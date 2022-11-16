11:46 16.11.2022 (обновлено: 16:34 16.11.2022)
Подлодка "Уфа" пополнила состав ВМФ
Подлодка "Уфа" проекта 636.3, построенная для Тихоокеанского флота, пополнила состав ВМФ
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" / Перейти в медиабанкПодводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ
Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Подводная лодка "Уфа" проекта 636.3, построенная для Тихоокеанского флота (ТОФ), пополнила состав Военно-морского флота РФ, торжественная церемония поднятия флага ВМФ состоялась в Санкт-Петербурге, сообщили в Минпромторге.
"Наша страна является одним из лидеров по количеству построенных военных кораблей. Передача подводной лодки "Уфа" свидетельствует о том, что наши верфи не сбавляют темп работы и выполняют в срок обязательства по поставке кораблей для ВМФ России", - сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого приводят в пресс-службе.
Ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов напомнил, что подлодка является четвертой в серии из шести кораблей проекта 636.3 для ТОФ - все шесть субмарин тихоокеанцы получат к 2024 году.
"Уфа" была заложена на "Адмиралтейских верфях" в ноябре 2019 года. Лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Корабль отличают оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение.