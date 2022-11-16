https://ria.ru/20221116/tszinpin-1831941542.html
Си Цзиньпин призвал страны не заниматься выкрикиванием лозунгов
Си Цзиньпин призвал страны не заниматься выкрикиванием лозунгов - РИА Новости, 16.11.2022
Си Цзиньпин призвал страны не заниматься выкрикиванием лозунгов
Развитие должно стать центром международной повестки, а для его осуществления страны должны делать то, что говорят и не выкрикивать лозунги, заявил председатель РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:46
2022-11-16T14:46
2022-11-16T15:01
в мире
си цзиньпин
антониу гутерреш
бали
китай
оон
большая двадцатка
саммит g20
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ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Развитие должно стать центром международной повестки, а для его осуществления страны должны делать то, что говорят и не выкрикивать лозунги, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20."Мы должны поставить развитие в центр международной повестки, придать новый импульс глобальному развитию, создать глобальное партнерство в целях развития ... Для этого страны должны делать то, что говорят, демонстрировать результаты, а не выкрикивать лозунги", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он также отметил, что Китай готов укреплять сотрудничество с ООН, содействовать тому, чтобы у инициатив глобального развития и глобальной безопасности были реальные результаты.Крупные страны, заявил Си Цзиньпин, "должны подавать пример и привносить в мир больше уверенности и силы".Саммит стран G20 прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.
https://ria.ru/20221115/ekonomika-1831526963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, антониу гутерреш, бали, китай, оон, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Си Цзиньпин, Антониу Гутерреш, Бали, Китай, ООН, Большая двадцатка, Саммит G20
14:46 16.11.2022 (обновлено: 15:01 16.11.2022)
Си Цзиньпин призвал страны не заниматься выкрикиванием лозунгов
Си Цзиньпин призвал страны вести мир к развитию и не заниматься выкрикиванием лозунгов
ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Развитие должно стать центром международной повестки, а для его осуществления страны должны делать то, что говорят и не выкрикивать лозунги, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20.
"Мы должны поставить развитие в центр международной повестки, придать новый импульс глобальному развитию, создать глобальное партнерство в целях развития ... Для этого страны должны делать то, что говорят, демонстрировать результаты, а не выкрикивать лозунги", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также отметил, что Китай готов укреплять сотрудничество с ООН, содействовать тому, чтобы у инициатив глобального развития и глобальной безопасности были реальные результаты.
Крупные страны, заявил Си Цзиньпин, "должны подавать пример и привносить в мир больше уверенности и силы".
Саммит стран G20 прошел на индонезийском острове Бали
15 и 16 ноября.