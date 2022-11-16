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В НАТО заявили об отсутствии данных о преднамеренности инцидента в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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В НАТО заявили об отсутствии данных о преднамеренности инцидента в Польше
В НАТО заявили об отсутствии данных о преднамеренности инцидента в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
В НАТО заявили об отсутствии данных о преднамеренности инцидента в Польше
НАТО не располагает данными о том, что "прилет" ракет в Польше стал результатом преднамеренных действий, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:09
2022-11-16T16:22
в мире
польша
нато
йенс столтенберг
инцидент с падением ракет в польше
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. НАТО не располагает данными о том, что "прилет" ракет в Польше стал результатом преднамеренных действий, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
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в мире, польша, нато, йенс столтенберг, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, НАТО, Йенс Столтенберг, Инцидент с падением ракет в Польше
15:09 16.11.2022 (обновлено: 16:22 16.11.2022)
 
В НАТО заявили об отсутствии данных о преднамеренности инцидента в Польше

Генсек НАТО Столтенберг заявил об отсутствии данных о преднамеренности инцидента в Польше

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. НАТО не располагает данными о том, что "прилет" ракет в Польше стал результатом преднамеренных действий, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"У нас нет данных, указывающих на то, что это была преднамеренная атака", - сообщил он по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше.
Польские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
14:12
Дуда заявил, что не имеет доказательств российской принадлежности ракет
 
В миреПольшаНАТОЙенс СтолтенбергИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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