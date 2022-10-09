https://ria.ru/20221009/stambul-1822649129.html

В Стамбуле прогремел взрыв

В Стамбуле прогремел взрыв - РИА Новости, 09.10.2022

В Стамбуле прогремел взрыв

В Стамбуле прогремел взрыв в жилом доме, выясняются обстоятельства произошедшего, передают местные СМИ. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T20:02

2022-10-09T20:02

2022-10-09T21:06

в мире

стамбул

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822649431_0:535:720:940_1920x0_80_0_0_87e620a68aa5e71c0b5242f22ccc3dde.jpg

АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. В Стамбуле прогремел взрыв в жилом доме, выясняются обстоятельства произошедшего, передают местные СМИ.По информации агентства "Ихлас" (İHA), причиной взрыва могла стать утечка природного газа, инцидент произошел на третьем этаже дома."После вспыхнул пожар, в результате были повреждены окружающие здания и несколько автомобилей", — сообщило издание, добавив, что огонь удалось взять под контроль через час после вмешательства пожарных.Как ранее писали СМИ, в результате ЧП мог пострадать как минимум один человек.

https://ria.ru/20220927/vladivostok-1819708482.html

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, стамбул, турция