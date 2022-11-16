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Подлодка "Уфа" пополнила состав ВМФ - РИА Новости, 16.11.2022
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Подлодка "Уфа" пополнила состав ВМФ
Подлодка "Уфа" пополнила состав ВМФ - РИА Новости, 16.11.2022
Подлодка "Уфа" пополнила состав ВМФ
Подводная лодка "Уфа" проекта 636.3, построенная для Тихоокеанского флота (ТОФ), пополнила состав Военно-морского флота РФ, торжественная церемония поднятия... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:46
2022-11-16T16:34
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
вмф рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкт-петербург
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Подводная лодка "Уфа" проекта 636.3, построенная для Тихоокеанского флота (ТОФ), пополнила состав Военно-морского флота РФ, торжественная церемония поднятия флага ВМФ состоялась в Санкт-Петербурге, сообщили в Минпромторге."Наша страна является одним из лидеров по количеству построенных военных кораблей. Передача подводной лодки "Уфа" свидетельствует о том, что наши верфи не сбавляют темп работы и выполняют в срок обязательства по поставке кораблей для ВМФ России", - сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого приводят в пресс-службе.Ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов напомнил, что подлодка является четвертой в серии из шести кораблей проекта 636.3 для ТОФ - все шесть субмарин тихоокеанцы получат к 2024 году."Уфа" была заложена на "Адмиралтейских верфях" в ноябре 2019 года. Лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Корабль отличают оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение.
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкт-петербург
Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России, ВМФ РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Санкт-Петербург
11:46 16.11.2022 (обновлено: 16:34 16.11.2022)
 
Подлодка "Уфа" пополнила состав ВМФ

Подлодка "Уфа" проекта 636.3, построенная для Тихоокеанского флота, пополнила состав ВМФ

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" / Перейти в медиабанкПодводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ
Подводная лодка Уфа во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
Перейти в медиабанк
Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Подводная лодка "Уфа" проекта 636.3, построенная для Тихоокеанского флота (ТОФ), пополнила состав Военно-морского флота РФ, торжественная церемония поднятия флага ВМФ состоялась в Санкт-Петербурге, сообщили в Минпромторге.
"Наша страна является одним из лидеров по количеству построенных военных кораблей. Передача подводной лодки "Уфа" свидетельствует о том, что наши верфи не сбавляют темп работы и выполняют в срок обязательства по поставке кораблей для ВМФ России", - сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого приводят в пресс-службе.
Ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов напомнил, что подлодка является четвертой в серии из шести кораблей проекта 636.3 для ТОФ - все шесть субмарин тихоокеанцы получат к 2024 году.
"Уфа" была заложена на "Адмиралтейских верфях" в ноябре 2019 года. Лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Корабль отличают оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение.
Противодиверсионный катер проекта 21980 Грачонок, который получил на вооружение Балтийский флот - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 11:45
Противодиверсионный катер "Грачонок" пополнил состав ВМФ России
 
БезопасностьТихоокеанский флот ВМФ РоссииВМФ РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Санкт-Петербург
 
 
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