное возобновление диалога с Парламентской ассамблеей ОБСЕ и разговор о безопасности и сотрудничестве состоится, но уже на других условиях и после завершения спецоперации на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220622/obse-1797248163.html

https://ria.ru/20220901/oon-1813821633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

варшава, обсе, в мире, россия, совет федерации рф, владимир джабаров, санкции в отношении россии