https://ria.ru/20221116/stoltenberg-1831948817.html

В НАТО заявили об отсутствии данных о преднамеренности инцидента в Польше

В НАТО заявили об отсутствии данных о преднамеренности инцидента в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

В НАТО заявили об отсутствии данных о преднамеренности инцидента в Польше

НАТО не располагает данными о том, что "прилет" ракет в Польше стал результатом преднамеренных действий, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:09

2022-11-16T15:09

2022-11-16T16:22

в мире

польша

нато

йенс столтенберг

инцидент с падением ракет в польше

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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. НАТО не располагает данными о том, что "прилет" ракет в Польше стал результатом преднамеренных действий, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

https://ria.ru/20221116/rakety-1831928758.html

польша

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в мире, польша, нато, йенс столтенберг, инцидент с падением ракет в польше