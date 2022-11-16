https://ria.ru/20221116/taksa-1831966261.html

Тюменская ветклиника поставила на ноги таксу-инвалида и ищет ей новый дом

Тюменская ветклиника поставила на ноги таксу-инвалида и ищет ей новый дом - РИА Новости, 16.11.2022

Тюменская ветклиника поставила на ноги таксу-инвалида и ищет ей новый дом

Тюменские ветеринары вылечили таксу, которую в июле оставила в ветклинике после приема у врача хозяйка, и теперь ищут собаке новый дом. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:03

2022-11-16T16:03

2022-11-16T16:03

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тюмень

екатеринбург

москва

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ТЮМЕНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Тюменские ветеринары вылечили таксу, которую в июле оставила в ветклинике после приема у врача хозяйка, и теперь ищут собаке новый дом.Брошенная хозяйкой в ветклинике собака с парализованными задними лапами нуждалась в лечении, после осмотра и операции врачи считали, что она не сможет самостоятельно ходить."У Пино ситуация была настолько запущена, что лапки стояли крест накрест. У нас в Тюмени нужных условий для ее обследования и лечения нет, поэтому обратились в клинику Екатеринбурга. Там ей сделали компьютерную томографию с контрастом, в этот же день прооперировали. И до, и во время, и после операции врач говорил, что вероятность, что она будет ходить, – ноль, но реабилитацию мы бы проводили в любом случае", – рассказала РИА Новости директор клиники Анастасия Колпакчи.Первую неделю после операции такса находилась в стационаре под присмотром оперировавших ее врачей, после был комплекс реабилитационных мер в Тюмени. Для собаки установили бассейн, купили специальное оборудование, специальный спасательный жилет, поддержки. "У нее было в день по две-три тренировки в бассейне и по восемь-десять спортивных оздоровительных тренировок с различными нагрузками. Сейчас с ней сложностей нет: гуляем, кормим-поим, играем. Активная собака", – отметила Колпакчи.Собаке поставили все необходимые прививки, следующая задача – найти ответственных и любящих хозяев. По словам ветеринара, такса пока не нуждается в каком-то особом режиме, главное – качественное питание и соответствующий уход, но рецидивы не исключены, поэтому дом ей ищут прежде всего в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, где выше уровень ветеринарных услуг. Консультативную помощь и поддержку ветклиника гарантирует.История Пино приобрела широкую огласку после того, как сотрудники ветклиники опубликовали в соцсети видео, на котором больная такса, стремясь догнать убегающую хозяйку, пытается вскарабкаться по ступенькам вверх. Многие начали перечислять деньги, чтобы помочь в ее лечении и содержании. Однако все необходимое для Пино ветклиника сделала за свой счет, а полученные от неравнодушных людей средства направлены на покупку корма для собак в четыре приюта, один из которых находится на кураторстве клиники.

https://ria.ru/20220704/taksa-1800145797.html

https://ria.ru/20160719/1471267947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, тюмень, екатеринбург, москва