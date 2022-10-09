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В Стамбуле прогремел взрыв - РИА Новости, 09.10.2022
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В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв - РИА Новости, 09.10.2022
В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв в жилом доме, выясняются обстоятельства произошедшего, передают местные СМИ. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T20:02
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АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. В Стамбуле прогремел взрыв в жилом доме, выясняются обстоятельства произошедшего, передают местные СМИ.По информации агентства "Ихлас" (İHA), причиной взрыва могла стать утечка природного газа, инцидент произошел на третьем этаже дома."После вспыхнул пожар, в результате были повреждены окружающие здания и несколько автомобилей", — сообщило издание, добавив, что огонь удалось взять под контроль через час после вмешательства пожарных.Как ранее писали СМИ, в результате ЧП мог пострадать как минимум один человек.
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в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
20:02 09.10.2022 (обновлено: 21:06 09.10.2022)
 
В Стамбуле прогремел взрыв

СМИ: в Стамбуле прогремел взрыв в здании, обстоятельства инцидента неизвестны

© фото очевидцаПожар на месте взрыва в Стамбуле, Турция. 9 октября 2022
Пожар на месте взрыва в Стамбуле, Турция. 9 октября 2022
© фото очевидца
Пожар на месте взрыва в Стамбуле, Турция. 9 октября 2022
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АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. В Стамбуле прогремел взрыв в жилом доме, выясняются обстоятельства произошедшего, передают местные СМИ.
"Взрыв произошел в жилом здании Кадыкёе. После взрыва начался пожар. На место происшествия было направлено множество полицейских, пожарных и медицинских бригад", — пишет газета Milliyet.
По информации агентства "Ихлас" (İHA), причиной взрыва могла стать утечка природного газа, инцидент произошел на третьем этаже дома.
"После вспыхнул пожар, в результате были повреждены окружающие здания и несколько автомобилей", — сообщило издание, добавив, что огонь удалось взять под контроль через час после вмешательства пожарных.
Как ранее писали СМИ, в результате ЧП мог пострадать как минимум один человек.
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