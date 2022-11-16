https://ria.ru/20221116/sud-1831874389.html

Сибирский экс-депутат, сбивший ребенка, пойдет под суд

Сибирский экс-депутат, сбивший ребенка, пойдет под суд - РИА Новости, 16.11.2022

Сибирский экс-депутат, сбивший ребенка, пойдет под суд

Следователи СК в Новосибирской области завершили расследование уголовного дела отстраненного от должности районного депутата, который сбил на машине... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:47

2022-11-16T11:47

2022-11-16T11:47

происшествия

новосибирская область

татарск

россия

единая россия

следственный комитет россии (ск рф)

toyota corolla

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НОВОСИБИРСК, 16 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области завершили расследование уголовного дела отстраненного от должности районного депутата, который сбил на машине шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП, сообщает в среду СУСК по региону.Вечером 30 октября этого года в городе Татарске депутат совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления Сергей Мамонтов на Toyota RAV-4 сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. Скорую помощь мальчику вызвали прохожие, его госпитализировали в Татарскую ЦРБ, а затем вертолетом перевезли на лечение в областную больницу в Новосибирск."Завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя города Татарска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии)", - говорится в сообщении.В следственном управлении отметили, что в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном.Прокуратура Новосибирской области в свою очередь сообщает, что Татарская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего депутата. Уголовное дело рассмотрит мировой судья 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области. В прокуратуре добавили, что здоровью ребенка был причинен средней тяжести вред здоровью.В надзорном ведомстве также сообщили, что в отношении Мамонтова по результатам административного расследования сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью). Материалы административного дела направлены в Татарский районный суд для рассмотрения.Сергей Мамонтов уже признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), суд назначил ему наказание в виде ареста на 11 суток. В начале ноября суд по требованию прокуратуры отстранил мужчину от должности депутата. В "Единой России" заявляли, что с позором исключат депутата из партии.По данным главка МВД, после произошедшего депутатский кроссовер был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель сам явился в полицию. Освидетельствование установило, что он был трезв. На появившемся в интернете видеоролике видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем из машины выходит мужчина, осматривает его и уезжает. Мальчик по счастливой случайности не получил угрожающих жизни травм и идет на поправку.

https://ria.ru/20221031/deputat-1827992158.html

https://ria.ru/20221031/deputat-1828062417.html

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татарск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирская область, татарск, россия, единая россия, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla