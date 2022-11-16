https://ria.ru/20221116/ukraina-1832011121.html

В США раскрыли планы Украины после инцидента с ракетами в Польше

В США раскрыли планы Украины после инцидента с ракетами в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

В США раскрыли планы Украины после инцидента с ракетами в Польше

Киевские власти намерены потребовать у западных стран новые партии оружия после инцидента с падением двух ракет в Польше, заявил Business Insider американский... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:32

2022-11-16T17:32

2022-11-16T18:18

в мире

владимир зеленский

джо байден

анджей дуда

польша

украина

россия

мид польши

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832010239_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_35f4f069b8978e45fa7e18bd19ed45c8.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Киевские власти намерены потребовать у западных стран новые партии оружия после инцидента с падением двух ракет в Польше, заявил Business Insider американский эксперт по России и СССР Саймон Майлз.Он отметил, что для Украины это происшествие стало "пропагандистским подарком". По мнению эксперта, независимо от причин падения ракет в Польше, для Владимира Зеленского инцидент станет доводом в торге за новые партии оружия с Запада.Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в приграничном с Украиной Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека. По данным агентства AP, ракеты выпустили с территории Украины.При этом сразу же МИД Польши заявил, что ракеты были российские, в ведомство вызвали посла. Однако позже американский президент Джо Байден указал, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет. Затем президент Польши Анджей Дуда признал высокую вероятность того, что упавшая в Польше ракета принадлежала ПВО Украины. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не видит признаков того, что Россия готовит против него военные акции.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а обнародованные фото обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20221116/makron-1831963405.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831955921.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, джо байден, анджей дуда, польша, украина, россия, мид польши, зрк с-300, нато, инцидент с падением ракет в польше