20:02 09.10.2022 (обновлено: 21:06 09.10.2022)
В Стамбуле прогремел взрыв
СМИ: в Стамбуле прогремел взрыв в здании, обстоятельства инцидента неизвестны
© фото очевидцаПожар на месте взрыва в Стамбуле, Турция. 9 октября 2022
© фото очевидца
Пожар на месте взрыва в Стамбуле, Турция. 9 октября 2022
АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. В Стамбуле прогремел взрыв в жилом доме, выясняются обстоятельства произошедшего, передают местные СМИ.
"Взрыв произошел в жилом здании Кадыкёе. После взрыва начался пожар. На место происшествия было направлено множество полицейских, пожарных и медицинских бригад", — пишет газета Milliyet.
По информации агентства "Ихлас" (İHA), причиной взрыва могла стать утечка природного газа, инцидент произошел на третьем этаже дома.
"После вспыхнул пожар, в результате были повреждены окружающие здания и несколько автомобилей", — сообщило издание, добавив, что огонь удалось взять под контроль через час после вмешательства пожарных.
Как ранее писали СМИ, в результате ЧП мог пострадать как минимум один человек.
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