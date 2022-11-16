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Глава МАГАТЭ отчитался об итогах проверки на украинских ядерных объектах - РИА Новости, 16.11.2022
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Глава МАГАТЭ отчитался об итогах проверки на украинских ядерных объектах
Глава МАГАТЭ отчитался об итогах проверки на украинских ядерных объектах - РИА Новости, 16.11.2022
Глава МАГАТЭ отчитался об итогах проверки на украинских ядерных объектах
На находящихся под гарантиями ядерных объектах на Украине нет незаявленной деятельности, материал используется в мирных целях, заявил генеральный директор... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:37
2022-11-16T16:24
украина
магатэ
в мире
рафаэль гросси
игорь кириллов
николай патрушев
киев
россия
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ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. На находящихся под гарантиями ядерных объектах на Украине нет незаявленной деятельности, материал используется в мирных целях, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси на открытии ноябрьской сессии совета управляющих в среду."В области гарантий агентство продолжало выполнять свою жизненно важную роль проверяющего на Украине, в том числе путем проведения проверок на местах в соответствии с соглашением о всеобъемлющих гарантиях Украины и дополнительным протоколом. В результате мы можем подтвердить, что ядерный материал, находящийся под гарантиями, по-прежнему используется в мирной деятельности и что поставленные под гарантии установки не используются для незаявленного производства или обработки ядерного материала", - сказал Гросси.Он отметил, что результаты проб, взятые в ходе проверок трех дополнительных точек на Украине в связи с заявлениями России о подготовке так называемой "грязной бомбы", все еще "ожидаются", однако "на основании этой работы и информации, предоставленной Украиной, агентство не обнаружило каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, направленных на разработку радиологических рассеивающих устройств в этих местах".Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
https://ria.ru/20221116/magate-1831970574.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221115/gryaznaya-bomba-1831785736.html
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украина, магатэ, в мире, рафаэль гросси, игорь кириллов, николай патрушев, киев, россия, вооруженные силы рф
Украина, МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси, Игорь Кириллов, Николай Патрушев, Киев, Россия, Вооруженные силы РФ
15:37 16.11.2022 (обновлено: 16:24 16.11.2022)
 
Глава МАГАТЭ отчитался об итогах проверки на украинских ядерных объектах

Глава МАГАТЭ: на украинских ядерных объектах нет незаявленной деятельности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. На находящихся под гарантиями ядерных объектах на Украине нет незаявленной деятельности, материал используется в мирных целях, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси на открытии ноябрьской сессии совета управляющих в среду.
"В области гарантий агентство продолжало выполнять свою жизненно важную роль проверяющего на Украине, в том числе путем проведения проверок на местах в соответствии с соглашением о всеобъемлющих гарантиях Украины и дополнительным протоколом. В результате мы можем подтвердить, что ядерный материал, находящийся под гарантиями, по-прежнему используется в мирной деятельности и что поставленные под гарантии установки не используются для незаявленного производства или обработки ядерного материала", - сказал Гросси.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16:16
Миссии МАГАТЭ на четыре АЭС на Украине запланированы на ноябрь и декабрь
Он отметил, что результаты проб, взятые в ходе проверок трех дополнительных точек на Украине в связи с заявлениями России о подготовке так называемой "грязной бомбы", все еще "ожидаются", однако "на основании этой работы и информации, предоставленной Украиной, агентство не обнаружило каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, направленных на разработку радиологических рассеивающих устройств в этих местах".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 22:45В России
Дипломат из РФ отреагировал на выводы МАГАТЭ о "грязной бомбе" на Украине
 
УкраинаМАГАТЭВ миреРафаэль ГроссиИгорь КирилловНиколай ПатрушевКиевРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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