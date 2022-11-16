17:32 16.11.2022 (обновлено: 18:18 16.11.2022)
В США раскрыли планы Украины после инцидента с ракетами в Польше
Business Insider: Украина использует падение ракет в Польше, чтобы выпросить оружие у НАТО
© AFP 2022 / Wojtek RadwanskiПолицейский автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув, Польша
Полицейский автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Киевские власти намерены потребовать у западных стран новые партии оружия после инцидента с падением двух ракет в Польше, заявил Business Insider американский эксперт по России и СССР Саймон Майлз.
Он отметил, что для Украины это происшествие стало "пропагандистским подарком". По мнению эксперта, независимо от причин падения ракет в Польше, для Владимира Зеленского инцидент станет доводом в торге за новые партии оружия с Запада.
"Ключевой момент, на котором украинцы делают акцент, <…> заключается в том, что вы должны поддержать нас, потому что речь идет не только об Украине", — добавил Майлз.
Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в приграничном с Украиной Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека. По данным агентства AP, ракеты выпустили с территории Украины.
При этом сразу же МИД Польши заявил, что ракеты были российские, в ведомство вызвали посла. Однако позже американский президент Джо Байден указал, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет. Затем президент Польши Анджей Дуда признал высокую вероятность того, что упавшая в Польше ракета принадлежала ПВО Украины. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не видит признаков того, что Россия готовит против него военные акции.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а обнародованные фото обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.