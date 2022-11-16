https://ria.ru/20221116/ufa-1831873893.html

Подлодка "Уфа" пополнила состав ВМФ

Подлодка "Уфа" пополнила состав ВМФ - РИА Новости, 16.11.2022

Подлодка "Уфа" пополнила состав ВМФ

Подводная лодка "Уфа" проекта 636.3, построенная для Тихоокеанского флота (ТОФ), пополнила состав Военно-морского флота РФ, торжественная церемония поднятия... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:46

2022-11-16T11:46

2022-11-16T16:34

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

вмф рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831975660_0:84:1511:934_1920x0_80_0_0_bf66d423681cd6a3225ecb1a83d8bacf.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Подводная лодка "Уфа" проекта 636.3, построенная для Тихоокеанского флота (ТОФ), пополнила состав Военно-морского флота РФ, торжественная церемония поднятия флага ВМФ состоялась в Санкт-Петербурге, сообщили в Минпромторге."Наша страна является одним из лидеров по количеству построенных военных кораблей. Передача подводной лодки "Уфа" свидетельствует о том, что наши верфи не сбавляют темп работы и выполняют в срок обязательства по поставке кораблей для ВМФ России", - сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого приводят в пресс-службе.Ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов напомнил, что подлодка является четвертой в серии из шести кораблей проекта 636.3 для ТОФ - все шесть субмарин тихоокеанцы получат к 2024 году."Уфа" была заложена на "Адмиралтейских верфях" в ноябре 2019 года. Лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Корабль отличают оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение.

https://ria.ru/20221101/grachonok-1828352932.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкт-петербург