Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал страны не заниматься выкрикиванием лозунгов - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/tszinpin-1831941542.html
Си Цзиньпин призвал страны не заниматься выкрикиванием лозунгов
Си Цзиньпин призвал страны не заниматься выкрикиванием лозунгов - РИА Новости, 16.11.2022
Си Цзиньпин призвал страны не заниматься выкрикиванием лозунгов
Развитие должно стать центром международной повестки, а для его осуществления страны должны делать то, что говорят и не выкрикивать лозунги, заявил председатель РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:46
2022-11-16T15:01
в мире
си цзиньпин
антониу гутерреш
бали
китай
оон
большая двадцатка
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817226117_0:116:3135:1879_1920x0_80_0_0_1e07467f34186c9b17c5cd5c216dc0fa.jpg
ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Развитие должно стать центром международной повестки, а для его осуществления страны должны делать то, что говорят и не выкрикивать лозунги, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20."Мы должны поставить развитие в центр международной повестки, придать новый импульс глобальному развитию, создать глобальное партнерство в целях развития ... Для этого страны должны делать то, что говорят, демонстрировать результаты, а не выкрикивать лозунги", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он также отметил, что Китай готов укреплять сотрудничество с ООН, содействовать тому, чтобы у инициатив глобального развития и глобальной безопасности были реальные результаты.Крупные страны, заявил Си Цзиньпин, "должны подавать пример и привносить в мир больше уверенности и силы".Саммит стран G20 прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.
https://ria.ru/20221115/ekonomika-1831526963.html
https://ria.ru/20221114/dialog-1831415796.html
бали
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817226117_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_a4ff8e0d977635c072145fe6f180d94d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, си цзиньпин, антониу гутерреш, бали, китай, оон, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Си Цзиньпин, Антониу Гутерреш, Бали, Китай, ООН, Большая двадцатка, Саммит G20
14:46 16.11.2022 (обновлено: 15:01 16.11.2022)
 
Си Цзиньпин призвал страны не заниматься выкрикиванием лозунгов

Си Цзиньпин призвал страны вести мир к развитию и не заниматься выкрикиванием лозунгов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Развитие должно стать центром международной повестки, а для его осуществления страны должны делать то, что говорят и не выкрикивать лозунги, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20.
"Мы должны поставить развитие в центр международной повестки, придать новый импульс глобальному развитию, создать глобальное партнерство в целях развития ... Для этого страны должны делать то, что говорят, демонстрировать результаты, а не выкрикивать лозунги", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 09:57
Мировой экономике грозит рецессия, заявил Си Цзиньпин
Он также отметил, что Китай готов укреплять сотрудничество с ООН, содействовать тому, чтобы у инициатив глобального развития и глобальной безопасности были реальные результаты.
Крупные страны, заявил Си Цзиньпин, "должны подавать пример и привносить в мир больше уверенности и силы".
Саммит стран G20 прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 16:52
Си Цзиньпин надеется на всесторонний диалог НАТО, ЕС и США с Россией
 
В миреСи ЦзиньпинАнтониу ГутеррешБалиКитайООНБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала