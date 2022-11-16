https://ria.ru/20221116/tszinpin-1831941542.html

Си Цзиньпин призвал страны не заниматься выкрикиванием лозунгов

Си Цзиньпин призвал страны не заниматься выкрикиванием лозунгов - РИА Новости, 16.11.2022

Си Цзиньпин призвал страны не заниматься выкрикиванием лозунгов

Развитие должно стать центром международной повестки, а для его осуществления страны должны делать то, что говорят и не выкрикивать лозунги, заявил председатель РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:46

2022-11-16T14:46

2022-11-16T15:01

в мире

си цзиньпин

антониу гутерреш

бали

китай

оон

большая двадцатка

саммит g20

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ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Развитие должно стать центром международной повестки, а для его осуществления страны должны делать то, что говорят и не выкрикивать лозунги, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20."Мы должны поставить развитие в центр международной повестки, придать новый импульс глобальному развитию, создать глобальное партнерство в целях развития ... Для этого страны должны делать то, что говорят, демонстрировать результаты, а не выкрикивать лозунги", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он также отметил, что Китай готов укреплять сотрудничество с ООН, содействовать тому, чтобы у инициатив глобального развития и глобальной безопасности были реальные результаты.Крупные страны, заявил Си Цзиньпин, "должны подавать пример и привносить в мир больше уверенности и силы".Саммит стран G20 прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.

https://ria.ru/20221115/ekonomika-1831526963.html

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бали

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, антониу гутерреш, бали, китай, оон, большая двадцатка, саммит g20