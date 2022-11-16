https://ria.ru/20221116/trevoga-1831796123.html

В ряде центральных и южных регионов Украины объявлена воздушная тревога

В ряде центральных и южных регионов Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 16.11.2022

В ряде центральных и южных регионов Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T01:32

2022-11-16T01:32

2022-11-16T01:33

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

киев

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Ранее тревогу в ночь на среду объявили в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в указанных регионах Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221116/trevoga-1831792326.html

украина

киев

харьковская область

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владимир зеленский, украина, киев, харьковская область, вооруженные силы рф