https://ria.ru/20221116/ukraina-1831958765.html

Глава МАГАТЭ отчитался об итогах проверки на украинских ядерных объектах

Глава МАГАТЭ отчитался об итогах проверки на украинских ядерных объектах - РИА Новости, 16.11.2022

Глава МАГАТЭ отчитался об итогах проверки на украинских ядерных объектах

На находящихся под гарантиями ядерных объектах на Украине нет незаявленной деятельности, материал используется в мирных целях, заявил генеральный директор... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:37

2022-11-16T15:37

2022-11-16T16:24

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ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. На находящихся под гарантиями ядерных объектах на Украине нет незаявленной деятельности, материал используется в мирных целях, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси на открытии ноябрьской сессии совета управляющих в среду."В области гарантий агентство продолжало выполнять свою жизненно важную роль проверяющего на Украине, в том числе путем проведения проверок на местах в соответствии с соглашением о всеобъемлющих гарантиях Украины и дополнительным протоколом. В результате мы можем подтвердить, что ядерный материал, находящийся под гарантиями, по-прежнему используется в мирной деятельности и что поставленные под гарантии установки не используются для незаявленного производства или обработки ядерного материала", - сказал Гросси.Он отметил, что результаты проб, взятые в ходе проверок трех дополнительных точек на Украине в связи с заявлениями России о подготовке так называемой "грязной бомбы", все еще "ожидаются", однако "на основании этой работы и информации, предоставленной Украиной, агентство не обнаружило каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, направленных на разработку радиологических рассеивающих устройств в этих местах".Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

https://ria.ru/20221116/magate-1831970574.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221115/gryaznaya-bomba-1831785736.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, магатэ, в мире, рафаэль гросси, игорь кириллов, николай патрушев, киев, россия, вооруженные силы рф