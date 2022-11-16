https://ria.ru/20221116/stoltenberg-1831948817.html
В НАТО заявили об отсутствии данных о преднамеренности инцидента в Польше
В НАТО заявили об отсутствии данных о преднамеренности инцидента в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
В НАТО заявили об отсутствии данных о преднамеренности инцидента в Польше
НАТО не располагает данными о том, что "прилет" ракет в Польше стал результатом преднамеренных действий, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:09
2022-11-16T15:09
2022-11-16T16:22
в мире
польша
нато
йенс столтенберг
инцидент с падением ракет в польше
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. НАТО не располагает данными о том, что "прилет" ракет в Польше стал результатом преднамеренных действий, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
https://ria.ru/20221116/rakety-1831928758.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, нато, йенс столтенберг, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, НАТО, Йенс Столтенберг, Инцидент с падением ракет в Польше
15:09 16.11.2022 (обновлено: 16:22 16.11.2022)
В НАТО заявили об отсутствии данных о преднамеренности инцидента в Польше
Генсек НАТО Столтенберг заявил об отсутствии данных о преднамеренности инцидента в Польше