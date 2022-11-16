Сибирский экс-депутат, сбивший ребенка, пойдет под суд
Сибирский экс-депутат Мамонтов, сбивший ребенка и уехавший с места ДТП, пойдет под суд
Момент ДТП с участием ребенка в Новосибирской области. Кадр записи с камеры видеонаблюдения
Момент ДТП с участием ребенка в Новосибирской области. Кадр записи с камеры видеонаблюдения. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 16 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области завершили расследование уголовного дела отстраненного от должности районного депутата, который сбил на машине шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП, сообщает в среду СУСК по региону.
Вечером 30 октября этого года в городе Татарске депутат совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления Сергей Мамонтов на Toyota RAV-4 сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. Скорую помощь мальчику вызвали прохожие, его госпитализировали в Татарскую ЦРБ, а затем вертолетом перевезли на лечение в областную больницу в Новосибирск.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя города Татарска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии)", - говорится в сообщении.
В следственном управлении отметили, что в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном.
Прокуратура Новосибирской области в свою очередь сообщает, что Татарская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего депутата. Уголовное дело рассмотрит мировой судья 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области. В прокуратуре добавили, что здоровью ребенка был причинен средней тяжести вред здоровью.
В надзорном ведомстве также сообщили, что в отношении Мамонтова по результатам административного расследования сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью). Материалы административного дела направлены в Татарский районный суд для рассмотрения.
Сергей Мамонтов уже признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), суд назначил ему наказание в виде ареста на 11 суток. В начале ноября суд по требованию прокуратуры отстранил мужчину от должности депутата. В "Единой России" заявляли, что с позором исключат депутата из партии.
По данным главка МВД, после произошедшего депутатский кроссовер был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель сам явился в полицию. Освидетельствование установило, что он был трезв. На появившемся в интернете видеоролике видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем из машины выходит мужчина, осматривает его и уезжает. Мальчик по счастливой случайности не получил угрожающих жизни травм и идет на поправку.