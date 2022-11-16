https://ria.ru/20221116/turisty-1831882190.html
Эксперты рассказали, что делать туристам, попавшим в ЧП в другой стране
Эксперты рассказали, что делать туристам, попавшим в ЧП в другой стране - РИА Новости, 16.11.2022
Эксперты рассказали, что делать туристам, попавшим в ЧП в другой стране
Ваучеры на размещение, а также страховка и консульская поддержка помогут российским путешественникам, если они оказались в зоне ЧП за границей, рассказали РИА... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:21
2022-11-16T14:21
2022-11-16T14:21
туризм
стамбул
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ваучеры на размещение, а также страховка и консульская поддержка помогут российским путешественникам, если они оказались в зоне ЧП за границей, рассказали РИА Новости представители туроператоров."У всех организованных туристов есть ваучеры на размещение, где обозначены контакты принимающей стороны. Рекомендуем незамедлительно связываться по указанным телефонам и сообщать, что вам требуется помощь", — посоветовали в "Интуристе".Второй вариант — написать своему агенту, через которого покупали путевку. Он свяжется с туроператором и передаст информацию."Также у путешественников в пакете документов есть памятки. В них указаны телефоны посольств и консульств РФ", — добавили в пресс-службе.Но, чтобы избежать нештатных ситуаций, лучше сторониться больших скоплений людей, советуют эксперты.Ранее в среду портал Haberturk сообщил, что в стамбульском районе Фатих прогремел взрыв, пламя охватило несколько автомобилей. Еще один взрыв произошел на прошлой неделе на пешеходной улице Истикляль, погибли шесть человек, пострадал 81.
https://ria.ru/20221116/stambul-1831855715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, россия, интурист, взрыв в центре стамбула , новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Стамбул, Россия, Интурист, Взрыв в центре Стамбула , Новости - Туризм, Туризм, туристы
Эксперты рассказали, что делать туристам, попавшим в ЧП в другой стране
Эксперт: в ЧП в чужой стране туристу помогут ваучеры, страховка и консульство