Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли планы Украины после инцидента с ракетами в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/ukraina-1832011121.html
В США раскрыли планы Украины после инцидента с ракетами в Польше
В США раскрыли планы Украины после инцидента с ракетами в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
В США раскрыли планы Украины после инцидента с ракетами в Польше
Киевские власти намерены потребовать у западных стран новые партии оружия после инцидента с падением двух ракет в Польше, заявил Business Insider американский... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:32
2022-11-16T18:18
в мире
владимир зеленский
джо байден
анджей дуда
польша
украина
россия
мид польши
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832010239_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_35f4f069b8978e45fa7e18bd19ed45c8.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Киевские власти намерены потребовать у западных стран новые партии оружия после инцидента с падением двух ракет в Польше, заявил Business Insider американский эксперт по России и СССР Саймон Майлз.Он отметил, что для Украины это происшествие стало "пропагандистским подарком". По мнению эксперта, независимо от причин падения ракет в Польше, для Владимира Зеленского инцидент станет доводом в торге за новые партии оружия с Запада.Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в приграничном с Украиной Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека. По данным агентства AP, ракеты выпустили с территории Украины.При этом сразу же МИД Польши заявил, что ракеты были российские, в ведомство вызвали посла. Однако позже американский президент Джо Байден указал, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет. Затем президент Польши Анджей Дуда признал высокую вероятность того, что упавшая в Польше ракета принадлежала ПВО Украины. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не видит признаков того, что Россия готовит против него военные акции.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а обнародованные фото обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20221116/makron-1831963405.html
https://ria.ru/20221116/polsha-1831955921.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832010239_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_30e234c3abb4dd5bd8ad75fb18e618e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, джо байден, анджей дуда, польша, украина, россия, мид польши, зрк с-300, нато, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Анджей Дуда, Польша, Украина, Россия, МИД Польши, ЗРК С-300, НАТО, Инцидент с падением ракет в Польше
17:32 16.11.2022 (обновлено: 18:18 16.11.2022)
 
В США раскрыли планы Украины после инцидента с ракетами в Польше

Business Insider: Украина использует падение ракет в Польше, чтобы выпросить оружие у НАТО

© AFP 2022 / Wojtek RadwanskiПолицейский автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув, Польша
Полицейский автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
Полицейский автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Киевские власти намерены потребовать у западных стран новые партии оружия после инцидента с падением двух ракет в Польше, заявил Business Insider американский эксперт по России и СССР Саймон Майлз.
Он отметил, что для Украины это происшествие стало "пропагандистским подарком". По мнению эксперта, независимо от причин падения ракет в Польше, для Владимира Зеленского инцидент станет доводом в торге за новые партии оружия с Запада.
"Ключевой момент, на котором украинцы делают акцент, <…> заключается в том, что вы должны поддержать нас, потому что речь идет не только об Украине", — добавил Майлз.
Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в приграничном с Украиной Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека. По данным агентства AP, ракеты выпустили с территории Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
15:52
Французы назвали Макрона посмешищем из-за реакции на падение ракет в Польше
При этом сразу же МИД Польши заявил, что ракеты были российские, в ведомство вызвали посла. Однако позже американский президент Джо Байден указал, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет. Затем президент Польши Анджей Дуда признал высокую вероятность того, что упавшая в Польше ракета принадлежала ПВО Украины. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не видит признаков того, что Россия готовит против него военные акции.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а обнародованные фото обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
15:30
"Дали задний ход": Пушков назвал показательный момент в поведении Польши
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденАнджей ДудаПольшаУкраинаРоссияМИД ПольшиЗРК С-300НАТОИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала